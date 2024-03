Andersen Global renforce sa présence en Chine





Andersen Global a poursuivi le renforcement de sa plateforme en Chine grâce à un accord de collaboration passé avec Zhonghua Huyin Certified Tax Agents Limited et Shanghai Zhonghua Enterprise Management Consulting Co. Ltd. (collectivement dénommés Zhonghua) à Shanghai.

Dirigé par l'associé principal Mark Zhu, Zhonghua offre des services fiscaux complets ainsi que des services de fusion et acquisition. Les services fiscaux du cabinet couvrent la conformité fiscale, le conseil, les prix de transfert et la fiscalité internationale, tandis que ses capacités en matière de fusion et acquisition comprennent la diligence raisonnable financière et fiscale, l'évaluation et le conseil en matière de transactions. L'équipe du cabinet travaille à partir de son bureau de Shanghai et fournit des solutions personnalisées à ses clients, qui comprennent des entreprises publiques nationales et internationales, des entreprises d'État (state-owned enterprises, SOE) de grande envergure, des entreprises à investissement étranger (foreign-invested enterprises, FIE) et des entreprises privées (private-owned enterprises, POE).

« Notre cabinet s'appuie sur sa connaissance approfondie du marché pour apporter à ses clients des solutions personnalisées de premier ordre », a déclaré Mark Zhu. « Cette collaboration avec Andersen Global est l'occasion idéale d'étendre nos ressources mondiales et de renforcer notre avantage concurrentiel sur le marché. »

Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d'Andersen, a déclaré : « Notre organisation continue de concentrer ses efforts d'expansion sur ce marché important et l'ajout de ce cabinet nous permet de renforcer notre plateforme existante dans la région. Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Mark et son équipe de professionnels expérimentés. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composée de fiscalistes, de juristes et d'évaluateurs spécialistes du monde entier. Fondé en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 15?000 professionnels à travers le monde, et est présent dans plus de 425 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

