Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Karine Savoie est nommée, à compter du 21 mars 2024, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Mme Savoie est directrice générale des services à la gestion, au réseau et à la performance à ce ministère.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Catherine Lemay est nommée de nouveau, sous-ministre associée au ministère de la Santé et des Services sociaux et directrice nationale de la protection de la jeunesse.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mme Julie Labbé est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Mme Janice L. Bailey est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.

Société de la Place des Arts de Montréal

Mme Marie-Josée Desrochers est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux

M. Daniel Lucier est nommé membre du Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.

Université du Québec à Trois-Rivières

M. Eric Milette est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

