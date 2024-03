En Allemagne, UL Solutions franchit une étape importante dans le secteur éolien, finalisant l'évaluation de la durée de vie de plus d'1 gigawatt (GW) d'éoliennes - soit une puissance installée permettant d'alimenter 100 millions d'ampoules à diodes électroluminescentes LED.





Ce jalon représente bien l'implication d'UL Solutions pour une production d'énergie plus sûre, plus propre et plus durable en Allemagne.

Les experts éoliens d'UL Solutions sont présents pour échanger sur les analyses de durée de vie des parcs éoliens et le repowering pendant le salon Wind Europe 2024 à Bilbao.

NORTHBROOK (Illinois), le 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- UL Solutions, un leader mondial dans le domaine de la science appliquée à la sécurité, a effectué des évaluations de durée de vie d'éoliennes en Allemagne pour une capacité cumulée installée supérieure à 1 gigawatt (GW), assez pour alimenter 100 millions d'ampoules LED. Cette étape importante montre l'impact d'UL Solutions sur la sécurité d'exploitation des éoliennes qui jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique de l'Allemagne.

Les évaluations de la durée de vie des turbines aident les propriétaires d'éoliennes à prendre des décisions pertinentes en matière d'exploitation, de maintenance et de réparation, dans le but de garantir la sécurité et de maximiser la valeur des actifs éoliens en exploitation. Les éoliennes sont généralement conçues pour une durée de vie de 20 ans. Cependant, dans de nombreux cas, les conditions de vent réelles sont moins agressives que les conditions de design, et il y a suffisamment de marge dans la conception pour que l'éolienne puisse fonctionner au-delà de sa durée de vie initialement prévue. Cela peut être déterminé par une évaluation.

"Les évaluations de la durée de vie sont une priorité croissante pour l'industrie éolienne en raison du vieillissement des actifs et des défis liés à la sécurité", a déclaré Pauline Levée, responsable du service Asset Advisory au sein d'UL Solutions. "Bien que l'évaluation de la durée de vie des éoliennes soit requise en Allemagne, elle peut également permettre aux propriétaires et aux exploitants de parcs éoliens d'améliorer la valorisation de leurs actifs, d'appuyer des décisions stratégiques à l'approche de la fin de la durée de vie théorique et d'anticiper certains remplacements de composants."

UL Solutions a réalisé ces évaluations sur les turbines de ses clients avec une capacité totale de plus de 1 gigawatt d'énergie, ce qui, selon le département américain de l'Énergie, est suffisant pour alimenter 100 millions d'ampoules LED. EOS Wind est l'un des clients d'UL Solutions dont le projet a contribué à cette étape importante.

"UL Solutions a aidé EOS Wind à atteindre ses objectifs opérationnels, avec la rédaction d'un rapport reconnu par la loi fédérale allemande sur la limitation des nuisances et les autorités approuvant la poursuite de l'exploitation de nos éoliennes", a déclaré Gregor Gloystein, Directeur régional pour l'Allemagne chez EOS Wind Deutschland GmbH. "Grâce à l'expérience d'UL Solutions en matière d'évaluation de durée de vie des éoliennes, nous avons pu identifier et gérer les risques potentiels grâce à des avis d'experts et à des analyses soutenant le processus décisionnel."

UL Solutions effectue des évaluations de la durée de vie des turbines conformément à la norme UL 4143, Standard for Wind Turbine Generator Life Time Extension. La norme UL 4143 établit un processus d'évaluation des actifs éoliens par une inspection sur site des turbines et des pales axée sur leur intégrité structurelle. Elle prévoit également une évaluation analytique des conditions du site afin de déterminer la durée de vie restante utile pour chaque composant structurel. L'évaluation utilise des modèles aéroélastiques d'éoliennes et des simulations de charge avec les données d'entrée de l'exploitant, comme par exemple les données de mesure de vent sur site, les données SCADA, les informations liées aux maintenances et inspections régulières, les renseignements sur les bridages, etc.

Les résultats de l'analyse comprennent une évaluation des risques de la durée de vie restante utile des principaux composants structurels, des estimations des coûts de remplacement ou de remise en état, des recommandations sur les hypothèses énergétiques et des prévisions de dépenses d'investissement et d'exploitation.

Les membres de l'équipe de conseil éolien d'UL Solutions partageront leurs connaissances sur la façon de relever les défis uniques de l'industrie éolienne lors de Wind Europe, un événement qui promeut l'utilisation de l'énergie éolienne en Europe, du 20 au 22 mars à Bilbao. Les sujets de discussion comprendront notamment les stratégies d'optimisation des actifs éoliens à travers l'extension de durée de vie ou le repowering avec des turbines plus récentes et plus performantes.

En savoir plus sur les services-conseils en énergie éolienne d'UL Solutions.

