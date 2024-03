Le tout nouveau INFINITI QX80 2025 réinvente le VUS de luxe





Le tout nouveau INFINITI QX80 2025 redéfinit la référence du segment des VUS de luxe pleine grandeur. Il combine un style discret, mais détaillé, une technologie intelligemment intégrée et une expérience de conduite autoritaire et agréable. En tant que produit phare de la gamme et premier nouveau modèle de la renaissance des produits d'INFINITI, le tout nouveau QX80 offre un confort, une commodité et une technologie extraordinaires dans les trois rangées.

« INFINITI a toujours cherché à relever la barre du luxe automobile, allant au-delà des véhicules eux-mêmes, afin d'offrir une expérience de propriété vraiment satisfaisante et totale », a déclaré Craig Keeys, vice-président du groupe, INFINITI Amériques. « Le tout nouveau INFINITI QX80 2025 est l'expression ultime d'un design audacieux, de technologies de pointe et d'un savoir-faire axé sur les détails, et nous croyons qu'il rétablit la norme pour les VUS de luxe pleine grandeur. »

Le QX80 est présenté au public durant le salon international de l'automobile de New York de 2024 et sera mis en vente plus tard cet été.

Repousser les limites

Tout au long de son histoire, INFINITI a innové et repoussé les limites du luxe, et le tout nouveau QX80 2025 ne fait pas exception. Ce VUS possède de nombreuses caractéristiques nouvelles d'INFINITI, des premières dans le segment et dans le monde, qui apportent un niveau d'hospitalité extraordinaire au quotidien. Notamment les suivantes :

Premières mondiales :

Large champ de vision avant

Mes emplacements de stationnement

Premières dans le segment1 :

Audio Klipsch MD Reference Premiere

Reference Premiere Deux écrans monolithiques de 14,3 po

Siège arrière avec commande à distance

Refroidissement biométrique 2

Caméra embarquée3

Nouveautés d'INFINITI :

Audio individuel

Poignées de porte encastrées

Vue du capot invisible 4

Chemin lumineux INFINITI

Caméra embarquée 3

INFINITI InTouch MD avec Google intégré 5

avec Google intégré Assistance ProPILOT 2.1 6

Éclairage ambiant personnalisé (64 couleurs)

Suspension pneumatique électronique

Sièges chauffants en troisième rangée

Conception artistique et évocateur mise en oeuvre

Le tout nouveau INFINITI QX80 2025 est le premier modèle à présenter la dernière évolution du design INFINITI, en s'appuyant sur une expertise de longue date en matière de savoir-faire et d'attention aux détails.

Le tout nouveau QX80 est le premier modèle de production à voir le jour en vertu de notre langage de conception évolué, Artistry in Motion », a déclaré Alfonso Albaisa, vice-président principal pour Global Design. « À l'extérieur, nous sommes restés fidèles à la vision évocateur que nous avons établie avec le QX Monograph et à l'intérieur, nous avons intégré des technologies de façon transparente au sein de nos matériaux les plus raffinés, afin d'offrir un sentiment de savoir-faire extraordinaire dans les trois rangées. »

Le QX80 adopte une posture audacieuse et confiante, ainsi que des lignes fortes et des proportions bien définies. Un profil non surbaissé, avec un capot long et presque plat menant à des lignes d'épaules nettes, aide à projeter une sensation de sho ? une sensation de mouvement élégante ? qui s'oppose à la taille du véhicule.

À l'avant, le QX80 porte la nouvelle version de la calandre à double voûte emblématique d'INFINITI. Inspirée par les formes organiques d'une forêt de bambou, la calandre est finie en noir brillant et présente une forme qui évoque une expérience de conduite autoritaire et puissante.

Les concepteurs ont positionné avec précision les éléments d'éclairage pour définir un aspect solide pour le QX80. Les feux de jour à DEL étroits à éléments multiples de chaque côté de la calandre supérieure rappellent encore une fois le motif de forêt de bambou. Ils complètent l'emblème INFINITI illuminé, qui a maintenant une apparence plus tridimensionnelle. Dans les coins inférieurs du carénage avant se trouvent les combinaisons de lampes du véhicule, ainsi que des évents discrets de rideaux d'air qui aident à optimiser l'aérodynamisme et la circulation d'air autour des passages de roue.

Le thème du design épuré et minimaliste est particulièrement évident dans le profil. Les poignées de portières affleurantes, qui se présentent automatiquement lorsque le véhicule est déverrouillé, donnent une apparence plus propre et plus tendue et contribuent à améliorer la performance aérodynamique du QX80. Deux lignes de caractères harmonieuses ? la première, des phares à la ligne des épaules, sous les fenêtres; la deuxième, du pare-chocs avant jusqu'aux plis dans les portes inférieures ? ajoutent du caractère. Les montants de porte noircis contribuent à une apparence plus élégante pour le haut de la carrosserie.

À l'arrière, un élément d'éclairage DEL pleine largeur attire l'oeil. Sa conception segmentée rappelle l'apparence de la calandre et des feux de jour, tandis que son profil courbé a été inspiré par les reflets tranquilles de la lumière sur un plan d'eau. Comprenant plus de 300 DEL, les lampes ont un fini fumé et s'illuminent dans une teinte rouge vif, proposant une section supérieure prononcée accompagnée en dessous d'une série de barres lumineuses horizontales.

Le tout nouveau QX80 offre sept couleurs de peinture offrant une carrosserie saisissante, en vedette, une nouvelle couleur INFINITI appelée Dynamic Metal. En cours de développement depuis plus de six ans, elle a été conçue pour fournir une sensation de métal liquide qui met l'accent sur les surfaces de la carrosserie du QX80. Grâce en partie à un processus précis qui garantit que les flocons métalliques reposent à plat dans la peinture, le résultat est une texture lisse et une teinte qui change considérablement en fonction de l'angle de vision.

Un accueil inoubliable

En hommage au principe japonais de l'hospitalité attentionnée, le tout nouveau QX80 présente une séquence d'accueil spectaculaire qui comprend l'activation du chemin lumineux INFINITI en option. À l'approche du véhicule en possession de porte-clés, les poignées de porte affleurantes s'étendent automatiquement pour accueillir les occupants. Un spectacle de lumière époustouflant se produit lorsque le véhicule est déverrouillé : l'emblème INFINITI s'allume, suivi d'éléments individuels dans les feux de jour, continuant du centre du véhicule vers l'extérieur. Il culmine dans le chemin lumineux INFINITI, une projection époustouflante sur le sol avec le mot-symbole INFINITI et des formes géométriques semblables à des ailes.

Intérieur luxueux et fonctionnel

L'intérieur du tout nouveau QX80 est fortement inspiré par la culture japonaise et le principe du miyabi. Dérivé de la culture artisanale de Kyoto, il fait référence à l'utilisation de matériaux souples et superposés, et à une intégration fluide et somptueuse de la technologie et de matériaux de très grande qualité. Les matériaux doux au toucher abondent, avec une attention particulière portée à leur superposition sur toutes les parties dures, là où les bras ou les coudes des passagers peuvent reposer. De plus, des éléments comme les accessoires en cuir, les garnitures en bois, le suède et le métal s'incorporent harmonieusement aux articles de haute technologie comme les écrans tactiles.

Le concept du tableau de bord du QX80 prévoit deux écrans de 14,3 po. À l'avant du conducteur se trouve un compteur configurable avec trois vues ? Classique, Élégant et Amélioré ? qui peut être actionné au moyen d'une roue de défilement placée ergonomiquement à droite du volant. Cette roue de défilement peut également faire fonctionner l'écran central INFINITI InTouchMD, ou les occupants peuvent simplement toucher, taper et glisser, comme sur une tablette.

Pour la première fois, le QX80 offre également un écran à affichage tête haute en option7 pour aider à conserver les renseignements clés dans le champ de vision du conducteur.

En tenant la promesse d'INFINITI d'intégrer une technologie puissante qui permet de profiter d'une conduite plus connectée et pratique, le QX80 est livré de série avec Apple CarPlayMD sans fil et Android Auto sans fil. En outre, l'écran central est livré avec Google intégré4. Google Maps toujours mis à jour permet de bénéficier d'une navigation simple et efficace, tandis que les utilisateurs peuvent télécharger plusieurs de leurs autres applications préférées sur Google Play8. L'Assistant Google rend les interactions quotidiennes plus faciles et plus sécuritaires, permettant des demandes en langue naturelle comme « Hey Google, conduit-moi au concessionnaire INFINITI le plus proche ».

Un écran tactile distinct de 9 po monté sous l'écran d'infodivertissement offre un contrôle pratique de toutes les fonctions climatiques, des fonctions de chauffage ou de refroidissement des sièges avant, et permet également la sélection des modes de conduite du QX80. L'écran utilise la rétroaction haptique pour aider les utilisateurs à « sentir » s'ils ont sélectionné l'élément approprié à l'écran. Comme ces fonctions sont hébergées sur leur propre écran tactile, elles n'entrent jamais en conflit avec les opérations d'infodivertissement comme les écrans de navigation ou de musique, et les commandes ne sont jamais cachées sous d'autres menus. Pour libérer de l'espace précieux pour les porte-gobelets et le rangement, le QX80 utilise des boutons-poussoirs élégants pour effectuer les changements de vitesse.

Un espace accueillant est créé à l'aide de lignes saisissantes qui traversent le côté passager du tableau de bord et d'un emblème INFINITI illuminé. L'éclairage peut également contribuer à créer l'ambiance grâce à l'éclairage ambiant personnalisé de 64 couleurs en option, intégrant des conduits de lumière dans le tableau de bord et les portes.

Des ports USB de type C sont présents dans chaque rangée de l'habitacle, pour un total de huit, avec des puissances nominales allant jusqu'à 15 W/3,0 A convenant aux appareils à chargement rapide.

Une glacière en option dans la console centrale, lorsqu'elle est activée, dirige l'air climatisé vers le compartiment pour aider à refroidir le contenu, par exemple un paquet de six canettes de boisson gazeuse lorsqu'un pique-nique est prévu.

Le meilleur en matière de conception : QX80 AUTOGRAPH

Le QX80 AUTOGRAPH améliore encore plus les paradigmes des VUS de luxe avec son attention impeccable portée aux moindres détails. À l'extérieur, les qualités AUTOGRAPH se distinguent visuellement par un traitement de toiture à deux tons et une garniture chromée foncés, ainsi que par des roues à turbine superposée uniques de 22 po.

Dans l'habitacle, l'AUTOGRAPH dispose de surfaces de sièges soigneusement finies garnies de cuir semi-aniline, offrant un effet de finition cousu unique partiellement achevé à la main. Inspiré par des designs similaires explorés dans les véhicules de concept INFINITI précédents, le matelassage à points ajoute de la texture et de la profondeur aux sièges, ainsi qu'un niveau supplémentaire de savoir-faire d'une qualité irréprochable. Également dignes de mention, les garnitures en bois de frêne à pores ouverts autour de l'habitacle, avec incrustations découpées au laser dans lesquelles des accents en aluminium ultraminces sont délicatement et précisément positionnés. L'espacement relatif de la garniture en aluminium s'élargit vers l'avant de l'habitacle, ce qui aide à créer un sentiment d'espace et de largeur.

Des températures parfaites dans chaque rangée

Contrairement à certains concurrents, le tout nouveau QX80 traite chaque rangée avec un confort de première classe. Pour la première fois dans le QX80, des sièges chauffants sont offerts dans la troisième rangée. Les deux premières rangées sont offertes avec des sièges chauffants et ventilés. Le tout nouveau QX80 ajoute des sièges à massage en option à la deuxième rangée, et ce, pour la première fois, en plus des sièges avant, aidant les conducteurs et leurs proches à se sentir rafraîchis lors de longs voyages. Dans les catégories AUTOGRAPH, les sièges arrière et les options de climatisation arrière sont contrôlés par un écran tactile intuitif intégré à l'arrière de la console centrale du QX80.

Une autre technologie nouvelle dans le segment, le refroidissement biométrique1 en option, aide à garder les personnes assises en deuxième rangée à une température confortable. Un capteur infrarouge intégré dans la garniture de toit du véhicule détecte quand un passager ressent trop de chaleur et ajuste presque instantanément la température et le débit d'air pour envoyer de l'air frais à la deuxième rangée, sans aucune interaction requise de la part du conducteur ou du passager avant. La technologie sans effort peut rapidement rafraîchir un passager qui, par exemple, à trop chaud après un match de football vigoureux avec ses amis. Les tests montrent que le refroidissement biométrique peut amener les passagers à une température confortable en 50 % moins de temps.

Puissante technologie de caméras en option

Le tout nouveau INFINITI QX80 2025 utilise les dernières technologies en matière de caméra et de traitement d'image, pas seulement comme un gadget amusant, mais aussi pour éliminer les frictions lors de certaines situations difficiles qui se présentent dans la conduite quotidienne.

L'une des plus frappantes est le large champ de vision au-devant du véhicule9, qui utilise les renseignements de la caméra pour offrir un angle de vision de 170 degrés sur les côtés du véhicule sur les deux écrans de 14,3 po. Cet angle de vision ultra grand-angle permet de « voir » les voitures stationnées à proximité ou les coins rapprochés dans les garages serrés.

De même, la fonction Vue du capot invisible4, qui utilise un traitement d'image avancé pour prendre des images des caméras extérieures du véhicule afin de projeter une image de ce qui se trouve directement devant le véhicule sur les écrans de la voiture. Le résultat est comme si on pouvait voir à travers la baie du moteur, aidant à repérer les bordures dans les voies étroites de passage, les voies de lavage de voiture et une myriade d'autres obstacles difficiles à repérer sur le sol.

Une autre amélioration nouvelle sur le QX80 est le moniteur 3D Enhanced AroundViewMD avec détection d'objets en mouvement10, qui ajoute maintenant une fonction de ressort 3D et plusieurs angles présélectionnés à partir desquels le conducteur peut voir la voiture, offrant un point de vue plus naturel pour percevoir l'environnement du véhicule lors du stationnement ou des manoeuvres.

Les innovations en matière de caméra sont également utilisées pour vous aider à voir ce qui se cache derrière le QX80. Le rétroviseur arrière intelligent11 en option a été amélioré par rapport à celui du QX80 précédent pour offrir une meilleure performance en faible éclairage et une image plus nette. De plus, pour les clients qui effectuent des remorquages, le moniteur de vue arrière est doté d'un zoom spécial permettant d'obtenir une assistance durant l'attelage d'une remorque.

Une autre utilisation novatrice de la technologie de caméras est la fonctionnalité de journal de voyage. Il peut prendre des photos ou des vidéos à l'aide de la caméra avant et, en option, de la caméra embarquée du QX80, à partager sur les réseaux sociaux, afin de préserver un voyage mémorable.

La caméra embarquée2 en option offre deux avantages supplémentaires. Tout d'abord, ceux qui se trouvent à la première rangée peuvent appuyer sur un bouton pour afficher une vue des sièges de la deuxième rangée sur l'écran d'infodivertissement permettant de garder un oeil sur les passagers. De plus, lorsque le véhicule est stationné, les clients peuvent utiliser l'application INFINITI pour téléphone intelligent pour vérifier l'intérieur du véhicule à l'aide de la caméra afin de voir si des articles ont été laissés dans l'habitacle, sans avoir à retourner au véhicule.

Un son qui enveloppe et immerge

L'INFINITI QX80 2025 est le premier véhicule du segment des VUS de luxe pleine grandeur offrant des systèmes audio haut de gamme KlipschMD, reflétant la priorité que les clients de luxe accordent à un son très pointu et réaliste pour le divertissement. Les deux systèmes ont été conçus par les ingénieurs d'INFINITI et de Klipsch pour s'intégrer harmonieusement à l'intérieur du QX80 et à ses technologies embarquées.

Le QX80 LUXE est doté d'un système audio Klipsch à 14 haut-parleurs offrant une puissance totale de 600 W et un amplificateur à 12 canaux. SENSORY et AUTOGRAPH propulsent l'expérience audio à un niveau encore plus élevé grâce au système audio Reference Premiere de Klipsch doté de 24 haut-parleurs, d'une puissance de 1 200 watts et d'une fonctionnalité audio individuelle. Les caractéristiques distinctives comprennent des haut-parleurs d'aigus en titane, quatre haut-parleurs High Line montés sur le toit, un caisson de graves TriPower de 8 po et un amplificateur à 24 canaux. Le système intègre la technologie DynamicAudioRevealMC pour ajuster activement l'égalisation audio afin de masquer le bruit de fond, et l'algorithme DJXMD 3D Surround pour créer une expérience sonore immersive dans l'ensemble de l'habitacle, plaçant les auditeurs au centre de la performance sans compromettre la fidélité ou la finesse du son.

Incarnant l'esprit d'innovation qui unit Klipsch et INFINITI, le système Reference Premiere de Klipsch à 24 haut-parleurs offre l'audio individuel, tirant parti de superbes haut-parleurs garnis de métal montés sur les appuie-tête des sièges avant. Lorsqu'il est activé, l'audio individuel permet d'être focalisé uniquement sur certains éléments audio, comme les directions de navigation, la musique ou les appels téléphoniques, sur un ou les deux sièges avant. Par exemple, le conducteur peut faire un appel téléphonique pendant que les passagers continuent d'écouter de la musique, ou le conducteur pourrait écouter sa liste de lecture préférée et entendre des conseils sur la carte sans déranger ceux qui dorment sur les sièges arrière.

Puissante commodité

L'espace pour les bagages a été augmenté dans le tout nouveau INFINITI QX80 2025, ce qui donne encore plus d'espace pour apporter tout ce dont vous avez besoin. L'espace utilitaire12 derrière les sièges de la deuxième rangée a été augmenté de 18 % par rapport au modèle précédent; derrière la troisième rangée, il a été augmenté de 30 %. Un plancher plus plat lorsque les sièges sont abaissés et la hauteur de levage la plus basse dans le segment, lorsque la suspension pneumatique en option est en position d'accès, facilitent le chargement et le déchargement de la cargaison.

Un hayon électrique mains libres activé par le mouvement est offert de série, avec une fonction de mémoire d'angle d'ouverture permettant d'éviter de heurter le bas des portes de garage ou d'autres obstacles.

L'espace pour les passagers a également été amélioré, notamment par une augmentation de l'espace pour les genoux et les pieds dans les deux premières rangées, et une augmentation significative de la largeur et de l'espace pour les genoux et les jambes dans la troisième rangée.

Étant donné qu'un VUS pleine grandeur comme le QX80 accueillera tellement souvent plusieurs passagers (grâce à des sièges pour sept ou huit personnes), une attention particulière a été portée à permettre un accès rapide et intuitif aux rangées arrière. Les deuxième et troisième rangées sont dotées de fonctions de pliage électrique et de levage de série, accessibles à partir des boutons de la zone de chargement ou des boutons pratiques sur l'écran tactile de commande avant. La deuxième rangée est dotée d'un mode « piétonnier » qui facilite l'accès à la troisième rangée; en raison de l'ingénierie précise du mécanisme de pliage, les sièges de sécurité pour enfants peuvent rester attachés en toute sécurité même lorsque la deuxième rangée s'incline vers l'avant13.

Puissance sans effort grâce au nouveau moteur biturbo

En tant que VUS phare de la gamme INFINITI, le QX80 2025 offre un équilibre parfait entre confiance et performance. Tous les modèles sont équipés d'un moteur biturbo VR35DDTT de 3,5 litres de série, offrant une puissance de 450 chevaux et un couple de 515 lb-pi, une augmentation de 50 chevaux et de 103 lb-pi par rapport au QX80 précédent. Le revêtement miroir de l'alésage des cylindres réduit la friction afin de favoriser l'économie de carburant, tandis que la distribution à programme variable à commande électronique sur l'admission contribue à produire une réponse nette de l'accélérateur.

« Le tout nouveau moteur V6 de 3,5 litres biturbo avancé de du QX80 d'INFINITI offre le couple le plus élevé de l'histoire de notre société », a déclaré Ivan Espinosa, vice-président senior, Chef des Opérations de Planification. « Cela donne au conducteur l'impression qu'il a toujours de la puissance en réserve et contribue à la toute nouvelle conduite puissante et gratifiante du QX80. »

Une boîte automatique à neuf vitesses avec une plage de rapport de vitesse 40 % plus large complète le nouveau moteur, permettant une accélération réactive et une conduite sur autoroute efficace.

Confiance, confort et contrôle

Les capacités décisives pour le conducteur et le confort inébranlable pour tous les passagers sont au coeur de l'expérience de conduite du QX80 d'INFINITI.

Le QX80 est offert de série avec un système à quatre roues motrices dans tous les modes. Un mode « Auto » pratique pour les systèmes à quatre roues motrices dans tous les modes est idéal pour les conducteurs qui rencontrent diverses surfaces routières.

Tous les modèles sont équipés d'un sélecteur de mode de conduite avec réglages Standard, Eco, Sport, Neige, Remorquage et Personnel. Chaque mode offre un réglage unique pour la réponse du groupe motopropulseur, la servodirection électrique, les fonctions d'assistance du conducteur et, le cas échéant, la suspension numérique dynamique.

La suspension pneumatique électronique et la suspension numérique dynamique en option affinent davantage la conduite et la maniabilité du QX80, tout en conférant au véhicule des avantages supplémentaires en termes de convivialité. La suspension pneumatique s'abaisse de 3,04 cm (1,2 po) à haute vitesse à titre d'améliorations aérodynamiques. Lorsqu'il est stationné, il peut descendre de 7,11 cm (2,8 po) par rapport à la normale offrant un niveau d'accès facile, ce qui facilite considérablement l'entrée et la sortie des passagers ou le chargement de la cargaison. Enfin, pour une utilisation sur des terrains plus accidentés, un réglage hors route élève la suspension pneumatique de 6,09 cm (2,4 po) au-dessus de la hauteur de conduite normale du QX80.

La suspension numérique dynamique mesure constamment le mouvement du véhicule et calcule la force d'amortissement requise des amortisseurs à commande électronique. En régulant les mouvements du véhicule, en réduisant le roulement de la carrosserie autour des courbes et en minimisant les mouvements de haut en bas sur les routes cahoteuses, le système procure des changements de voie plus fluides et mieux contrôlés, et un meilleur confort de roulement.

Parmi les améliorations supplémentaires qui profitent à la conduite et à la maniabilité, on compte un châssis d'une rigidité latérale de 57 % supérieure à celle du modèle QX80 précédent et l'adoption d'une crémaillère assistée électrique. La première offre une rigidité en torsion accrue de 300 % et la deuxième améliore les fonctions avancées d'aide à la conduite.

De nombreuses améliorations apportées à l'insonorisation rendent l'habitacle plus silencieux pour tout le monde à bord. Sur l'autoroute, le tout nouveau QX80 2025 est jusqu'à trois décibels plus silencieux que son prédécesseur; en conduite urbaine et en banlieue, il est jusqu'à quatre décibels plus silencieux.

Aide à la conduite transparente

De série, le QX80 comprend une liste exhaustive de technologies destinées à aider le conducteur à éviter les collisions, notamment l'alerte prédictive de collision avant, le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, le système de surveillance des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière, le système d'intervention sur les angles morts (Blind Spot InterventionMD) et la prévention de sortie de voie. Le système de surveillance des angles morts de remorque14 fonctionne également lors du remorquage de remorques d'une longueur maximale de 33 pieds.

Le luxe ultime est de pouvoir profiter d'un voyage plus confortable, et à cette fin, le QX80 offre deux niveaux d'aide à la conduite avancée. L'Assistance ProPILOT 1.115 est offerte de série et combine le régulateur de vitesse intelligent avec l'assistance à la direction afin d'aider le conducteur à rester centré dans sa voie. Le système utilise également les données du système de navigation pour ajuster proactivement la vitesse du véhicule en fonction des courbes, des échangeurs et d'autres situations de conduite.

Offerte en option sur l'AUTOGRAPH, l'Assistance ProPILOT 2.16 rehausse l'expérience en permettant aux conducteurs attentifs de retirer leurs mains du volant dans certains scénarios de conduite sur autoroute.

Trois niveaux de qualité très séduisants

Les principales caractéristiques de chaque niveau QX80 sont indiquées ci-dessous :

LUXE SENSORIEL AUTOGRAPH Moteur VR35DDTT avec boîte automatique à neuf vitesses

INFINITI InTouch MD avec deux écrans de 14,3 po

avec deux écrans de 14,3 po Système audio haut de gamme à 14 haut-parleurs Klipsch MD

Poignées de porte encastrées

Moniteur 3D Around View MD

Assistance ProPILOT 1.1

Google intégré

Suspension numérique dynamique

Suspension pneumatique électronique

Affichage tête haute

Contrôle de la climatisation en première et deuxième rangées

Sièges arrière avec commande à distance

Jantes de 22 po

Apple CarPlayMD sans fil et Android Auto sans fil Toutes les caractéristiques du LUXE plus : Sièges garnis de cuir semi-aniline en première et deuxième rangées

Refroidissement biométrique

Système audio haut de gamme à 24 haut-parleurs Klipsch Reference Premiere

Audio individuel en première et deuxième rangées

Chemin lumineux INFINITI

Sièges avant à massage

Éclairage ambiant personnalisé (64 couleurs)

Garniture en bois de frêne à pores ouverts brun foncé

Rétroviseur intelligent sans cadre Toutes les caractéristiques du SENSORY plus : Assistance ProPILOT 2.1

Sièges à massage en deuxième rangée

Console de deuxième rangée avec écran tactile CVCA et commande de siège

Sièges chauffants garnis de cuir semi-aniline en troisième rangée

Glacière de console avant

Caméra embarquée

Toit à deux tons

Garniture extérieure chromée foncée

Garniture en bois de frêne à pores ouverts avec incrustation en métal

Jantes de 22 po au style et au fini uniques

Le tout nouveau INFINITI QX80 2025 arrivera chez les concessionnaires plus tard cet été, avec un prix de détail suggérés du fabricant (PDSF) comme suit. Le PDSF exclut les frais de transport et de préparation de 2 495 $, les taxes, les frais de titre, les frais de licence et les options. Le concessionnaire fixe le prix réel.

VERSION PDSF LUXE 104 995 $ SENSORIEL 113 995 $ AUTOGRAPH 124 995 $

À propos d'INFINITI

Le siège social d'INFINITI Motor Company se trouve à Yokohama, au Japon, avec des bureaux régionaux situés dans le monde entier notamment dans les Amériques, en Chine et sur le site des marchés internationaux d'INFINITI à Dubaï. Les voitures de qualité supérieure INFINITI sont assemblées dans des usines au Japon, en Amérique du Nord et en Chine. Les studios de conception d'INFINITI sont situés à Atsugi-Shi (près de Yokohama), à Londres, à San Diego et à Beijing.

Vous trouverez de plus amples renseignements concernant INFINITI et ses technologies de pointe sur le site fr.INFINITI.ca. Vous pouvez également suivre la page INFINITI sur Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter), LinkedIn et voir toutes nos plus récentes vidéos sur YouTube.

Le segment est défini comme celui des VUS de luxe pleine grandeur avec groupes motopropulseurs avec moteur à combustion interne. La disponibilité des caractéristiques varie selon l'année modèle, le modèle, le niveau de la version, les ensembles inclus et les options du véhicule. L'activation par le consommateur du forfait INFINITI InTouch Services SELECT (« forfait ») est requise. Période d'essai du forfait incluse avec l'achat ou la location d'un nouveau véhicule admissible. La période d'essai peut être modifiée à tout moment et peut faire l'objet d'un retrait sans préavis. Après la fin de la période d'essai, des frais d'abonnement mensuels sont exigés. La conduite est une affaire sérieuse et nécessite toute votre attention. Utilisez la fonction uniquement lorsque cela est sécuritaire et légal. Ne programmez jamais en conduisant. La cartographie GPS peut ne pas être détaillée dans toutes les zones ou refléter l'état actuel de la route. Un service de connectivité est nécessaire. L'abonnement aux applications peut être requis. Des tarifs de données peuvent s'appliquer. Sous réserve de la disponibilité du service tiers. Si un tel fournisseur de services résilie ou restreint le service ou les fonctions, ce service ou ces fonctions peuvent être suspendus ou résiliés sans préavis ou sans responsabilité de la part de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Google, Android, Google Play et Google Maps sont des marques de commerce de Google LLC. L'activation par le consommateur de l'Assistance ProPILOT 2.1 du forfait INFINTI InTouchMD Services (« forfait ») est requise pour profiter des fonctionnalités de l'Assistance ProPILOT 2.1. Période d'essai du forfait incluse avec l'achat d'un nouveau véhicule. La période d'essai peut être modifiée à tout moment et peut faire l'objet d'un retrait sans préavis. Après la fin de la période d'essai, des frais d'abonnement mensuels sont exigés. L'Assistance ProPILOT 2.1 ne peut pas prévenir les collisions. Il incombe au conducteur d'avoir le contrôle du véhicule et de surveiller les conditions de circulation à tout moment. La conduite sur autoroute sans intervention du conducteur est possible lorsque vous conduisez dans une seule voie, à condition que le conducteur reste attentif à la route devant lui et qu'il soit prêt à prendre immédiatement le contrôle manuel du volant lorsque les conditions de la route, de la circulation et du véhicule l'exigent. Le système fonctionne uniquement lorsque des marquages de voie sont détectés. Ne fonctionne pas dans toutes les conditions météorologiques, de circulation et routières. Le système offre une capacité de contrôle limitée et le conducteur peut avoir besoin de diriger, freiner ou accélérer à tout moment pour maintenir la sécurité. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité. Ne pas utiliser pendant de longues périodes. Voir le manuel du propriétaire pour des informations importantes sur la sécurité. Google, Android, Google Play et Google Maps sont des marques de commerce de Google LLC. L'Assistant Google et certaines de ses fonctionnalités connexes ne sont pas disponibles dans toutes les langues ou dans tous les pays. Le large champ de vision avant ne peut pas éliminer les angles morts et n'avertit pas des objets en mouvement. Le conducteur doit toujours vérifier les alentours avant de conduire. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité. L'écran de visualisation du périmètre avec détection d'objets en mouvement ne peut pas éliminer les angles morts et peut ne pas détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours se retourner et vérifier les alentours avant de conduire. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité. Le rétroviseur intelligent peut ne pas détecter tous les objets, n'élimine pas les angles morts et n'avertit pas le conducteur des objets en mouvement. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité. Capacité de cargaison et de charge limitée par le poids et la distribution. Toujours sécuriser la cargaison. Une charge lourde ajoutée au véhicule par des marchandises, en particulier sur le toit, affectera la maniabilité et la stabilité du véhicule. Ne pas effectuer la fonction de glissement vers l'avant lorsque le système de retenue pour enfants est occupé. La surveillance des angles morts de remorque ne peut pas empêcher les collisions et peut ne pas détecter tous les objets ou fournir un avertissement dans toutes les situations. Le conducteur doit toujours se retourner et regarder avant de changer de voie. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité. L'Assistance ProPILOT 1.1 ne peut pas prévenir les collisions. Le conducteur demeure en tout temps responsable de maintenir la sécurité en surveillant la circulation, en contrôlant le véhicule et, au besoin, en dirigeant, freinant ou accélérant. Le système ne fonctionne que lorsque des marquages de voie sont détectés et ne fonctionne pas dans toutes les conditions météorologiques, de circulation et routières. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus sur la sécurité.

