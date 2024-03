Zarqa Al Yamama - le tout premier grand opéra produit par le Royaume d'Arabie Saoudite





Première de la production internationale au Centre culturel King Fahad, Riyad, le jeudi 25 avril

LONDRES, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- La Commission saoudienne du théâtre et des arts de la scène a annoncé aujourd'hui le lancement du site Web de billetterie internationale pour Zarqa Al Yamama - le tout premier grand opéra produit par le Royaume d'Arabie saoudite.

Sultan Al-Bazie, PDG de la Commission du théâtre et des arts de la scène, a déclaré : "Nous sommes ravis de partager ce moment historique du voyage culturel de l'Arabie saoudite avec le public international. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons Zarqa Al Yamama et que nous accueillons des spectateurs du monde entier pour découvrir ce conte captivant. Zarqa Al Yamama représente une opportunité phénoménale de mettre en valeur le patrimoine national profond de la scène artistique saoudienne, de favoriser les échanges culturels internationaux et de lancer une nouvelle génération passionnante de talents saoudiens sur la scène mondiale".

Zarqa Al Yamama marque un phénomène d'échange culturel, réunissant des talents nés localement avec des stars internationales. Le livret a été créé par le poète et dramaturge saoudien primé Saleh Zamanan. Pour mettre sa création à l'honneur, la Commission du théâtre et des arts de la scène a réuni un groupe d'éminents spécialistes et artistes internationaux de la musique classique sous la direction créative d'Ivan Vukcevic. . . .série de spectacles de classe avec des talents saoudiens locaux.

La partition originale est composée par l'Australien Lee Bradshaw, s'inspirant des symphonies les plus emblématiques de la musique classique, en plus d'éléments de la musique arabe. Les principaux acteurs vocaux sont dirigés par la mezzo soprano de renommée mondiale, Dame Sarah Connolly, qui partage la scène avec les artistes saoudiens Khayran Alzahrani, Reemaz Oqbi et Sawsan Al-Bahiti, parmi d'autres stars mondiales et locales, Il s'agit d'un moment marquant dans le développement du programme musical national du Royaume.

L'opéra sera interprété par le célèbre Dresdner Sinfoniker, dirigé par le chef d'orchestre de renommée internationale Pablo González, et comprendra des accompagnements vocaux du choeur philharmonique tchèque. Daniele Finzi Pasca, metteur en scène de renommée mondiale et producteur de grands événements artistiques internationaux.

Les billets pour Zarqa Al Yamama - à partir de 100 SAR/£20/$26 - peuvent être réservés via le site officiel : https://dc.moc.gov.sa/home/event-tickets/208/zarqaa-al-yamama-opera/ .

L'opéra fera ses débuts le jeudi 25 avril 2024 au Centre culturel King Fahad de 2700 places à Riyad et se déroulera pour une série de dix représentations, jusqu'au samedi 4 mai 2024.

À propos de la Commission du théâtre et des arts de la scène

La Commission du théâtre et des arts de la scène est l'une des 11 commissions sectorielles relevant du ministère de la Culture. Fondée en 2020, elle est à la pointe du développement du secteur des arts de la scène en Arabie saoudite. La Commission s'efforce d'améliorer l'infrastructure du secteur en affinant la qualité du contenu, en augmentant la production locale, en soutenant les talents et en créant des possibilités d'échanges culturels.

Pour en savoir plus sur la Commission du théâtre et des arts de la scène, veuillez visiter le site Web et la page de la Commission sur X à @MOCPerformArt .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2367353/Zarqa.jpg

20 mars 2024 à 16:03

