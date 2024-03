La Ville célèbre la Journée internationale de la Francophonie et annonce que Dany Laferrière présidera le jury des Prix de la langue française de Montréal 2024





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal souligne la Journée internationale de la Francophonie et rappelle l'importance de promouvoir et de protéger la langue française. Pour l'occasion, la Ville est fière d'annoncer que l'écrivain Dany Laferrière, membre de l'Académie française, présidera les Prix de la langue française de la Ville de Montréal, qui seront décernés en octobre 2024. Les mises en candidatures s'ouvriront dans les prochaines semaines.

Créés en 2022, ces prix de reconnaissance sont destinés aux personnes et aux groupes dont les initiatives contribuent de façon importante au rayonnement du français à Montréal, dans toutes les sphères d'activités et dans tous les milieux. L'instauration de ces prix découle du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024, qui est inscrit dans le plan stratégique de la Ville de Montréal.

Pour la première fois cette année, quatre catégories sont maintenant proposées :

1. Provoquer la passion

Cette catégorie s'adresse à toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions ou à titre bénévole, transmet l'amour de la langue française en la plaçant au coeur de ses actions.

2. OEuvrer ensemble

Cette catégorie s'adresse à tout groupe (organisme à but non lucratif, entreprise ou regroupement citoyen) ayant contribué à mettre en valeur la langue française dans sa mission principale ou dans le cadre d'un projet particulier.

3. Faire rayonner

Cette catégorie vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais au rayonnement de la langue française au sein de la Francophonie, à l'échelle nationale ou internationale.

4. S'investir pour l'avenir

Cette catégorie vise à reconnaître les formes émergentes et l'implication des jeunes Montréalaises et Montréalais à la promotion de la langue française. Ce prix est remis à une personne âgée de 35 ans ou moins.

Rappelons que la transmission de l'amour du français se vit au quotidien à Montréal, notamment par l'entremise d'une multitude d'activités dans les 45 bibliothèques de la Ville ainsi qu'au sein du réseau des Maisons de la culture et des institutions culturelles, dont le tout nouveau MEM - Centre des mémoires montréalaises.

Citations

« Je remercie Dany Laferrière d'avoir accepté de s'impliquer au sein des Prix de la langue française de Montréal. Ces prix font partie des initiatives importantes mises en place par la Ville pour contribuer à faire rayonner la langue française dans la collectivité montréalaise et créer des liens entre les différentes communautés. En cette Journée internationale de la Francophonie, il est primordial de réaffirmer haut et fort notre attachement à la langue française. Montréal doit continuer de se distinguer par son caractère unique, qui est à la fois francophone et pluriel, de même que par son ouverture et sa richesse culturelle. Cela est d'autant plus important que Montréal est la métropole francophone des Amériques. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Je dois tout dire dans une langue qui n'est pas celle de ma mère, c'est ça le voyage. Pour prendre son envol, un mot a besoin de sa musique, de sa couleur, de sa saveur et j'ajouterai, de son poids. C'est dans un tel fuselage qu'il traverse les siècles. Un enfant qui apprend à parler peut nous donner des leçons d'écriture. Chaque mot nouveau est pour lui un jouet qu'il manipule jusqu'à le casser. La moindre parcelle d'émotion me semble supérieure au plus beau des concepts. La vie n'est pas un concept car il y pleut parfois. Les gens pensent que les livres restent dans la bibliothèque la nuit alors qu'ils partent à la recherche des lecteurs endormis. La lune est à vous tant qu'elle demeure un astre et que vous restez un rêveur. À force de s'occuper de la langue, on risque d'oublier la parole, c'est-à-dire ce qu'on a à dire et pas seulement comment le dire. Les mots ont une charge électrique qui leur permet d'éclairer notre visage en larmes de l'absence de quelqu'un. » - Dany Laferrière, membre de l'Académie française

« Nous sommes fiers d'annoncer l'ouverture prochaine des mises en candidatures pour les Prix de la langue française, car il est important de faire rayonner notre langue commune et de coeur dans la métropole et ce, de manière innovante et inclusive. Les efforts déployés dans toutes les sphères d'activités et dans tous les milieux montréalais pour mettre en valeur le français doivent être célébrés. C'est avec les Montréalaises et les Montréalais, dont nous tenons à souligner la formidable contribution, que nous poursuivrons nos démarches pour préserver ce patrimoine collectif, qui nous enrichit et qui nous unit. » - Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la langue française

« Pour assurer la vitalité d'une langue, il faut développer et cultiver le lien affectif envers celle-ci. Les Prix de la langue française de Montréal font partie des initiatives porteuses que la Ville déploie pour donner le goût d'apprendre et de transmettre notre belle langue commune, le français. Nous profitons de la Journée internationale de la Francophonie pour réitérer notre engagement à travailler avec nos différents partenaires et poursuivre le développement d'actions rassembleuses autour du français. » - Noémie Dansereau-Lavoie, commissaire à la langue française à la Ville de Montréal

