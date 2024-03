AV-Comparatives : Célébration de 20 ans d'excellence en matière de tests de cybersécurité





INNSBRUCK, Autriche, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, une organisation indépendante qui effectue des tests et des évaluations complets d'antivirus et de logiciels de sécurité, célèbre son 20e anniversaire. Fondée en 2004, AV-Comparatives est active dans le secteur de la cybersécurité depuis plus de deux décennies, fournissant des informations précieuses sur l'efficacité de diverses solutions de sécurité.

Lisez tous les détails ici : https://www.av-comparatives.org/reports/anniversary-report-2004-2023-20-years-of-av-comparatives/

L'histoire d'AV-Comparatives a commencé en 1993 quand Andreas Clementi est victime d'un virus informatique. Cet incident a éveillé son intérêt pour les logiciels malveillants et les logiciels antivirus, ce qui l'a conduit à mener des recherches approfondies et à publier les résultats de ses tests à l'adresse www.av-comparatives.org . Avec Peter Stelzhammer, AV-Comparatives a commencé à mettre régulièrement les résultats à la disposition du public en 2004. Ceci est également un coup de chapeau à tous les membres de l'équipe d'AV-Comparatives, ce voyage n'est possible que grâce à l'excellente équipe d'experts en sécurité informatique d'AV-Comparatives.

Au fil des ans, AV-Comparatives a connu une évolution et une expansion remarquables, introduisant une large gamme de tests visant à évaluer les capacités des logiciels antivirus et de sécurité à protéger contre les logiciels malveillants, les virus, les attaques de phishing, et d'autres menaces en ligne sur différentes plateformes et systèmes d'exploitation. Les tests de sécurité offensive évaluent les produits EPP, EDR et XDR.

Les évaluations de l'organisation aident les utilisateurs, les entreprises et les professionnels de la sécurité à prendre des décisions éclairées lors du choix des logiciels antivirus et de sécurité pour leurs appareils et réseaux.

Le siège d'AV-Comparatives se trouve à Innsbruck, capitale du Tyrol, une ville magnifique et historique qui offre une vue spectaculaire sur les montagnes. L'organisation est certifiée ISO 9001 et répond à toutes les exigences de la norme EICAR. AV-Comparatives et ses méthodologies de test ont été récompensées à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment par le prix Constantinus Award for Computer Science, le prix eAward autrichien et le prix Cluster pour la meilleure innovation informatique de l'année.

En tant qu'institut oeuvrant pour l'intérêt général, AV-Comparatives est soutenu par de nombreux organismes universitaires et publics, dont l'État autrichien, l'Union européenne et diverses universités.

AV-Comparatives reste fidèle à sa mission de promouvoir un monde numérique plus sûr grâce à des tests rigoureux, une analyse perspicace et un dévouement indéfectible à l'excellence. En choisissant AV-Comparatives pour leurs besoins en tests de sécurité, les développeurs de logiciels de sécurité et leurs clients peuvent obtenir des informations précieuses sur l'efficacité de leurs solutions de sécurité, en assurant la protection de leurs actifs numériques et en gardant une longueur d'avance sur les menaces émergentes.

Lisez ce que les experts de l'industrie disent des AV-Comparatives et le rapport complet ici :

https://www.av-comparatives.org/reports/anniversary-report-2004-2023-20-years-of-av-comparatives/

Contact :

Peter Stelzhammer

e-mail : [email protected]

téléphone : +43 720115542

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2365927/AV_Comparatives.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

20 mars 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :