IPA acquiert l'instrument Carterra LSA® pour améliorer la découverte d'anticorps et renforcer ses développements en matière d'IA





IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche biothérapeutique et de technologie axée sur l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis la plateforme d'instrument LSA® de Carterra®, un fournisseur de premier plan de solutions de criblage et de caractérisation à haut débit pour les grandes et petites molécules. Cet instrument permet de caractériser les anticorps par résonance plasmonique de surface à haut débit, ce qui augmente considérablement la capacité de la société à effectuer diverses analyses d'interaction protéine-protéine sans étiquette, y compris la cinétique de classe mondiale, le binning d'épitopes, la quantification, la cartographie d'épitopes et les essais de blocage/neutralisation.

IPA demeure engagée à développer ses capacités d'organisme de recherche sous contrat (ORC) et à exploiter la technologie pour stimuler l'innovation et l'efficacité, en particulier dans la conception de médicaments pilotée par l'IA. L'instrument LSA de Carterra offre un débit important dans des délais courts, nécessitant seulement de petits volumes d'échantillons. Cela s'harmonise bien avec les compétences établies de haute performance de l'entreprise et la découverte de médicaments axée sur la diversité et les données, fournissant d'énormes quantités de points de données précieux à un stade précoce pour faire progresser le processus de sélection des principes actifs. Le gain d'efficacité résultant de l'acquisition, accélérera non seulement les caractérisations in vitro de la société pour ses clients et partenaires, mais alimentera également rapidement LENSai avec des ensembles de données précieux pour optimiser les modèles de découverte et de développement de médicaments in silico de nouvelle génération en utilisant leurs HYFT propriétaires pour agréger et intégrer les données biologiques.

« La portée de notre technologie LENSai va au-delà de la simple création d'un outil avancé », déclare Jennifer Bath, Ph.D., directrice générale et présidente d'IPA. « Cela représente un mouvement stratégique pour saisir l'intérêt croissant et le potentiel énorme de la découverte de médicaments pilotée par l'IA et la biologie numérique. En complément de nos capacités bien établies de découverte, de production et de criblage d'anticorps à haut débit, le LSA de Carterra nous rapproche de notre objectif de faire du nôtre le flux de travail le plus rapide et le plus rentable en matière de découverte de médicaments. »

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous joindre à IPA pour révolutionner la méthode de découverte des médicaments », a déclaré Tim Germann, directeur commercial de Carterra. « La LSA a fait de l'utilisation de l'IA dans la découverte d'anticorps une réalité ; rien ne génère plus de données en aussi peu de temps pour entraîner les moteurs d'IA/ML. »

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives de découverte d'anticorps basées sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets afin d'aider ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ipatherapeutics.com .

À propos de Carterra, Inc.:

Carterra, Inc. est une société privée. Sa technologie HT-SPR offre aux clients du secteur de la découverte de médicaments à petites et grandes molécules un débit et une fonctionnalité de criblage et de caractérisation qui s'adaptent aux applications de niveau omique, condensant ainsi des mois de travail en quelques jours. Nos solutions ont contribué à la mise au point de nombreuses thérapies et à des recherches de pointe, et ont aidé des chercheurs universitaires et translationnels ainsi que des sociétés biopharmaceutiques dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des neurosciences, et bien d'autres encore. Carterra est basée à Salt Lake City, dans l'Utah, et possède des centres d'expérience client à San Francisco, Salt Lake City, Boston, Manchester, en Angleterre, et Munich, en Allemagne. Les produits Carterra sont disponibles en Asie-Pacifique et en Océanie par l'intermédiaire de notre distributeur exclusif, Revvity. Pour en savoir plus, visitez www.carterra-bio.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn ou X (Twitter).

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des législations américaine et canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives se caractérisent souvent par l'utilisation de termes tels que « potentiel, prévoit, s'attend ou ne s'attend pas, est attendu, estime, a l'intention, anticipe ou n'anticipe pas, ou croit », ou leurs variants, ou par l'affirmation que certaines actions, événements ou résultats « peuvent, pourraient, devraient, pourraient ou seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'augmentation attendue des flux de revenus et à la croissance financière d'IPA. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, la Société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où elles ont été formulées.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de rendre les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent document matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s'y limiter, le risque que les avantages escomptés en matière de soins de santé, notamment la réduction des délais et des coûts de développement et le développement de traitements ciblés, ne soient pas atteints, en outre les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, comme indiqué dans la déclaration annuelle d'information de la société datée du 10 juillet 2023 (qui peut être consultée sur le profil de la société sur (www.sedar.com), et le formulaire 40-F de la société, daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la société sur le site (www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révélaient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse Les lecteurs ne doivent donc pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier et sont donc susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi en vigueur l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 mars 2024 à 13:55

