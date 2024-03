R. Dane Mauldin nommé directeur de la transformation de NIQ





NIQ, première société mondiale de veille commerciale, a annoncé aujourd'hui que R. Dane Mauldin a rejoint la Société en qualité de directeur de la transformation, avec effet au 18 mars 2024.

Au cours de sa carrière, Dane Mauldin a acquis toute une gamme de compétences : expertise opérationnelle, stratégie, aide à la vente, développement de produits, analyse, service à la clientèle et conformité. Il rejoint NIQ après avoir travaillé pour TransUnion, où il était VPE et chef d'exploitation et, précédemment, VPE et responsable produits. Membre du comité exécutif de la Société, il relève de Tracey Massey, directrice générale de l'exploitation.

Curtis Miller, qui occupait la fonction avant lui, a été nommé directeur de la stratégie, chargé de la stratégie et du développement de l'entreprise.

« Dane Mauldin dirigera notre stratégie de commercialisation et nos équipes d'aide à la vente et fera en sorte que nos clients détaillants et fabricants restent au centre de toutes nos activités. Bientôt, nous tiendrons notre promesse de lancer notre outil Full ViewTM et nous continuerons d'investir à la fois dans les ressources humaines et l'innovation pour concrétiser notre objectif, c'est-à-dire "show the world what people want" (montrer au monde ce que veulent les gens) et contribuer à la croissance de nos clients », a déclaré Tracey Massey.

« Entièrement concentré sur le client et fort de ses solides compétences en application des données et de l'analyse pour résoudre les problèmes commerciaux, Dane Mauldin apporte un ensemble de qualifications variées qui compléteront les capacités de notre équipe dirigeante et nous aideront à atteindre nos objectifs ambitieux de croissance. Nous sommes ravis de l'accueillir », a ajouté Tracey Massey.

« Je suis heureux de rejoindre NIQ en cette période passionnante. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs dirigeants de NIQ et je suis très impressionné par la qualité de leur leadership, leur détermination à placer les clients au coeur de tout ce qu'ils font, et leur culture inclusive et collaborative », a déclaré Dane Mauldin.

« Dane Mauldin a largement fait ses preuves en matière de transformation des entreprises et je suis heureux d'accueillir Dane au sein de NIQ. À ce jour, notre transformation est déjà bien avancée, notamment nos efforts importants d'intégration de GfK et de NIQ, et Dane est particulièrement bien placé pour nous aider à accélérer nos plans », a déclaré Jim Peck, président exécutif et directeur général.

À propos de NIQ

NIQ, le leader mondial de la veille commerciale, offre la compréhension la plus fine du comportement d'achat des consommateurs et révèle de nouvelles opportunités de croissance. En 2023, NIQ a fusionné avec GfK et ce rapprochement de deux leaders du secteur a permis de créer une entité d'une envergure mondiale inégalée. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, accompagnées d'analyses avancées fournies par des plateformes de pointe, NIQ vous offre Full Viewtm (une vision intégrale).

NIQ est une société du portefeuille d'Advent International, présente sur plus de 100 marchés, couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, visitez NIQ.com.

