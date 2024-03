Canadian Geographic se hisse au premier rang des magazines payants au Canada avec 4,3 millions de lecteurs mensuels





OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - Canadian Geographic est désormais le premier magazine payant du pays, avec un lectorat mensuel de 4,3 millions de personnes en ligne et en version imprimée, selon Vividata, une organisation à but non lucratif qui fournit des études marketing sur le lectorat en ligne et en version imprimée au Canada.

Aujourd'hui numéro un dans la catégorie des 18-35 ans, Canadian Geographic attire un nombre sans précédent de jeunes Canadiens et de nouveaux arrivants dans le pays.

Publié sans interruption depuis 1930, le Canadian Geographic en est à sa 94e année d'existence. Il est le bras médiatique de la Société géographique royale du Canada, l'organisme caritatif le plus ancien et le plus important du pays en matière d'éducation.

Avec un réseau de près de 28 000 enseignants dans chaque province et territoire, touchant 750 000 élèves, le Canadian Geographic Education a inspiré des générations grâce à sa mission de mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier.

"Nous sommes ravis et honorés d'être reconnus comme le premier magazine payant au Canada", a déclaré John Geiger, président-directeur général de la Société géographique royale du Canada. "Cette réalisation témoigne du dévouement de notre talentueuse équipe d'écrivains, de photographes, de rédacteurs et de collaborateurs qui travaillent sans relâche pour donner vie à la beauté et à la diversité du Canada dans les pages de notre magazine et dans le cadre d'une riche narration numérique sur notre site Web et nos canaux de médias sociaux."

Alors que de nombreuses publications sont en difficulté, l'audience de Canadian Geographic continue de croître, avec plus de 100 000 lecteurs en ligne et en version imprimée au cours de l'année écoulée.

"Les médias canadiens sont en difficulté, et Canadian Geographic n'est pas à l'abri des défis auxquels l'industrie des magazines est confrontée aujourd'hui en raison de la baisse des recettes publicitaires. En tant qu'organisation caritative dans le domaine des médias et de l'éducation, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le magazine, tant en version imprimée qu'en ligne, car nous croyons en un journalisme canadien de grande qualité, que nous offrons à un large public depuis près de 100 ans", a déclaré M. Geiger.

Réputé pour ses récits captivants, ses photographies époustouflantes et sa volonté inébranlable de mettre en valeur la diversité des paysages, de la faune et des cultures du Canada, le magazine a suscité un immense engouement et une grande fidélité de la part de ses lecteurs dans tout le pays.

Le magazine Canadian Geographic n'a cessé d'évoluer pour répondre aux besoins et aux intérêts changeants de son lectorat, en adoptant des plateformes numériques, des fonctions interactives et des récits multimédias, tout en restant fidèle à sa mission principale, qui est de "mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au reste du monde".

"Notre mission est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lors de notre création en 1929. Les Canadiens sont fascinés par notre beau pays et désirent explorer et en apprendre davantage sur sa riche tapisserie de paysages, de faune et de flore, et sur ses habitants", a déclaré Alexandra Pope, rédactrice en chef du Canadian Geographic. "Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous restons déterminés à inspirer la curiosité, à favoriser la compréhension et à promouvoir la conservation grâce au pouvoir de la narration."

Avec cette étape importante, le magazine Canadian Geographic réaffirme sa position de leader dans les médias canadiens et de source fiable d'inspiration, d'éducation et d'exploration pour les lecteurs de tous âges.

Pour plus d'informations sur le magazine Canadian Geographic et pour vous abonner, visitez le site www.canadiangeographic.ca.

À propos du magazine Canadian Geographic :

Le magazine Canadian Geographic est une publication bimestrielle qui célèbre la géographie, la culture et la faune du Canada. Riche d'une histoire de plus de 94 ans, le magazine Canadian Geographic et son équivalent francophone Géographica sont devenus une source fiable d'information et d'inspiration pour les lecteurs de tout le pays. Grâce à ses récits captivants, ses photographies époustouflantes et sa cartographie originale détaillée, le magazine s'efforce de favoriser une meilleure appréciation du patrimoine naturel et culturel du Canada.

