Cintas nommé par Forbes parmi les meilleurs grands employeurs d'Amérique





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) vient d'être nommé au palmarès 2024 des meilleurs grands employeurs d'Amérique de Forbes pour la seconde année consécutive. Le classement annuel met à l'honneur les entreprises avec des avis exceptionnels de la part des employés actuels et passés ainsi que des pairs sectoriels et des consommateurs. Cintas figure sur la liste aux côtés d'entreprises telles que Microsoft, Delta Airlines et le Cincinnati Children's Hospital.

« Cette reconnaissance par Forbes reflète les efforts concertés de Cintas pour continuer à prioriser les besoins de nos talents afin de créer un environnement de travail collaboratif et attentionné », déclare Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. « Nous sommes honorés de recevoir cette distinction, en particulier car elle se base sur les avis de nos employés-partenaires et de nos pairs. »

Forbes s'est associé à la société d'études de marché Statista pour établir sa liste sur la base d'une enquête indépendante menée auprès de plus de 170 000 employés américains de tous les secteurs d'activité travaillant pour des entreprises employant au moins 5 000 personnes aux États-Unis.

Le score final repose sur deux types d'évaluations :

évaluation personnelle, attribuée par les employés eux-mêmes, également appelée évaluation directe

évaluation publique, attribuée par des amis et des membres de la famille d'employés ou des membres du public qui travaillent dans le même secteur, également appelée évaluation indirecte, avec une pondération beaucoup plus élevée des évaluations personnelles.

Cintas continue d'être reconnu comme un excellent lieu de travail et a récemment été nommé l'une des entreprises les plus admirées par Fortune en 2024. L'année dernière, Cintas a également été reconnu par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité, l'un des meilleurs employeurs pour les femmes et l'un des meilleurs employeurs de l'État. Newsweek a également nommé Cintas comme l'un des meilleurs lieux de travail pour la diversité et pour les femmes aux États-Unis.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 mars 2024 à 12:05

