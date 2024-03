« Montréal est dans un sale état », se désole Ensemble Montréal





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Au lendemain de l'arrivée du printemps, Ensemble Montréal a présenté un plan pour s'attaquer aux enjeux flagrants de propreté dans la métropole. De la sensibilisation à la bonification des brigades de propreté en passant par la révision du système de gestion des déchets, le parti insiste pour que les mesures proposées soient déployées de façon permanente et en continu. Car si l'arrivée de la belle saison rime souvent avec grand ménage, l'insalubrité ne connaît désormais aucun répit à Montréal.

« Ensemble Montréal comprend qu'offrir une ville propre, c'est la base ! C'est connu : quand notre environnement est propre, on y fait plus attention et inversement. J'ose croire que les membres de l'administration Plante font le ménage chez eux, donc pourquoi ne font-ils pas la même chose avec la ville dont ils sont responsables ? », a déclaré Stephanie Valenzuela, porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'environnement, lors d'une conférence de presse tenue mercredi matin.

Collecte des ordures : pas d'espacement sans accompagnement suffisant



Rappelons que c'est la quatrième fois que les élu.es d'Ensemble Montréal reviennent à la charge sur cet enjeu, malgré plusieurs engagements de l'administration. Non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle risque de s'empirer avec l'espacement de la collecte des ordures dans certains quartiers.

Ensemble Montréal craint particulièrement les conséquences que cette décision aura à Parc-Extension. Les immeubles de 9 logements et plus verront leur ramassage passer de deux fois à une fois par semaine à compter du mois de mai. Trop peu d'accompagnement n'est prévu pour guider les citoyens à travers cet important changement d'habitude.

« En mai dernier, j'ai présenté plusieurs solutions à l'administration, qui ne demandaient qu'à être appliquées. Non seulement il n'y a pas de résultats sur le terrain, mais maintenant elle adopte des mesures qui risquent de causer encore plus de problèmes dans un arrondissement où la présence de rats est devenue un enjeu de santé publique. Si ce n'est pas ajouter l'insulte à l'injure, je ne sais pas ce que c'est ! », a déploré Mary Deros, conseillère de la Ville du district de Parc-Extension.

Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où la collecte est passée d'une fois par semaine à une fois par deux semaines dans deux secteurs de l'arrondissement, le manque d'accompagnement a d'ailleurs envenimé la problématique selon le constat et les échos du conseiller de la Ville du district de Tétreaultville.

« J'aurais sincèrement aimé dire que ça fonctionne, car Ensemble Montréal est en faveur de la réduction des déchets. Toutefois, il est illusoire de penser que tout le monde va être bon élève en leur disant simplement : arrange-toi pour avoir moins de poubelles. C'est capital de sensibiliser et d'accompagner les citoyens », a insisté Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de Tétreaultville.

Cliquez ici pour consulter le plan en matière de propreté proposé par Ensemble Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

20 mars 2024 à 12:00

