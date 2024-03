Riyadh Air rejoint le Pacte mondial des Nations Unies avec l'intention d'intégrer les objectifs de durabilité des Nations Unies dans ses opérations





RIYADH, Arabie Saoudite, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne de classe mondiale de l'Arabie Saoudite, a annoncé aujourd'hui son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), la plus grande initiative de développement durable d'entreprise au monde qui encourage les pratiques commerciales responsables et l'avancement des objectifs de développement durable (ODD).

Dans une lettre adressée à António Guterres, secrétaire général de l'ONU, le PDG de Riyadh Air, Tony Douglas, a officiellement engagé Riyadh Air à mettre en oeuvre les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies. En tant que participants actifs de l'UNGC, Riyad Air adoptera des politiques durables et socialement responsables dans des domaines tels que les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption et fera régulièrement rapport sur les progrès réalisés dans ces efforts.

Dans le cadre de son objectif de soutenir l'avancement des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes, afin de faire progresser ces objectifs d'ici 2030. Riyad Air publiera également son premier rapport sur le développement durable avant sa première édition mi-2025.

Le PDG de Tony Douglas, Riyadh Air, a déclaré : "Chez Riyadh Air, nous sommes conscients de notre impact environnemental et nous nous engageons à contribuer activement aux objectifs de durabilité du Royaume, à adopter des pratiques de classe mondiale et à diriger notre industrie en intégrant les facteurs ESG dans tous les domaines de notre activité."

« Nos avions modernes Boeing 787-9 Dreamliner et notre moteur GeNX 1B sont largement reconnus pour leur impact environnemental amélioré, et plus largement, les stratégies ESG sont au coeur de tous les aspects du fonctionnement de Riyadh Air. Nous nous engageons à ne prendre aucun raccourci et la durabilité s'étendra à l'ensemble de la compagnie aérienne, des opérations aériennes et au sol à la culture de bureau, au transport et même aux employés de Riyad Air à la maison. En tant que jeune compagnie aérienne, c'est une occasion en or de faire la bonne chose de la bonne façon, dès le premier jour », a poursuivi Douglas.

Lancé en juillet 2000, l'UNGC est un accord volontaire des Nations Unies conçu pour encourager les entreprises du monde entier à élaborer, mettre en oeuvre et divulguer des politiques et des pratiques d'entreprise responsables et durables. Grâce à l'UNGC, Riyadh Air bénéficiera également d'un accès à un large éventail d'outils et de ressources pour améliorer l'apprentissage, la formation et le développement de son équipe dans tous les domaines de la durabilité.

Ibrahim Alhelali, directeur exécutif de l'UNGC, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer que Riyad Air a rejoint le réseau du Pacte mondial des Nations Unies en Arabie saoudite. Leur engagement envers la durabilité de l'aviation est évident dans leur décision de se joindre au réseau un an avant le début des opérations, ce qui témoigne de leur dévouement envers les pratiques commerciales responsables. »

En 2025, Riyadh Air ambitionne de devenir le transporteur le plus avant-gardiste au monde, adoptant les meilleures pratiques en matière de développement durable, améliorant les voyages aériens et établissant une nouvelle norme en matière de fiabilité, de confort et d'hospitalité. En tant que transporteur à service complet et natif du numérique, Riyadh Air sera à l'origine de nouvelles technologies et innovations tout en offrant aux clients une hospitalité saoudienne authentique et chaleureuse.

En tant que catalyseur de la stratégie nationale de transport et de logistique qui joue un rôle clé dans la contribution à la diversification économique et à la création d'emplois en Arabie saoudite, vers la réalisation des objectifs de la Vision 2030, Riyadh Air s'apprête à desservir plus de 100 destinations, à contribuer à lacroissance du PIB du pétrole de 20 milliards USD et création directe et indirecte de plus de 200000 nouveaux emplois à l'échelle mondiale et locale.

20 mars 2024 à 10:52

