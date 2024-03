Coalition du Québec URGENCE Palestine - Ensemble pour la justice et la paix?! Urgence d'agir?!





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - La Coalition du Québec URGENCE Palestine appelle la population à participer à une grande manifestation de solidarité avec le peuple palestinien, le samedi 23 mars à 14 h à Montréal/Tiohtià:ke, au Square Dorchester (métro Peel).

Dans un appel intitulé «? Ensemble pour Gaza et la Palestine?! Ensemble pour la justice et la paix?! », la Coalition du Québec URGENCE Palestine dénonce la complicité du Canada dans l'assaut criminel d'Israël contre Gaza et l'hypocrisie de son discours. En date du 20 mars 2024, 191 organisations de la société civile et 134 personnalités publiques ont endossé l'appel qui exige un cessez-le-feu immédiat et la libre circulation de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, la fin des exportations militaires, directes et indirectes, vers Israël, et la levée du siège de la bande de Gaza.

La Coalition appelle aussi la population québécoise à exiger la fin de l'occupation militaire et de la colonisation israélienne en Palestine qui durent depuis des décennies et qui sont le fondement de la crise actuelle. Depuis 30 ans, les « processus de paix » bidon n'ont abouti qu'à plus de dépossession, de violence et d'humiliation à l'égard du peuple palestinien. Une solution juste et durable doit venir maintenant. La Coalition invite la société civile québécoise à y contribuer en s'inscrivant, entre autres, dans le mouvement international de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS).

Des représentant-es d'organisations et des personnalités publiques appuyant l'appel de la Coalition ont pris la parole en conférence de presse pour appeler la population québécoise à manifester en grand nombre son indignation dans la rue le 23 mars prochain : Conseil régional FTQ Montréal métropolitain; la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ - CSN); la Ligue des droits et libertés; la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) et l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI); le Collectif des femmes pour la Palestine; Voix juives indépendantes - Montréal; ainsi que Luc Picard, acteur; et Larissa Corriveau, actrice.

Citations

« Depuis plus de cinq mois, ce qu'Israël inflige à la population palestinienne de Gaza nous révolte et révolte une grande partie de la population québécoise, comme en témoigne l'ampleur des appuis de la société civile à l'appel de la Coalition du Québec URGENCE Palestine. La Coalition invite la population québécoise à dénoncer les massacres quotidiens à Gaza et à exiger la fin de la complicité honteuse du Canada en prenant la rue en grand nombre ce samedi 23 mars à Montréal » déclare Raymond Legault, porte-parole de la Coalition.

« Notre sens moral et éthique est mis à l'épreuve face à la tentative d'éradication de la nation palestinienne orchestrée par l'actuel gouvernement de l'État d'Israël. Le mouvement syndical dont l'une des pierres d'assisse est la justice sociale et collective ne peut rester insensible face à ce plan de

déshumanisation à grande échelle. Le silence du Québec, du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne doit être dénoncé avec force et nous continuerons à faire savoir que nous ne sommes pas dupes de l'abomination dont nous sommes témoins. Solidarité avec le peuple palestinien. » déclare Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain.

« La FNEEQ-CSN dénonce le massacre en cours en Palestine et exige que nos gouvernements oeuvrent en faveur d'une solution pacifique et durable dans la région, en tout respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. La FNEEQ-CSN dénonce également l'intimidation subie par certains groupes ayant manifesté leur appui au peuple palestinien et contre le génocide, dont l'intimidation envers les étudiant-es et le personnel de l'éducation », déclare Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

« Les assauts de l'armée israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza durent depuis près de 6 mois. Le Canada ne respecte pas ses obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. Il a l'obligation en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide d'adopter toutes les actions nécessaires afin de faire cesser et de punir les actes génocidaires perpétrés par Israël contre le peuple palestinien à Gaza », déclare Lynda Khelil, porte-parole de la Ligue des droits et libertés.

« L'AQOCI et la Coordination de la Marche mondiale des femmes appellent à la mobilisation des Québécoises et des Québécois pour que cessent immédiatement les bombardements dans la bande de Gaza et que l'aide humanitaire soit acheminée à la population palestinienne de toute urgence. Parce que nous sommes toutes et tous concernés, car c'est de notre humanité dont il est question... » déclare Michèle Asselin, pour la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes et directrice générale de l'AQOCI.

« Nous les Palestiniens et Palestiniennes, nous avons notre voix pour réclamer nos récits, notre histoire et notre terre. Mais les gouvernements ici peuvent agir immédiatement pour mettre fin à ce génocide, qu'attendent-ils ? », déclare Zahia El-Masri, du Collectif des femmes pour la Palestine.

« Voix Juives Indépendantes est très fière de joindre sa voix à celles et ceux de la société civile québécoise qui luttent pour la justice, la paix et un avenir porteur d'espoir à la fois pour le peuple palestinien et les communautés juives », déclare Niall Clapham Ricardo, de Voix juives indépendantes - Montréal.

Faits saillants

La grande manifestation organisée par la Coalition du Québec URGENCE Palestine aura lieu le samedi 23 mars 2024, à 14 h à Montréal/Tiohtià:ke, au Square Dorchester (métro Peel).

En date du 20 mars 2024, l'appel de la Coalition du Québec URGENCE Palestine, « Ensemble pour Gaza et la Palestine?! Ensemble pour la justice et la paix?! », a été endossé par 191 organisations de la société civile et 134 personnalités publiques.

La liste des signataires mise à jour quotidienne jusqu'au 23 mars est disponible en ligne.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

20 mars 2024 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :