Festivals et événements printaniers 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 285 000 $ à REGARD, Festival international du court métrage au Saguenay

QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 287 000 $ à REGARD, Festival international du court métrage au Saguenay, qui se déroule jusqu'au 24 mars. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

REGARD est un festival important pour l'industrie du court métrage, tant au Québec qu'à l'international, car il fait partie des événements permettant aux différentes productions d'accéder aux Oscars. Il offre donc au cinéma d'ici un rayonnement exceptionnel. Le programme met de l'avant une sélection impressionnante de plus de 200 films d'une cinquantaine de pays, dont 90 du Canada.

Cette année marque la 20e édition du Marché du court. Ce volet est devenu un incontournable pour les professionnelles et professionnels de l'industrie. Il propose de nombreuses activités, notamment des rencontres, des tables rondes et des classes de maîtres traitant de thèmes et d'enjeux actuels.

Plusieurs prix sont remis lors des compétitions officielles et parallèles de REGARD. Une nouvelle catégorie fait son apparition cette année : Regards autochtones. Cette dernière, qui s'inscrit dans la Compétition Focus, récompensera les productions autochtones.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le festival REGARD, devenu un pilier important pour l'industrie du court métrage d'ici et d'ailleurs. C'est plus particulièrement une vitrine de choix qui met à l'honneur le talent de nos créatrices et de nos créateurs audacieux, notamment celles et ceux de la relève. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie REGARD, Festival international du court métrage au Saguenay, qui offre l'occasion aux cinéastes d'ici et d'ailleurs de faire briller leurs créations. Par l'excellence de sa programmation, cet événement contribue à l'attractivité touristique mondiale du Québec. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a orchestré ce rassemblement avec brio et qui s'investit chaque année pour offrir une expérience mémorable aux festivalières et aux festivaliers. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à REGARD une aide financière de 191 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels .

. Le ministère du Tourisme lui octroie 96 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

