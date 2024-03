DÉCLARATION - Le ministre Miller souligne la Journée internationale de la Francophonie





OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer la Journée internationale de la Francophonie. Cette journée est une occasion pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes de célébrer la dualité linguistique qui est au coeur de notre identité nationale et de réfléchir à l'importance de la langue française qui nous lie à tant de communautés partout dans le monde. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière l'importance des nouveaux arrivants francophones qui choisissent de s'établir au Canada et qui sont essentiels au développement économique, culturel et linguistique de leur nouvelle communauté.

« Assurer la vitalité de la langue française au Canada demeurera toujours une priorité. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'épanouissement et le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire. En janvier 2024, nous avons dévoilé notre nouvelle politique en matière d'immigration francophone qui, par le biais de mesures concrètes et innovantes, nous permettra de réaliser des progrès vers le rétablissement et l'accroissement du poids démographique de ces communautés. La mise en oeuvre de l'ensemble des mesures en matière d'immigration du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 démontre d'autant plus notre engagement à soutenir la vitalité des communautés francophones au Canada.

« Récemment, nous avons annoncé la mise en place d'un nouveau programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Ce projet, qui s'aligne sur les visées de la nouvelle politique en matière d'immigration francophone, soutiendra l'accroissement démographique des communautés francophones en situation minoritaire en leur permettant de jouer un rôle dans l'attraction, la sélection et la rétention de travailleurs étrangers francophones et bilingues.

« Nous avons également annoncé plus tôt cette année avoir dépassé la cible de 4,4 % d'admissions de résidents d'expression française hors Québec pour atteindre 4,7 % en 2023. Le travail est donc bien entamé pour atteindre des cibles encore plus ambitieuses au cours des prochaines années, à savoir 6 % en 2024, 7 % en 2025 et 8 % en 2026. Nous pouvons notamment compter sur le système Entrée express et le programme Mobilité francophone pour faciliter la venue d'immigrants d'expression française qualifiés.

« Bien qu'il y ait encore du travail à faire, je suis convaincu qu'en collaborant avec nos partenaires communautaires, gouvernementaux et internationaux, nous contribuerons à dynamiser et à renforcer nos communautés francophones partout au pays. Je vous encourage à exprimer votre fierté pour le français, qui contribue à la dualité linguistique de notre pays, et à promouvoir cette langue qui nous est si chère. Je vous invite également à souligner l'apport précieux des immigrants d'expression française à la vitalité des communautés canadiennes, d'un océan à l'autre. »

20 mars 2024 à 10:05

