Browning West fait valoir que le processus de vente réactionnaire de Les Vêtements de Sport Gildan démontre la nécessité d'une reconstitution immédiate du conseil

Browning West, LP (avec les membres de son groupe, « Browning West » ou « nous »), actionnaire de longue date de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL) (TSX : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») qui détient en propriété véritable environ 5,0% des actions de la Société en circulation, a diffusé aujourd'hui le communiqué suivant portant sur la confirmation par Gildan qu'elle a entrepris un processus de vente.

« Depuis le début de notre campagne, nous soutenons que Gildan est une entreprise de haute qualité qui présenterait une grande capacité à dégager des bénéfices et un fort potentiel de création de valeur si elle était sous la gouverne de la bonne direction et d'un conseil adéquat. Nous sommes bien entendu préoccupés par le fait que le conseil a entrepris un processus de vente afin d'éviter d'avoir à rendre des comptes malgré le soutien continu et croissant aux appels répétés de Browning West en faveur d'une importante reconstitution du conseil. D'après les commentaires non sollicités que nous avons reçus de la part d'autres actionnaires, les propriétaires de la Société seraient consternés par la rumeur selon laquelle un acheteur éventuel aurait indiqué un prix de 42 $ US par action, ce qui ne représente aucunement une prime. Pour replacer ce faible prix dans son contexte, il faut savoir que si Glenn Chamandy n'avait pas été licencié et que l'action avait simplement suivi l'évolution de l'indice le plus pertinent, elle vaudrait aujourd'hui environ 42 $ US. Nous pensons que l'action atteindra au moins cette valeur après l'élection de nos candidats chevronnés et crédibles en mai, et qu'elle pourrait, selon nous, afficher plusieurs fois cette valeur à long terme.

Le processus de vente réactionnaire du conseil vient accentuer la teneur du message que nous avons adressé aux actionnaires la semaine dernière, à savoir qu'une reconstitution significative du conseil s'impose immédiatement, avant même la tenue de l'assemblée générale annuelle en mai. Notre liste de candidats bénéficie clairement d'un soutien substantiel de la part des actionnaires et vise la maximisation de la valeur pour les actionnaires à long terme. En revanche, le conseil actuel est mal placé pour évaluer toute offre faite à la Société pour les raisons suivantes : (i) il a déjà révélé son incompétence par son processus bâclé pour assurer la relève du chef de la direction, (ii) son plan non intégré et exécuté par une équipe de direction affaiblie est probablement nettement inférieur à tout plan exécuté par notre liste de candidats hautement qualifiés, et (iii) le conseil cherche uniquement à se défiler de son obligation de rendre des comptes lors de l'assemblée du 28 mai au lieu de voir aux intérêts des actionnaires. On ne peut en aucun cas faire confiance au conseil actuel pour superviser un processus de vente ».

Mise en garde relative à l'information prospective

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se distinguent habituellement par des termes de nature prospective, tels que des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou des mots tels que « perspective », « objectif », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « projets », « continuer » ou d'autres expressions semblables qui suggèrent une issue ou un événement futur. Le présent communiqué renferme de l'information prospective qui porte notamment sur des déclarations de Browning West quant à la façon dont elle prévoit (i) exercer ses droits prévus par la loi à titre d'actionnaire de la Société et (ii) apporter des modifications à la composition du conseil et de l'équipe de direction de la Société.

Bien que Browning West estime que les attentes indiquées dans l'information prospective soient raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes se révèleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, notamment (i) le risque que la Société utilise des tactiques pour bloquer les droits dont dispose Browning West en tant qu'actionnaire et (ii) le risque que les mesures proposées et que les modifications demandées par Browning West ne soient pas instaurées pour quelque raison que ce soit. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Browning West n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Conseillers

Olshan Frome Wolosky LLP agit en qualité de conseiller juridique, Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique canadien et IMK agit en qualité de conseiller juridique québécois. Longacre Square Partners agit en qualité de conseiller stratégique et RP Pélican agit en qualité de conseiller en relations publiques. Carson Proxy agit en qualité de conseiller en matière de procuration.

À propos de Browning West, LP

Browning West est une société d'investissement indépendante établie à Los Angeles, en Californie. Elle mise sur une approche fondamentale ciblée et à long terme et concentre ses investissements principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Browning West cherche à investir dans un nombre restreint d'entreprises de grande qualité et à conserver ces participations pendant de nombreuses années. Soutenue par un groupe de fondations de renom, d'entreprises familiales et de fonds de dotation universitaires trié sur le volet, Browning West possède des assises financières uniques qui lui permettent de se concentrer sur la création de valeur à long terme au sein de son portefeuille de sociétés.

