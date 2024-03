L'art sous toutes ses formes s'invite à l'Association pulmonaire du Québec !





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec transforme ses bureaux en une véritable galerie d'art pour son premier cocktail l'Art de donner le 15 mai 2024, de 18 h à 21 h 30. Cette soirée caritative, sous la présidence d'honneur de Magda Frederik, sera l'occasion de rencontrer des artistes talentueux et des passionnés d'art et sera suivie d'un cocktail avec bouchées et boissons.

Plus de 25 artistes présents

Cette soirée réunira 25 artistes émergents et établis qui exposeront leurs oeuvres dans le but de soutenir la mission de l'association. L'exposition regroupera plus de 75 tableaux, photographies et sculptures de Ashley Simo, Charlotte Labbé de Montais, Delphine Carufel, Esther Calixte-Béa, Frasto, Fung Sou, Geneviève Bilodeau-Blain, Igor Postash, Jan Delikat, Julie Roch Cuerrier, June Barry, Karine Archambault, Aka, Marie-Jo, Marie-Josée Primeau, Marlene Luce Tremblay, Matt Chesco, Mirov, Morgan Legaré, Nicola Beaudoin, Stanley Février, Wolfe Girardin Jodoin, Zacharie Gauvreau et bien d'autres encore !

Une soirée haute en couleurs au profit de la recherche

Les bénéfices des ventes seront repartis à 50 % pour les artistes et 50 % pour l'Association pulmonaire du Québec. Cette répartition permettra non seulement de soutenir le talent et la créativité des artistes d'ici, mais aussi de financer la recherche et les programmes essentiels de sensibilisation aux maladies pulmonaires.

Des patients à l'honneur

Outre la magnifique exposition d'oeuvres d'art, l'événement sera aussi l'occasion d'inaugurer les photos du photographe Jean-Félix Clifford qui décoreront le Centre Inspir'er (le Centre de réadaptation de l'Association pulmonaire du Québec). Cette collection de photos intitulée « L'Art d'inspirer » met en lumière la force, la résilience et l'espoir des patients face aux maladies pulmonaires.

Cocktail Art de donner

Mercredi 15 mai, dès 18 heures - Association pulmonaire du Québec - Billets : 125 $

Détails : https://poumonquebec.ca/cocktail-art-de-donner/|#Artdedonner|@PoumonQc

SOURCE Association pulmonaire du Québec

20 mars 2024 à 08:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :