PRÈS DE 50 MEMBRES REGARD ACTION OFFRENT DES LUNETTES CERTIFIÉES POUR L'ÉCLIPSE SOLAIRE DU 8 AVRIL 2024

VARENNES, QC, le 20 mars 2024 /CNW/ - La Coopérative d'optométristes et d'opticiens indépendants REGARD ACTION est fière d'avoir mis en place une initiative pour ses membres en vue de l'éclipse solaire totale qui traversera le sud de la province le 8 avril 2024.

Elle a travaillé en étroite collaboration avec un fournisseur de lunettes à éclipse certifiées ISO 12312-2 pour l'observation directe du Soleil. L'option de faire personnaliser leurs lunettes certifiées aux couleurs de leur commerce était ce qui rendait ce projet spécial, offrant une visibilité supplémentaire aux lunetteries membres REGARD ACTION. L'objectif premier est de sensibiliser la population sur les risques reliés à l'observation de l'éclipse sans protection adéquate. Certains membres sont présents dans les écoles environnantes pour présenter le phénomène et distribuer des lunettes certifiées aux étudiants.

L'ÉVÉNEMENT ASTRONOMIQUE DU SIÈCLE

L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 sera la première depuis plus de 50 ans, la dernière ayant eu lieu en 1972 dans la région de la Gaspésie. À Montréal, la dernière remonte à 1932 ! Ensuite, nous devrons attendre plus de 80 ans pour être témoin d'une autre éclipse totale au Québec en 2106 ! Ce phénomène exceptionnel est le résultat de l'occlusion complète du Soleil par la Lune pour une très courte durée. Pour éviter les lésions oculaires graves, il est primordial de se procurer la protection adéquate pour ne pas manquer ce spectacle!

REGARD ACTION a mis en ligne une page web afin de sensibiliser le public sur la rareté du phénomène et les risques pour la santé des yeux.

Consultez notre carte interactive pour trouver la lunetterie membre participante la plus près de chez vous et vous procurer vos lunettes certifiées!

À PROPOS DE REGARD ACTION

REGARD ACTION est une coopérative d'opticiens et d'optométristes, qui a été fondée en 1994. REGARD ACTION c'est aussi près de 130 bureaux partout au Canada, plus de 100 millions $ de chiffres d'affaires combinés et 500 professionnels de la vue réunis autour d'une même vision.

La mission de la coopérative est de promouvoir les avantages du modèle coopératif afin de maximiser la compétitivité et l'excellence des optométristes et opticiens indépendants. Lorsque vous consultez un professionnel membre de la coopérative, vous investissez non seulement dans votre vision et dans votre santé visuelle, mais vous investissez également dans l'économie locale, le développement durable et dans les conseils avisés d'opticiens et d'optométristes qui se définissent par leur responsabilité sociale et professionnelle.

Chaque lunetterie membre de REGARD ACTION est la propriété d'un professionnel de la vue d'ici, impliqué localement et vous permet un accès privilégié à des soins de la vue de grande qualité.

