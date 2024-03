Lancement du nouveau site internet





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Spina-bifida hydrocéphalie Québec (ASBHQ) lance son nouveau site internet entièrement dédié à la diffusion d'informations sur le spina-bifida.

Sensibiliser et informer sur le spina-bifida.

Ce site répond en tous points à la mission de l'ASBHQ : sensibiliser et informer. Accessible à tous, il permet d'en apprendre davantage sur le spina-bifida de la prévention jusqu'à la transition vers le vieillissement. Ce site web introduit de façon simple et détaillée l'information nécessaire pour comprendre le spina-bifida et sensibiliser le grand public.

Que retrouve-t-on sur ce nouveau site internet ?

Un environnement accessible : plus ergonomique, équivalent textuel pour les images, langage simple et bien plus...

plus ergonomique, équivalent textuel pour les images, langage simple et bien plus... Le spina-bifida mieux défini : les différentes choses à savoir, les formes de spina-bifida, comment l'emplacement du spina-bifida peut affecter une personne.

: les différentes choses à savoir, les formes de spina-bifida, comment l'emplacement du spina-bifida peut affecter une personne. Quoi savoir si je suis une personne atteinte, un membre de la famille ou une personne proche aidante : des questions réponses, celles qui reviennent le plus souvent.

des questions réponses, celles qui reviennent le plus souvent. Une section très développée sur la prévention : la prévention, le nerf de la guerre, tout sur l'acide folique, les doses, le pourquoi et le comment.

: la prévention, le nerf de la guerre, tout sur l'acide folique, les doses, le pourquoi et le comment. Une toute nouvelle section sur le vieillissement des personnes atteintes de SBH : des outils qui vont aider les personnes atteintes en transition vers le vieillissement à mieux comprendre les changements qui s'opèrent aussi bien physiquement que psychologiquement et des solutions concrètes pour y faire face.

: des outils qui vont aider les personnes atteintes en transition vers le vieillissement à mieux comprendre les changements qui s'opèrent aussi bien physiquement que psychologiquement et des solutions concrètes pour y faire face. Une section ressources : un glossaire, des Podcast, des infographies, des publications et d'autres ressources.

Ce nouveau site internet est disponible uniquement en français et est accessible sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent.

À propos de Spina-bifida hydrocéphalie Québec

Fondée en 1976, l'association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec a pour but de soutenir les personnes atteintes de spina-bifida et/ou d'hydrocéphalie. Sa mission se décline en quatre éléments : promouvoir, défendre, sensibiliser et informer. L'association s'active quotidiennement afin de rechercher les meilleures solutions pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SBH pour que celles-ci puissent mener une vie active et épanouie.

20 mars 2024 à 08:00

