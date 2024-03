Spring cleaning 2024 : Les promotions Tineco pour fêter le Printemps





Pour un ménage qui allie efficacité et gain de temps, Tineco, propose ses indispensables du quotidien à adopter absolument en promotion du 20 au 25 mars 2024. Les promotions de Tineco sont à découvrir sur Amazon.

Le Tineco Floor One S7 Pro est l'aspirateur ultime répondant à toutes les exigences d'aspiration et de nettoyage. Doté d'un design innovant, il excelle dans la propreté des sols durs. Il offre une autonomie impressionnante et une performance de nettoyage optimisée grâce à la technologie iLoop, ajustant automatiquement l'intensité du nettoyage en fonction du degré de saleté.

Prix public conseillé : 799?

Prix promotionnel : 639.20?

Lien ICI

L'aspirateur laveur Tineco Floor One S5 est le compagnon idéal pour un nettoyage complet de votre intérieur. Avec son design 3-en-1 innovant, il est parfait pour nettoyer les bureaux, les appartements et les petites maisons dotés d'un sol dur. En plus du lavage des sols, il se convertit facilement en aspirateur grande taille et en aspirateur à main léger avec plusieurs accessoires.

Prix public conseillé : 519?

Prix promotionnel : 319?

Lien ICI

Le Tineco Floor One S7 Steam est l'aspirateur laveur polyvalent qui répond à une multitude de tâches ménagères et de scénarios différents. Avec sa capacité à éliminer les tâches tenaces sur les sols durs, il s'adapte à tous les besoins ménagers grâce à ses trois modes de nettoyage et une tête de brosse nouvelle génération pour atteindre tous les recoins.

Prix public conseillé : 699?

Prix promotionnel : 559.20?

Lien ICI

Le Tineco Pure One Station Pet est spécialement conçu pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux de compagnie. Doté d'une performance d'aspiration exceptionnelle, il assure un nettoyage en profondeur des poils et des saletés laissés par les animaux domestiques, offrant ainsi un environnement plus propre.

Prix public conseillé : 799?

Prix promotionnel : 629?

Lien ICI

Le Tineco Floor One S5 COMBO répond à tous vos besoins d'aspiration et de nettoyage ! Doté d'un design innovant 3-en-1, FLOOR ONE S5 COMBO est parfait pour nettoyer les bureaux, les appartements et petites maisons dotés d'un sol dur. En plus du lavage des sols, il se convertit facilement en aspirateur grande taille et en aspirateur à main léger avec plusieurs accessoires.

Prix public conseillé : 559?

Prix promotionnel : 419?

Lien ICI

A propos de Tineco

Fondé en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous

20 mars 2024 à 07:20

