MEO et iBASIS étendent leur partenariat mondial dans le domaine des services voix et des services mobiles





iBASIS, le fournisseur de premier plan de solutions de communication pour les opérateurs et les acteurs du numérique du monde entier, et MEO, le premier opérateur de télécommunications portugais, agissant par l'intermédiaire de son activité Altice Wholesale Solutions, ont renouvelé leur accord d'externalisation en tant que partenaires privilégiés pour les services voix et les services mobiles internationaux. Le partenariat stratégique a également été élargi pour inclure les SMS internationaux sortants et les services mobiles 5G.

iBASIS renforcera en outre sa connectivité mondiale en ouvrant un point de présence (PdP) IPX au niveau du nouveau centre de données de MEO basé à Linda-a-Velha (LdV). Cette installation indépendante des opérateurs permettra à iBASIS de tirer parti de la situation stratégique de Lisbonne en Europe, qui, grâce à sa proximité avec la région des Amériques et l'Afrique de l'Ouest, est en train de devenir une plaque tournante internationale de plus en plus importante pour l'atterrissage des câbles sous-marins.

« Cette collaboration fructueuse est le résultat de notre volonté commune d'innover et d'offrir la meilleure expérience de communication à l'échelle mondiale », a déclaré Alexander Freese, directeur de l'exploitation chez Altice. « Nous travaillons en étroite collaboration avec iBASIS depuis de nombreuses années, et nos équipes ont forgé des relations solides pour mieux répondre à nos besoins commerciaux. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique de croissance afin de fournir des services rapides et fiables à des millions d'utilisateurs itinérants. »

« Nous sommes absolument ravis de renouveler le partenariat que nous avons lancé avec MEO, il y a de nombreuses années. En nous appuyant sur les succès actuels, nous avons élargi notre collaboration pour permettre à MEO de tirer parti de notre gamme complète de services mondiaux ? voix, données, signalisation, SMS et 5G ? et de notre réseau IPX, et par là même de poursuivre son rythme de croissance impressionnant », a confié pour sa part Edwin van Ierland, PDG de l'unité Voix et Données mobiles d'iBASIS. « Il s'agit véritablement d'un partenariat bénéfique pour les deux parties, nous permettant de faire valoir nos capacités et notre savoir-faire spécifiques pour créer de nouvelles opportunités de revenus. »

« Le renouvellement du contrat de MEO constitue une grande réussite et reflète clairement l'orientation stratégique et l'engagement de notre entreprise en faveur des innovations dans le gros et de la croissance internationale de nos clients. Par ailleurs, nous sommes ravis de pouvoir intégrer iBASIS dans le centre de données de Linda-a-Velha, car cela va permettre d'accroître les possibilités de diversité et de connexion à notre réseau », a ajouté Alexandre Pébereau, PDG de groupe et fondateur de Tofane Global. « Ensemble, nous investissons, nous évoluons et nous renforçons l'écosystème des communications internationales. »

20 mars 2024 à 06:05

