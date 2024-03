La Fédération dentaire mondiale de la FDI publie un message vidéo puissant pour célébrer la Journée mondiale de la santé buccodentaire





Pour célébrer la Journée mondiale de la santé buccodentaire, la Fédération dentaire mondiale de la FDI lance un message vidéo percutant réunissant des voix de divers secteurs, plaidant pour des efforts collectifs visant à améliorer la santé buccodentaire dans le monde entier.

GENÈVE, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- "Une bouche heureuse est un corps heureux", déclare la Fédération dentaire mondiale (FDI) en cette Journée mondiale de la santé buccodentaire (WOHD). Ce message puissant résonne auprès des dirigeants des gouvernements, des organisations représentant d'autres problèmes de santé chroniques et du secteur privé qui se sont unis pour prêter leur voix à une nouvelle vidéo publiée aujourd'hui. L'initiative collaborative souligne le besoin urgent d'une action collective pour assurer l'accès universel à la santé buccodentaire, ce qui est crucial pour assurer la santé et le bien-être globaux des personnes dans le monde entier.

"Nous disons qu'une bouche heureuse est essentielle pour un corps heureux parce que les deux sont étroitement liés et s'influencent mutuellement. Il est essentiel de comprendre ce lien pour améliorer la qualité de vie d'innombrables personnes dans le monde entier", explique le Dr Greg Chadwick, président de la FDI.

En fait, une bonne santé buccodentaire est essentielle pour respirer, manger, parler et sourire. Lorsque la maladie buccodentaire n'est pas traitée, elle peut avoir de graves répercussions sur la santé et les perspectives sociales d'une personne. De plus, le maintien d'une bonne santé buccodentaire peut contribuer à prévenir d'autres maladies comme les maladies cardiaques et respiratoires, le cancer et le diabète.

Malheureusement, les maladies buccodentaires se classent actuellement parmi les problèmes de santé les plus répandus dans le monde, affectant près de 3,5 milliards de personnes, y compris celles souffrant de caries dentaires, de maladies gingivales graves, de pertes de dents et de cancer de la bouche, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il est essentiel de sensibiliser les gens à l'importance d'éviter les facteurs de risque tels que les aliments riches en sucres, le brossage régulier avec un dentifrice au fluorure et les examens dentaires afin de leur donner les moyens d'adopter de bonnes habitudes buccodentaires. Cependant, alors que le fardeau des maladies buccodentaires reste inacceptable, "il est clair qu'aucune entité ne peut s'attaquer efficacement aux problèmes de santé buccodentaire seule", souligne le Dr Anna Lella, présidente du groupe de travail WOHD. "C'est pourquoi l'IED s'est donné pour mission de catalyser les partenariats, les réseaux, les politiques et les programmes pour faire progresser la santé buccodentaire en tant que composante essentielle de la santé et du bien-être globaux", poursuit-elle.

En travaillant avec des organisations comme NCD Alliance , la Fédération mondiale du coeur , la Fédération internationale du diabète et la Fédération pharmaceutique internationale , entre autres, la FDI préconise la collaboration entre les conditions de santé et les professions afin de protéger la santé des gens. En mobilisant ses membres et en s'associant à des leaders de l'industrie comme les partenaires WOHD Denstply Sirona, 3M Health Care, Smile Train et Haleon, FDI s'efforce de façonner l'avenir de la santé buccodentaire en promouvant la prévention, la détection précoce et le traitement des maladies buccodentaires. Les partenariats publics et privés ainsi que l'engagement politique soutenu des gouvernements, tels que l'Irlande, sont essentiels pour assurer un accès équitable à des soins buccodentaires de qualité et à la santé et au bien-être en général pour tous.

« Une collaboration efficace entre les secteurs et les intervenants est essentielle pour assurer une couverture universelle de la santé buccodentaire. Nous devons travailler ensemble pour éliminer les disparités afin que d'ici 2030, la santé buccodentaire devienne un droit universellement accessible », souligne le Dr Chadwick.

Cette vidéo sert d'appel à l'action pour les efforts de collaboration en santé buccodentaire : Ensemble, nous pouvons améliorer des vies dans le monde entier. Partagez-le largement en cette Journée mondiale de la santé buccodentaire.

