Charles & Keith choisissent Nuvei pour stimuler l'expansion internationale

La portée mondiale de Nuvei et sa connectivité de modes de paiement alternatifs de pointe permettent à la maison de mode internationale d'adapter le paiement en ligne aux marchés locaux.

MONTRÉAL et SINGAPOUR, 20 mars 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui qu'elle s'est associée à Charles & Keith, la maison de mode de Singapour spécialisée dans les chaussures, les sacs à main et les accessoires, afin d'optimiser la solution de paiement de commerce électronique de la marque, qui poursuit son expansion rapide à l'échelle mondiale.

Grâce à une seule intégration avec la plateforme technologique complète de paiement de Nuvei, Charles & Keith est maintenant en mesure d'accepter une vaste gamme de modes de paiement alternatifs (APM), en adaptant son expérience de paiement en ligne aux préférences des clients locaux dans les marchés de la marque en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis. Cela comprend l'utilisation de portefeuilles numériques populaires comme Apple Pay et Google Pay, ce qui permet un flux de paiement plus fluide.

La technologie de routage intelligent de Nuvei maximise également les taux d'autorisation des paiements par carte de Charles & Keith dans chaque région, ce qui contribue à accroître la conversion des revenus. La marque a déjà constaté une croissance à deux chiffres des revenus du commerce électronique depuis son partenariat avec Nuvei.

« Notre ambition est de rendre notre mode contemporaine unique accessible aux clients du monde entier. Nuvei partage cette vision et nous donne les moyens de localiser notre expérience de paiement dans chaque marché grâce à une seule intégration, a déclaré Charles Wong, cofondateur et chef de la direction de Charles & Keith. Le soutien dévoué, l'expertise technologique et les capacités d'optimisation des paiements de Nuvei ont dépassé nos attentes dès le début de ce partenariat. »

En plus de la gamme de modes de paiement alternatifs et des fonctions d'optimisation de Nuvei, Charles & Keith ont souligné que le service pratique de l'entreprise était un facteur clé dans leur décision de choisir Nuvei.

« Pour répondre aux divers besoins de paiement des consommateurs du monde d'aujourd'hui, il faut une approche vraiment locale combinée à une connaissance approfondie des paiements, a ajouté Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Notre intégration unique donne à Charles & Keith la capacité de rester agile tout en ayant accès à toutes les méthodes de paiement, aux outils d'optimisation et à l'expertise sur le terrain dont Charles & Keith a besoin pour maximiser les conversions au moment du paiement dans chaque région. »

Grâce à son partenariat avec Nuvei, Charles & Keith prévoit étendre sa présence internationale dans le commerce électronique, en tirant parti de la portée mondiale de Nuvei dans plus de 200 marchés couvrant 150 devises et le portefeuille de modes de paiement alternatifs. La marque cherche également à continuer d'améliorer ses expériences de paiements en ligne et mobiles à mesure qu'elle évolue.

À propos de Charles & Keith

Charles & Keith Pte. Ltd., aussi connue sous le nom de C&K, est une maison de mode de Singapour fondée en 1996, spécialisée dans les chaussures, les sacs à main et les accessoires de mode. Basée à Singapour, la marque a une présence mondiale, exploitant plus de 600 magasins dans 37 pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.charleskeith.com .

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est l'entreprise canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 680 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com

