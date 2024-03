L'indice de santé mentale de TELUS : Plus d'un tiers des travailleurs de l'indice européen présentent un risque élevé en matière de santé mentale





Près de la moitié des travailleurs de l'indice européen n'ont pas de relation de confiance au travail et sont trois fois plus susceptibles de se sentir isolés que ceux qui ont des relations de confiance au travail

EUROPE, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- TELUS Santé a publié aujourd'hui son indice de santé mentale TELUS (« l'indice »), qui comprend des rapports sur la santé mentale des travailleurs en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Australie. Le rapport européen souligne que plus d'un tiers (36 pour cent) des travailleurs en Europe présentent un risque élevé en matière de santé mentale. De plus, près de la moitié (47 pour cent) des travailleurs n'ont pas de relation de confiance au travail et sont trois fois plus susceptibles de se sentir isolés que ceux qui ont des relations de confiance au travail. L'indice européen comprend des données sur les travailleurs d'Espagne, d'Italie, de France, de Pologne, d'Allemagne et des Pays-Bas.

Les effets de l'isolement et de la solitude sont désormais reconnus au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et comparés aux risques pour la santé bien connus tels que le tabagisme, l'obésité et le manque d'activité physique.

« Les résultats de l'indice reflètent une réalité préoccupante qui a des répercussions sur les travailleurs et les entreprises, car la solitude et l'isolement social ont des incidences négatives à la fois sur la santé des travailleurs et sur la productivité au travail, a déclaré Paula Allen, directrice mondiale de la recherche et des renseignements client chez TELUS Santé. Les changements sociétaux rapides, ainsi que la diminution du soutien social et les questions d'accessibilité financières, ont un impact sur les jeunes travailleurs qui sont l'avenir des entreprises et de l'activité économique en Europe. En outre, ces facteurs ajoutés à d'autres facteurs de stress liés au début de carrière, au moment où la stabilité financière est généralement moindre, rendent ces jeunes travailleurs plus vulnérables aux risques en matière de santé mentale. Les organisations peuvent aider tous les travailleurs en instaurant une culture de confiance, qui lutte contre l'isolement, et en mettant en valeur leurs programmes de santé, personnels et financiers, qui offrent un soutien crucial. »

Les efforts déployés pour lutter contre les effets négatifs de l'isolement et de la solitude sur la santé et la productivité des employés améliorent non seulement le bien-être, mais procurent également des retombées financières pour les employeurs.

L'indice de santé mentale de TELUS a également révélé les éléments suivants :

Les travailleurs de moins de 40 ans sont 50 pour cent plus susceptibles que les travailleurs de plus de 50 ans de ne pas avoir de relation de confiance au travail, ce qui entraîne un sentiment d'isolement et de solitude et une dégradation de la santé mentale et physique.

Quarante-neuf pour cent des travailleurs n'ont pas de relation personnelle de confiance. Ces travailleurs sont près de quatre fois plus susceptibles de se sentir isolés que les travailleurs ayant des relations personnelles de confiance.

Trente-six pour cent des travailleurs présentent un risque élevé en matière de santé mentale, 45 pour cent un risque modéré en matière de santé mentale et 19 pour cent un risque faible en matière de santé mentale.

Les travailleurs qui ne se sentent pas valorisés et respectés par leurs collègues signalent que leur environnement professionnel ne les soutient pas et sont deux fois plus susceptibles de déclarer que leur santé mentale nuit à leur productivité au travail .

Plus d'un quart (28 pour cent) des travailleurs estiment que les récompenses et la reconnaissance sont injustes et partiales dans leur entreprise.

Trente-neuf pour cent n'ont pas l'impression ou ne sont pas certains que le harcèlement, l'intimidation, les conflits malsains et d'autres comportements nuisibles sont résolus rapidement et équitablement sur leur lieu de travail. Le score de santé mentale de ce groupe est inférieur d'au moins sept points à celui des travailleurs déclarant une résolution rapide et équitable.

En janvier 2024, les scores de santé mentale des travailleurs dans les différentes régions étaient les suivants :

États-Unis : 70,7

Canada : 63,5

Royaume-Uni : 64,7

Europe : 62,0

Australie : 63,1

Nouvelle-Zélande : 59,6

Singapour : 62,6

L'indice de santé mentale de TELUS s'appuie sur un système de notation des réponses qui transforme ensuite les réponses individuelles en valeurs de points. Des valeurs de points plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque moindre pour la santé mentale. Les scores compris entre 0 et 49 correspondent à des niveaux de détresse, les scores compris entre 50 et 79 correspondent à des niveaux de tension et les scores compris entre 80 et 100 correspondent aux niveaux optimaux de santé mentale.

« Instaurer un environnement de travail favorable et inclusif est non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité inestimable pour les employeurs de façonner de manière proactive le bien-être de leurs équipes, a ajouté Mme Allen. Étant donné que les répercussions physiques et mentales de l'isolement font maintenant l'objet de discussions plus vastes, il serait judicieux pour les employeurs d'accorder la priorité à la création de liens sociaux significatifs pour favoriser le bien-être de leurs employés. Outre la mise en oeuvre des programmes d'aide aux employés et d'autres initiatives visant à réduire la tension mentale, la promotion d'un environnement de travail sain et connecté permet aux personnes de s'épanouir. Cela se traduit par une amélioration de la rétention, de la productivité, de l'engagement et de l'état de santé général ».

L'indice de santé mentale de TELUS de janvier comprend également des constatations importantes liées aux principaux risques psychosociaux au travail et aux scores de santé mentale par pays. Lisez l'intégralité de l'indice européen de santé mentale de TELUS ici.

À propos de l'indice de santé mentale de TELUS

Les données servant à établir l'indice de santé mentale de TELUS ont été recueillies par le biais d'un sondage réalisé en ligne du 13 janvier 2024 au 22 janvier 2024 auprès de 3 000 répondants. Toutes les personnes interrogées résident en Europe et ont été employées au cours des six derniers mois. Les données ont été pondérées statistiquement pour s'assurer que la composition régionale et par sexe de l'échantillon reflète cette population.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un leader mondial des soins de santé qui propose des solutions et des services complets de soins primaires et préventifs pour améliorer le bien-être physique, mental et financier des employés et des familles partout dans le monde. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres dévoués de notre équipe, qui compte plus de 100 000 professionnels de santé pleins de compassion, nous couvrons plus de 70 millions de vies dans 160 pays. Nous avons pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus fiable au monde en construisant les communautés et les environnements de travail les plus sains de la planète par la simplification de l'accès aux soins et l'amélioration de la circulation de l'information entre les prestataires de soins, les assureurs, les employeurs et les particuliers. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.telushealth.com.

Contact pour les médias :

Hanover Communications

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2365338/TELUS_Health_TELUS_Mental_Health_Index__More_than_a_third_of_wor.jpg

19 mars 2024 à 20:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :