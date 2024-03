Le Syndicat des Métallos se réjouit du projet de loi anti-briseurs de grève au Manitoba : une nouvelle étape importante pour les droits des travailleurs





Le Syndicat des Métallos se réjouit du dépôt d'un projet de loi anti-briseurs de grève et félicite le gouvernement du Manitoba pour cette mesure destinée à renforcer les droits des travailleur.euse.s dans la province.

« Le dépôt d'un projet de loi anti-briseurs de grève au Manitoba marque une victoire colossale pour les droits des travailleurs et travailleuses », a déclaré Scott Lunny, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ouest canadien. « L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement néo-démocrate du Manitoba à promouvoir des lois du travail plus équitables, ainsi que les droits et la dignité des travailleurs et travailleuses ».

Des lois anti-briseurs de grève existe déjà au Québec et en Colombie-Britannique et un projet de loi a été récemment déposé au niveau fédéral, dont l'étude en commission débutera dans le courant de la semaine. Il a été clairement démontré qu'une telle loi réduit l'intensité et la durée des conflits du travail, accroît la stabilité du milieu de travail et rétablit l'équilibre des négociations collectives.

« Il y a des politiciens qui parlent de soutenir les travailleurs et travailleuses, et il y a ceux qui prennent des mesures concrètes pour les soutenir. Le premier ministre Wab Kinew fait partie de ces défenseurs pour les travailleurs et travailleuses du Manitoba », a fait valoir Scott Lunny.

Le recours à des travailleurs de remplacement (briseurs de grèves) porte également atteinte au droit de grève protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, en faisant pencher la balance encore davantage en défaveur des travailleur.euse.s.

« En accordant la priorité aux droits des travailleurs et travailleuses, ce projet de loi suit les traces du Québec et de la Colombie-Britannique, ainsi que du gouvernement fédéral, qui étudie actuellement ce type de projet de loi », a constaté Mike Pulak, coordonnateur régional des Métallos au Manitoba. « Les Métallos célèbrent une nouvelle victoire pour les travailleurs et travailleuses et espèrent désormais que cela créera un précédent pour toutes les juridictions du pays ».

19 mars 2024 à 14:25

