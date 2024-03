SWISSto12 poursuit son expansion, augmente ses effectifs de 25% et accroît son espace de production





SWISSto12, l'une des entreprises aérospatiales à la croissance la plus rapide d'Europe et important fabricant de produits satellitaires et de radiofréquences, annonce poursuivre son expansion mondiale. La Société a trouvé un espace de production supplémentaire à son siège en Suisse, ce qui porte la superficie de son site existant à 5 700 m2 . En outre, SWISSto12 a engagé plusieurs nouveaux experts en ingénierie de la communication satellitaire pour renforcer son équipe, qui a augmenté de 25% depuis début 2024 et compte maintenant plus de 125 personnes travaillant dans ses installations en Suisse, en Europe et aux États-Unis.

SWISSto12 a récemment été classée parmi les « 10 Hottest Satellite Companies » au monde. Cette reconnaissance par le secteur intervient après que la Société a déclaré, au 4e trimestre 2023, avoir reçu pour 200 millions USD de commandes de clients concernant des sous-systèmes radiofréquences et des satellites HummingSat, ces commandes étant passées par de grands opérateurs de satellites, notamment Inmarsat (Viasat) et Intelsat.

Peter Bach Andersen, un vétéran du secteur, a rejoint l'équipe SWISSto12 en novembre 2023 avec des collègues basés au Danemark. Précédemment, Peter Bach Anderson a travaillé onze ans chez Cobham Satcom à Kongens Lyngby, au Danemark, où il était responsable du développement des nouvelles technologies RF (radiofréquences), micro-ondes et antennes.

Peter Bach Andersen, ingénieur principal, systèmes de communication satellitaire, a déclaré : « Le Danemark jouit d'une renommée mondiale en matière d'ingénierie aérospatiale et de communication satellitaire. SWISSto12 a commencé à s'associer à plusieurs grands experts locaux en ingénierie et en développement des radiofréquences et j'ai hâte de collaborer avec Swissto12 dans le cadre de leurs passionnants projets de communication satellitaire. »

Émile de Rijk, PDG de SWISSto12, a déclaré : « SWISSto12 continue d'évoluer afin de répondre à la demande exceptionnelle de nos clients pour nos sous-systèmes de radiofréquences et HummingSat ? le premier SmallSat géostationnaire commercial. Au Danemark, nous avons accès à l'un des principaux viviers européens d'ingénieurs en communication satellitaire. L'ajout d'un nouvel espace de production et d'une nouvelle salle blanche à notre siège de Renens va accélérer davantage encore la réalisation de notre objectif d'industrialisation et d'expansion de nos lignes de produits et de nos capacités de production. »

SWISSto12 sera présente au salon Satellite 2024 à Washington DC, du 18 au 21 mars 2024, au Stand 1408. Le 19 mars, Émile de Rijk, PDG de SWISSto12, fera un exposé dans le cadre du salon Satellite 2024 sur le thème « Assuring Quality-of-Service at Sea : Maritime Satellite Connectivity » (Assurer la qualité du service en mer : connectivité maritime par satellite).

À propos de SWISSto12

SWISSto12 est un fabricant de premier plan de produits, charges utiles et systèmes satellitaires RF avancés, notamment le HummingSat, un satellite de télécommunications géostationnaire petit mais puissant développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son programme de partenariat public-privé. Les produits RF de la Société sont basés sur des technologies d'impression 3D exclusives et brevetées et des conceptions associées de produits de radiofréquence (RF) offrant des fonctionnalités RF légères, compactes, très performantes et compétitives. Outre son portefeuille spatial, la Société est également active dans les applications de télécommunications et de surveillance pour l'industrie aéronautique. SWISSto12, devenue commercialement rentable en Europe et aux États-Unis, compte parmi les entreprises aérospatiales à la croissance la plus rapide d'Europe. Créée en 2011 par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), SWISSto12 est détenue par des investisseurs suisses et européens de premier plan.

19 mars 2024 à 14:20

