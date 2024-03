Gramercy Funds Management LLC nomme le spécialiste des marchés émergents Hamad Almudhaf au poste de directeur général, responsable des marchés de capitaux internationaux





Gramercy Funds Management LLC (« Gramercy »), un gestionnaire de placements sur les marchés émergents mondiaux avec un chiffre d'affaires de six milliards de dollars, annonce aujourd'hui la nomination de Hamad Almudhaf au nouveau poste de Head of International Capital Markets. M. Almudhaf sera responsable de la conception et de la mise en oeuvre de la stratégie d'expansion internationale de Gramercy afin d'optimiser les relations avec les investisseurs en dehors des États-Unis. Il aura également la responsabilité principale du développement continu de la stratégie internationale, commerciale et de formation de capital de Gramercy.

« Nous sommes ravis que Hamad intègre l'équipe de Gramercy à ce nouveau poste crucial », déclare Robert Koenigsberger, managing partner et directeur des investissements, Gramercy. « Au cours des 25 dernières années, Gramercy a su s'imposer comme un acteur incontournable de la gestion de placements sur les marchés émergents mondiaux. Le bilan éprouvé de Hamad renforcera notre position de leader sur les marchés émergents et le crédit privé, et garantira la réalisation de notre mission principale tout en offrant aux clients une meilleure approche des marchés émergents. »

« Nous sommes ravis que Hamad rejoigne Gramercy », déclare Mohamed El-Erian, président du conseil de Gramercy. « Son expertise, son expérience et ses accomplissements sont non seulement des atouts importants aux ressources de l'entreprise, mais aussi des catalyseurs de son succès. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe. »

M. Almudhaf a plus de quinze ans d'expérience sur les marchés financiers dans le secteur de la banque d'investissement et des marchés de capitaux internationaux, et a tissé un vaste réseau de relations internationales avec les investisseurs. Plus récemment, M. Almudhaf a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe d'investissement de Gramercy, en identifiant et en structurant des opportunités d'investissement uniques alors qu'il était à la tête de l'entité gérant les titres à revenu fixe de J.P. Morgan à New York. Avant J.P. Morgan, M. Almudhaf a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez Itaú Unibanco, spécialisé dans les marchés du crédit à revenu fixe et les placements en situations spéciales en Amérique latine. À son nouveau poste, M. Almudhaf sera basé au siège social de Gramercy à Greenwich, dans le Connecticut, et sera responsable de l'élaboration des objectifs internationaux de l'entreprise en matière de croissance et d'expansion.

« Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée de Hamad au sein de Gramercy », déclare Tom Humphrey, président et senior partner, Gramercy. « Hamad a acquis une renommée d'exception et une connaissance approfondie dans le secteur des marchés mondiaux. Son expertise technique, son expérience interrégionale et ses compétences commerciales seront immédiatement complémentaires pour Gramercy à l'échelle mondiale. »

« Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Gramercy depuis de nombreuses années », déclare M. Almudhaf. « Je suis ravi de rejoindre une équipe de spécialistes des marchés émergents hautement respectés, qualifiés et dévoués. Le rigoureux processus de placements de Gramercy crée des opportunités uniques de déploiement de capitaux pour les clients, et je me réjouis à la perspective de proposer des solutions d'investissement de haute qualité sur les marchés de capitaux internationaux. »

M. Almudhaf a obtenu son diplôme Magna Cum Laude de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, titulaire d'un Bachelor of Science en sciences économiques avec une triple spécialisation en finance, gestion stratégique et droit et éthique des affaires. M. Almudhaf est un analyste financier agréé CFA®.

À propos de Gramercy :

Gramercy est un gestionnaire mondial de placements sur les marchés émergents. Basée à Greenwich, dans le Connecticut, la société dispose de bureaux à Londres, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach et Mexico, ainsi que de plateformes de prêt au Mexique, en Turquie, au Pérou, dans toute l'Afrique, au Brésil et en Colombie. Créée en 1998 et avec plus de six milliards de dollars de chiffre d'affaires, la société vise à offrir aux investisseurs une meilleure approche des marchés émergents, en offrant des rendements attractifs ajustés aux risques, soutenus par une plateforme institutionnelle transparente et éprouvée. Gramercy propose des stratégies alternatives et exclusivement à long terme dans les catégories d'actifs des marchés émergents, y compris le multiactifs, le crédit privé, le crédit public et les situations spéciales. La mission de Gramercy est d'avoir un impact positif sur le bien-être de ses clients, sur ses investissements de portefeuille et sur ses talents. Gramercy est un Registered Investment Adviser auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), un signataire des principes pour l'investissement responsable (PRI), un signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI) et un défenseur du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD). Sa filiale Gramercy Ltd est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. www.gramercy.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mars 2024 à 14:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :