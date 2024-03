Global Blue fait peau neuve pour les détaillants et les acheteurs du monde entier





Mener le parcours d'achat vers de nouveaux sommets grâce à la puissance de l'expérience

Il y a plus de 40 ans, Global Blue a été le pionnier du concept de « Tax Free Shopping », modifiant au passage l'écosystème du retail et élargissant le champ des possibles des acheteurs internationaux du monde entier. Depuis lors, de nouveaux chapitres ont été écrits, et l'entreprise englobe aujourd'hui trois familles de solutions : achats, paiements et solutions post-achat hors taxes.

Au sein de ces secteurs d'activité, Global Blue s'appuie sur ses logiciels et données intégrés pour apporter de la valeur à chaque étape du parcours et étendre l'expérience d'achat. Animées par cet engagement, les équipes Global Blue créent des expériences engageantes qui favorisent les connexions entre les consommateurs et les marques tout en simplifiant les processus, afin de garantir que chaque parcours client soit fluide et intuitif. Grâce à ces efforts, Global Blue permet à ses clients de saisir des opportunités commerciales, de stimuler la fidélisation de la clientèle, de booster les ventes et d'optimiser les opérations et les coûts.

« Chez Global Blue, nous croyons fermement que l'amélioration du parcours d'achat favorise la performance. Cet accent renouvelé sur l'expérience et la performance n'est pas seulement un slogan, c'est aussi un principe directeur qui guide toute l'entreprise. Notre rebranding et notre repositionnement annoncés aujourd'hui constituent une étape majeure, car ils nous permettent de mieux refléter ces engagements », Jacques Stern, président et CEO, Global Blue.

Alors que Global Blue envisageait toutes les options pour son relancement mondial, la société cherchait une signature incarnant à la fois ses valeurs et sa vision : «Enjoy the Journey » est ainsi devenu le mantra de son engagement à améliorer l'expérience d'achat.

Accompagner les clients et les partenaires

Ce rebranding continue de propulser les partenaires et clients Global Blue vers de nouveaux sommets d'expérience client, sans perturber la qualité du service durant et après cette transition.

Au cours de ce repositionnement, Global Blue se concentre sur la facilitation transparente du parcours de l'acheteur à travers tous les points de contact. De l'application Global Blue à notre service Mobile Customer Care, chaque interaction numérique restera fluide. De plus, les emplacements physiques, y compris les Global Blue VIP Lounges et le réseau de points Refund, feront également l'objet d'un rebranding complet d'ici l'été.

Global Blue est le partenaire commercial du parcours d'achat. La société fournit les technologies et services permettant d'optimiser l'expérience et de stimuler la performance.

Forts de plus de 40 ans d'expertise, nous connectons aujourd'hui des milliers de détaillants, d'acquéreurs et d'hôtels avec près de 80 millions de consommateurs dans 53 pays, dans trois secteurs d'activité : achats, paiements et solutions post-achat hors taxes.

Avec plus de 2 000 employés, Global Blue a généré 20 milliards d'euros de ventes en magasin et 311 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022/2023. Global Blue est coté à la Bourse de New York.

