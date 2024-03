Programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL) - Plus de 6 M$ dans la région de la Côte-Nord pour l'élaboration de plans de lutte contre les changements climatiques





BAIE-COMEAU, QC, le 19 mars 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, annonce que la région bénéficie d'une enveloppe de 6 388 847 $ dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL), qui découle du Plan pour une économie verte 2030, lancé récemment par la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

L'aide financière vise à permettre aux organismes municipaux de la région d'élaborer des plans climat et d'accélérer la réalisation de projets contribuant à renforcer la résilience de leurs communautés face aux impacts des changements climatiques, de même qu'à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Citations :

« Dans la Déclaration de réciprocité signée avec les gouvernements de proximité, en décembre, le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir à l'échelle locale l'adaptation et la transition climatiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'honorer notre engagement en investissant, d'abord et sans tarder, pour le développement et la mise en oeuvre de plans climat. Les projets qui en découleront seront également financés par notre gouvernement. Grâce à ce grand travail de collaboration, nous prenons part à la création de milieux de vie durables et résilients, partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La participation du milieu municipal est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques du Québec. En lançant ce nouveau programme, nous souhaitons que le milieu municipal se mobilise rapidement, et qu'il utilise ces nouvelles ressources pour élaborer, planifier et mettre en oeuvre des plans climat ambitieux, à la hauteur des défis que représentent les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La Côte-Nord fait face à plusieurs défis causés par les changements climatiques, comme l'érosion des berges. Avec cette enveloppe de plus de 6 millions de dollars, les MRC de la région pourront se donner un plan de match adapté à notre réalité et mettre de l'avant des solutions concrètes. Avec les sommes disponibles dans le cadre d'ATCL, on peut réellement améliorer nos milieux de vie! J'invite toutes les MRC à entamer l'élaboration de leur plan climat et à faire appel aux ressources disponibles si elles ont besoin de soutien. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

Faits saillants :

Liens connexes :

Programme Accélérer la transition climatique locale Région de la Côte-Nord Élaboration des plans climat Organisme municipal Aide financière Municipalité régionale de comté de Caniapiscau 1 012 132 $ Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord 1 048 616 $ Municipalité régionale de comté de Manicouagan 1 133 760 $ Municipalité régionale de comté de Minganie 1 024 535 $ Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 1 152 346 $ Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent 1 017 458 $ Total 6 388 847 $

19 mars 2024 à 13:00

