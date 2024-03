Développement du secteur de la transformation alimentaire - Le ministre Lamontagne lance une nouvelle version du Programme transformation alimentaire accompagnée d'un budget de 40 millions de dollars





QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce une nouvelle version du Programme transformation alimentaire (PTA), accompagnée d'un budget de 40 millions de dollars. Le PTA vise à améliorer la productivité, la compétitivité et le bilan environnemental du secteur de la transformation alimentaire.

Le PTA permet ainsi d'appuyer les entreprises dans leurs projets d'automatisation et de robotisation, de développement de marchés ainsi que d'implantation de solutions environnementales dans les abattoirs et les fromageries. Il a également pour objectif de soutenir les entreprises dans l'implantation ou la mise à jour d'un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments.

Les entreprises pourront déposer une demande d'aide financière au programme en continu à partir du 15 avril 2024, et ce, jusqu'à l'épuisement des crédits. Une enveloppe de 40 millions est réservée à cette fin. L'aide financière maximale offerte par demandeur est de 750 000 $ pour la durée du programme, qui se terminera le 31 mars 2026.

Ce nouveau programme résulte de la fusion des programmes Transformation alimentaire : robotisation et système de qualité 2021-2023 et Compétitivité et environnement : transformation laitière et des viandes 2022-2024. Cette fusion s'inscrit dans un effort de simplification de l'offre de programmes.

Citation

« Le secteur de la transformation alimentaire compte 2 500 entreprises et occupe une place importante dans notre panier d'épicerie, puisqu'il transforme plus des deux tiers de toute notre production agricole. Je suis heureux de lancer une nouvelle version du programme qui permettra de favoriser la compétitivité d'un nombre encore plus grand d'entreprises. En soutenant des projets innovants de robotisation et d'automatisation, votre gouvernement contribue de manière concrète à la prospérité du secteur. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

L'industrie de la transformation alimentaire est un important moteur économique pour le Québec. Avec ses livraisons manufacturières évaluées à plus de 40 milliards de dollars et près de 73 000 emplois dans quelque 3 100 établissements répartis sur le territoire, elle représente 17 % de la valeur des livraisons et 16 % des emplois de toutes les activités manufacturières du Québec.

Elle est également l'un des premiers employeurs manufacturiers dans les régions du Québec.

Le programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité 2021-2023 a permis d'octroyer près de 100 millions de dollars pour la réalisation de 849 projets. Ceux-ci ont nécessité des investissements totaux de près de 850 millions de dollars.

À ce jour, le programme Compétitivité et environnement : transformation laitière et des viandes 2022-2024 a permis d'octroyer près de 16 millions de dollars pour la réalisation de 111 projets. Ceux-ci ont nécessité des investissements totaux de plus de 83 millions de dollars.

Lien connexe

Programme transformation alimentaire

Sophie J. Barma
Attachée de presse
Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
Cell. : 581 993-5016

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

19 mars 2024 à 11:53

