Coty remporte le prix Euronext de la meilleure introduction en bourse de l'année dans la catégorie Large Cap





Coty (NYSE: COTY) (Paris: COTY), l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la beauté, avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de maquillage et de soins, a remporté le prix Euronext 2024 de la meilleure introduction en bourse dans la catégorie Large Cap lors de la 12e conférence annuelle d'Euronext qui s'est tenue le 19 mars 2024 à Paris.

Ce prix récompense le succès de l'introduction en bourse de Coty, la plus importante à ce jour sur Euronext Growth®. La double cotation sur Euronext Paris a été un franc succès pour l'entreprise, levant 339,2 millions d'euros, ce qui en fait la 47e introduction en bourse sur Euronext en 2023 et la 11e introduction internationale. Ce succès a été porté par le vif intérêt des grands investisseurs institutionnels européens, qui ont permis de sursouscrire plusieurs fois l'offre initiale.

Sue Nabi, Directrice Générale de Coty, a déclaré : « Nous sommes fiers de recevoir ce prix de la meilleure introduction en bourse Large Cap de l'année, lors des Grands Prix des Marchés Boursiers d'Euronext. Il récompense la plus importante levée de fonds réalisée sur Euronext Growth depuis sa création. Nous tenons à remercier à nouveau les investisseurs européens pour leur confiance et le grand enthousiasme qu'ils ont manifesté à l'égard de Coty, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué au succès de l'introduction en bourse.

Les fonds levés nous ont déjà permis d'accélérer le réinvestissement dans nos marques et notre programme de désendettement afin de renforcer notre position d'acteur mondial de la beauté. Alors que nous célébrons notre 120e anniversaire, nous continuerons à investir dans nos marques et nos innovations afin de créer une croissance durable et profitable pour nos actionnaires. En renouant avec nos racines parisiennes, nous avons ouvert un nouveau chapitre pour Coty et invitons les prochains investisseurs européens à nous rejoindre dans notre prochaine phase de croissance. »

Les Grands Prix des Marchés Boursiers annuels, décernés par Euronext, visent à mettre en lumière les transactions les plus remarquables dans leurs secteurs respectifs et à promouvoir les meilleures pratiques sur le marché. Le gagnant de chaque catégorie est sélectionné par un jury d'experts sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs.

A propos de Coty

Fondée à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de soins et de maquillage. Coty distribue ses produits Prestige et Grand Public dans plus de 130 pays. Coty et ses marques encouragent chacun à s'exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram.

19 mars 2024 à 10:05

