Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal





MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal, et Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie, sont ravies d'annoncer le renouvellement de mandat de madame Jessica Lubino comme membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM). Elles tiennent également à accueillir chaleureusement Samantha Lopez Uri et Zahia El-Masri pour un premier mandat à titre de membres du CIM.

« Nous accueillons aujourd'hui ces nominations au CIM avec enthousiasme. Je tiens à féliciter les nouvelles membres ainsi que Madame Lubino pour son renouvellement. Le CIM s'enrichit de trois personnes engagées qui démontrent un intérêt marqué pour les enjeux liés aux relations interculturelles. La richesse de leurs expériences et de leurs parcours contribuera à guider les personnes élues sur ces questions primordiales pour la Ville de Montréal », a déclaré Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Jessica Lubino

Jessica Lubino est membre du Conseil interculturel de Montréal depuis mars 2021. Originaire de la Guadeloupe, Jessica réside à Montréal depuis 2016. Animée par les valeurs que sont l'équité et l'inclusion, elle s'est engagée au sein de divers organismes à Montréal qui assurent la promotion des droits humains, du féminisme, des arts et cultures non occidentales ou encore de la citoyenneté culturelle. Titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'une maîtrise en médiation interculturelle, son approche professionnelle est antiraciste et intersectionnelle. Elle occupe actuellement le poste de conseillère pédagogique équité, diversité et inclusion (ÉDI) au Collège Ahuntsic.

Samantha Lopez Uri

Samantha Lopez Uri (elle) est consultante antiraciste et a eu l'occasion d'animer et former des intervenant.e.s jeunesses et sociaux dans différents milieux communautaires depuis quelques années. Elle détient un baccalauréat en action culturelle de l'UQAM et mène actuellement, dans le cadre de sa maîtrise en innovation sociale à l'Université St-Paul, une recherche sur les perspectives des personnes racisées quant aux enjeux de racisme et discriminations systémiques dans le milieu communautaire québécois. Née à Tiohtiá:ke (Montréal), d'origine bolivienne Quechua, elle croit fermement que la guérison collective est la clé pour se (ré)approprier nos espaces et nos histoires. Elle est actuellement conseillère en mobilisation des savoirs chez Projet collectif.

Zahia El-Masri

Zahia El-Masri est née comme réfugiée palestinienne au Liban. Résidente d'Ahuntsic-Cartierville depuis plus de 35 ans, elle détient une Maîtrise en Science politique et un Diplôme de Hautes-Études en Théologie, Éthique et Religion. Elle a travaillé près de 10 ans dans le logement social, un dossier qui lui tient à coeur, ainsi que dans l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants. Zahia est une formatrice très appréciée et une conférencière recherchée auprès des organismes communautaires, des institutions académiques, de diverses ONG, de groupes de défense de droits tant sur le sujet des droits de la personne que des approches et pratiques interculturelles.

« Nous accueillons aujourd'hui ces nominations au CIM avec une grande fierté. Je tiens à féliciter les nouvelles membres ainsi que Madame Lubino pour son renouvellement. Le CIM s'enrichit de trois personnes engagées qui démontrent un intérêt marqué pour les enjeux liés aux relations interculturelles. La richesse de leurs expériences et de leurs parcours contribuera à guider les personnes élues sur ces questions primordiales pour la Ville de Montréal », a déclaré Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés ethnoculturelles.

Facebook @CimMtl

Twitter @CimMtl

Instagram @cim_mtl

ville.montreal.qc.ca/cim

SOURCE Ville de Montréal - Conseil interculturel de Montréal

19 mars 2024 à 09:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :