Comment le milieu de vie des bébés a-t-il évolué au cours des vingt dernières années?





MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - La situation économique des familles des bébés nés au début des années 2020 au Québec semble être meilleure que celle des familles des bébés nés à la fin des années 1990. À l'âge d'environ 5 mois, les bébés nés en 2020-2021 étaient proportionnellement moins nombreux que ceux nés en 1997-1998 à vivre dans un ménage à faible revenu (21 % c. 26 %), et plus nombreux en proportion à vivre dans un ménage propriétaire de son logement (67 % c. 59 %). La proportion de bébés dont la mère travaillait lorsque leur enfant était âgé d'environ 5 mois a significativement diminué : elle est passée de 17 % en 1998 à 4,7 % en 2021-2022. Ce résultat peut s'expliquer en partie par la mise en place du Régime québécois d'assurance parentale.

C'est ce que révèle, entre autres, le rapport de l'Institut de la statistique du Québec intitulé Le milieu de vie des bébés, le premier réalisé à partir de l'étude longitudinale Grandir au Québec. Cette étude d'envergure suivra jusqu'à l'âge adulte plus de 4 000 enfants nés en 2020-2021. Son objectif est de mieux connaître ce qui peut influencer le développement et le bien-être des enfants du Québec. Comme une première édition de l'étude avait été réalisée auprès d'enfants nés en 1997-1998, il est maintenant possible de comparer la réalité de deux cohortes d'enfants nés à près de 25 ans d'intervalle.

Des familles un peu plus nombreuses et des parents plus âgés

À l'âge d'environ 5 mois, les bébés nés en 2020-2021 étaient proportionnellement moins nombreux que ceux nés en 1997-1998 à vivre dans une famille monoparentale (5 % c. 9 %). Par ailleurs, ils étaient plus nombreux en proportion à vivre avec au moins deux autres enfants de 0 à 17 ans (23 % c. 19 %).

La proportion de bébés nés de mères adolescentes (âgées de moins de 20 ans) ou de mère âgée de 20 à 24 ans a diminué entre les deux éditions de l'étude. La proportion de bébés nés de mères âgées de 35 à 39 ans ou de 40 ans ou plus a augmenté.

Davantage de parents issus de l'immigration

La proportion de bébés dont la mère biologique est née à l'extérieur du Canada est passée de 15 % en 1998 à 26 % en 2021-2022. La situation est similaire du côté des pères biologiques (16 % en 1998 c. 28 % en 2021-2022). La proportion de bébés vivant dans une famille où le français est la langue parlée le plus souvent par les parents à la maison a diminué en 2021-2022 (71 % c. 75 %).

Bébés nés en 2020-2021 : des conditions de vie difficiles pour certains d'entre eux

Si, à certains égards, la situation économique des familles des bébés s'est améliorée depuis 25 ans, une proportion non négligeable d'enfants nés en 2020-2021 entamaient tout de même leur vie dans des conditions peu favorables :

8 % vivaient dans une famille ayant manqué d'argent pour acheter de la nourriture;

11 % vivaient dans une famille ayant manqué d'argent pour payer le loyer ou l'hypothèque;

8 % avaient vécu un déménagement entre leur naissance et l'âge d'environ 5 mois;

10 % résidaient dans un logement considéré comme surpeuplé.

Lire les faits saillants

Lire le rapport complet

Au sujet de l'étude

L'étude Grandir au Québec a été mise en place pour répondre aux besoins de connaissances concernant le développement des enfants nés au Québec. Cette 2e édition de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec est réalisée par l'Institut de la statistique du Québec avec la collaboration de différents partenaires, et est financée par la Fondation Lucie et André Chagnon, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Conseil de gestion de l'assurance parentale et l'Institut de la statistique du Québec.

La première collecte de données a eu lieu au moment où la majorité des enfants étaient âgés d'environ 5 mois, de mai 2021 à mars 2022. Ces enfants feront l'objet d'un suivi annuel jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient en deuxième année du primaire. Par la suite, les collectes devraient avoir lieu tous les deux ans, ainsi qu'à certains moments clés.

L'ISQ tiendra un colloque sur l'étude lors du prochain congrès de l'ACFAS le 14 mai à l'Université d'Ottawa.

En savoir plus sur Grandir au Québec (cohorte 2020-2021)

En savoir plus la première édition de l'étude (cohorte 1997-1998)

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

19 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :