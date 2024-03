AVIS AUX MEDIAS - Le PLQ dépose un projet de loi pour abaisser la limite d'alcool permise au volant à 0,05





QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le leader parlementaire de l'opposition officielle, M. Monsef Derraji, informe les représentantes et les représentants des médias qu'il tiendra un point de presse cet après-midi. Le porte-parole en matière de transports et de mobilité durable sera accompagné de proches de personnes victimes de l'alcool au volant, dont M. Antoine Bittar et Mme Elizabeth Rivera.

SUJET : Taux d'alcoolémie permis au volant DATE : Mardi, 19 mars 2024 HEURE : 15h15 (après la période de questions) LIEU : Foyer du hall principal de l'Assemblée nationale

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis dudit projet de loi.

