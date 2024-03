Bourses d'excellence de l'AJIQ - Le cinquième appel de 2023 fait une équipe heureuse!





MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - Deux candidats d'une même équipe gagnent la bourse d'excellence du cinquième appel de 2023 de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Il s'agit des journalistes Christopher Curtis et Hal Nolan. Les lauréats se partagent un montant de 10 000$ pour la réalisation de leur reportage qui sera publié en français dans le magazine L'actualité et en anglais dans The Rover.

Bien que le sujet de leur reportage demeure confidentiel étant donné que le travail de terrain reste à faire, il est intéressant de lire les commentaires du jury à l'égard du projet de Messieurs Curtis et Nolan. « Le jury a salué la pertinence du sujet, son intérêt public, l'angle intéressant (...), la grande expertise des candidats, l'ampleur du travail envisagé (...), et la qualité du diffuseur. »

Le jury a été très impressionné par la qualité des dossiers reçus. « Tous les membres du jury ont mentionné la qualité, la diversité et l'intérêt des dossiers soumis lors de cette vague de candidatures, peut-on lire dans le rapport conjoint des membres du jury. Plusieurs dossiers qui ne recevront pas de bourses aujourd'hui sont plus forts que certains dossiers qui en ont reçu dans les vagues précédentes. Bien des candidats seront déçus avec raison. Leur dossier était digne d'une bourse. »

Le jury et le comité des bourses d'excellence espèrent évidemment que le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications soit reconduit pour l'année en cours. La décision devrait être rendue sous peu.

2023 : plus de 165 000 $ distribués à 24 boursiers

Pour le cinquième appel, 17 candidats ont soumis, parfois en équipe, des propositions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Depuis février 2023, ce sont 46 candidats qui ont soumis leurs projets de reportage au jury, alors que 24 d'entre eux ont vu leurs dossiers de candidature acceptés par le jury durant cette première année d'existence du programme des bourses d'excellence de l'AJIQ. En tout, depuis février 2023, le jury aura octroyé plus de 165 000$ en bourses.

Encore une fois, le jury était composé de Mesdames Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; Diana Gonzalez, journaliste-reporter à la radio de Radio-Canada; et de Messieurs Pierre Sormany, également journaliste de longues dates, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse.

Rappelons que le programme de bourses d'excellence de l'AJIQ offre aux boursiers gagnants -fait exceptionnel- de bénéficier de fonds pour leur recherche pouvant aller jusqu'à 1000$ par semaine pour un maximum de deux semaines durant leur reportage, selon l'évaluation qu'en fait le jury, outre les frais de transport, d'hébergement et de repas, ce qui leur permet de réaliser des reportages exhaustifs sur d'intéressants sujets. À l'occasion des quatre premiers appels, un candidat pouvait soumettre un projet de reportage pour un montant maximal de 10 000$.

Bourses d'excellence pour reportages au Québec, une première

Ces bourses d'excellence visent à favoriser par ces travailleurs autonomes la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias québécois. Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipes. Les formats acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado, télé, bande dessinée documentaire.

La mise en oeuvre de ce programme et les cinq appels lancés en 2023 ont été rendus possibles grâce à l'octroi d'une aide financière par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui souhaite ainsi soutenir les journalistes indépendants tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines.

19 mars 2024

