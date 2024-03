Gestion mondiale d'actifs CI annonce l'approbation par les détenteurs de titres des fusions de fonds et d'autres changements visant à améliorer sa gamme de produits





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce avoir reçu l'approbation requise des détenteurs de titres pour plusieurs changements proposés à sa gamme de produits, y compris la fusion de huit fonds communs de placement et fonds négociés en bourse dans d'autres mandats et les changements aux objectifs de placement de deux autres FNB.

Les propositions, qui ont été annoncées pour la première fois en décembre 2023, ont été approuvées lors des assemblées des détenteurs de titres tenues les 5 et 18 mars 2024 et seront mises en oeuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 5 avril 2024. Les changements s'inscrivent dans le cadre de l'initiative stratégique continue de GMA CI visant à moderniser, améliorer et rationaliser sa gamme de produits.

Fusions

Les détails des fusions proposées sont énumérés ci-dessous. Le Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, le Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et le Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine sont des mandats à deux catégories, disponibles en séries de fonds communs de placement et de FNB. Tous les FNB sont négociés à la TSX.

Fusions de fonds commun de placement

Fonds clôturé Symboles

(Séries de FNB) Fonds prorogé Symboles

(Séries de FNB) Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine CCOR, CCOR.B, CCOR.U Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine CDLB, CDLB.B, CDLB.U Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine CINC, CINC.B, CINC.U Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine CDLB, CDLB.B, CDLB.U

Fusions de FNB

FNB clôturé Symboles FNB de continuation Symboles FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI YXM, YXM.B FNB indiciel momentum amélioré américain CI CMOM, CMOM.B FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI XXM, XXM.B FNB indiciel valeur améliorée américain CI CVLU, CVLU.B Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI FQC FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree DGRC FNB Indice Chefs de file américains CI SID FNB indiciel momentum amélioré américain CI CMOM FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture variable CI WisdomTree DQI FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree IQD FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité à couverture variable CI WisdomTree DQD FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree DGR

Les fusions du Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, du Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et de la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI seront effectuées sur une base imposable, ce qui entraînera une disposition imposable si les fonds sont détenus dans un compte non enregistré. Les autres fusions seront effectuées sur une base non imposable.

Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par GMA CI, et non par les fonds et FNB clôturés. Le Comité d'examen indépendant des fonds et FNB clôturés a examiné les fusions proposées en ce qui concerne les questions de conflit d'intérêts potentiels et a formulé sa recommandation positive, après avoir déterminé que les fusions procurent un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds et FNB clôturés.

Changements d'objectifs de placement, d'indices et de noms des FNB

Les détenteurs de titres ont approuvé les changements apportés aux objectifs de placement du FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et du FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI. Par conséquent, les indices et les noms sous-jacents des FNB changeront comme décrit ci-dessous. De plus, GMA CI réduira les frais de gestion des deux FNB de plus de la moitié, passant de 0,18 % à 0,07 %. Les frais de gestion de 0,07 % sont parmi les plus bas du marché canadien pour les FNB obligataires canadiens. Les symboles des FNB ne changeront pas.

Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI (TSX : CAGG) sera renommé FNB Indice des obligations totales du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent sera l'Indice des obligations universelles FTSE Canadatm.



Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d'un indice canadien d'obligations de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l'Indice des obligations universelles FTSE Canadatm ou tout successeur de celui-ci.

Le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (TSX : CAGS) sera renommé FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent sera l'Indice des obligations globales à court terme FTSE Canadatm.



Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d'un indice canadien d'obligations à court terme de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l'Indice des obligations globales à court terme FTSE Canadatm ou tout successeur de celui-ci.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 465,9 milliards de dollars d'actifs au 29 février 2024.

L'investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que l'information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer », « être possible », « être d'avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale d'actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale d'actifs CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l'exige.

Les fonds négociés en bourse CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

Morningstar® est une marque déposée de Morningstar, Inc. (« Morningstar »). Les titres de chaque FNB CI Morningstar (les « FNB ») ne sont en aucun cas commandités, endossés, vendus ou promus par Morningstar ou l'une de ses sociétés affiliées (collectivement, « Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans les FNB en particulier, ou quant à la capacité de l'indice de suivre le rendement général du marché.

Alerian, VettaFi et les indices VettaFi sont des marques de service de VettaFi LLC (« VettaFi ») et ont été utilisés sous licence par Gestion mondiale d'actifs CI. Les indices VettaFi ne sont pas émis, commandités, approuvés, vendus ou promus par VettaFi ou ses sociétés affiliées. VettaFi ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux acheteurs ou aux propriétaires des indices VettaFi ou à tout membre du public concernant l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans les indices VettaFi en particulier ou la capacité des indices VettaFi à suivre la performance générale du marché. La seule relation de VettaFi avec les indices VettaFi est la licence des marques de service et des indices VettaFi, qui sont déterminés, composés et calculés par VettaFi sans égard à Gestion mondiale d'actifs CI ou aux indices VettaFi. VettaFi n'est pas responsable et n'a pas participé à la détermination du calendrier, des prix ou des quantités des indices émis par la Gestion mondiale d'actifs CI. VettaFi n'a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l'émission, l'administration, la commercialisation ou la négociation des indices VettaFi.

MSCI est une marque de commerce de MSCI Inc. L'indice MSCI Canada Qualité a fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») en relation avec la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI (le « FNB »). Les FNB et les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ni commercialisés par MSCI Inc. ou l'une de ses filiales (collectivement, « MSCI »), et MSCI ne peut être tenue responsable de tout fonds ou titre ou tout indice sur lequel ce fonds ou ces titres sont basés. Le prospectus du FNB contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec GMA CI et tout autre fonds lié.

Certaines marques de commerce de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ou certaines sociétés affiliées (collectivement « CIBC ») sont utilisées aux termes de licences par Gestion mondiale d'actifs CI en relation avec le FNB Indice Chefs de file américains CI (le « FNB »). Les titres du FNB ne sont pas parrainés, promus, vendus ou soutenus de quelque façon que ce soit par la CIBC ou par l'agent de calcul de l'indice, Solactive A.G. (« Solactive »), et la CIBC ou Solactive n'offrent aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices sur lesquels le FNB est fondé, ou les indices de prix en tout temps ou à tout autre égard. Le prospectus du FNB contient une description plus détaillée de la relation limitée que la CIBC et Solactive entretiennent avec GMA CI et le FNB.

Gestion mondiale d'actifs CI détient une licence de WisdomTree, Inc. lui permettant d'utiliser certains indices (les « indices WisdomTree ») et marques de WisdomTree. « WisdomTree® » est une marque déposée de WisdomTree, Inc., et WisdomTree, Inc. a des demandes de brevet en instance sur la méthodologie et le fonctionnement de ses indices. Les FNB faisant référence à ces indices (les « produits du titulaire de licence WT ») ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ni commercialisés par WisdomTree, Inc. ou ses sociétés affiliées (« WisdomTree »). WisdomTree ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité concernant l'opportunité, la légalité (y compris l'exactitude ou l'adéquation des descriptions et des divulgations relatives aux produits du titulaire de licence WT) ou l'opportunité d'investir ou d'acheter des titres ou d'autres instruments financiers ou des produits en général, ou des produits du titulaire de licence WT en particulier (y compris en ce qui a trait à l'incapacité des produits du titulaire de licence WT à atteindre leurs objectifs de placement) ou concernant l'utilisation de ces indices ou de toute donnée qui y figure.

Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (les « Fonds ») ont été développés uniquement par Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »). Les Fonds ne sont en aucun cas liés ou parrainés, endossés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises de groupe (collectivement, le « Groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines des sociétés du groupe LSE.

Tous les droits sur l'indice des obligations universelles FTSE Canada et l'indice des obligations globales à court terme FTSE Canada (les « indices ») sont acquis dans la société du groupe LSE concernée qui détient les indices. FTSE®, FTSE Russell®, FT-SE®, FOOTSIE®, RUSSELL® et The Yield Book® sont des marques de commerce de la société du groupe LSE concernée et sont utilisées par toute autre société du groupe LSE sous licence.

Les indices sont calculés par ou au nom de FTSE International Limited ou de sa société affiliée, de son agent ou de son partenaire. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit envers toute personne découlant (a) de l'utilisation, de la confiance ou de toute erreur dans les indices ou (b) de l'investissement ou de l'exploitation des Fonds. Le Groupe LSE ne fait aucune affirmation, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des Fonds ou à la pertinence des indices aux fins auxquelles ils sont placés par GMA CI.

« BLOOMBERG® » et l'indice Bloomberg Canadian Aggregate Enhanced Yield et l'indice Bloomberg Canadian Short Aggregate Enhanced Yield (les « indices ») sont des marques de commerces et des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited, l'administrateur des indices Bloomberg (collectivement, « Bloomberg »). Bloomberg ou les concédants de Bloomberg détiennent tous les droits de propriété sur les indices. Bloomberg n'est pas affiliée à Gestion mondiale actifs CI (« GMA CI »), et n'approuve, n'endosse, n'examine ni ne recommande le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI ou le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (les « produits »). Bloomberg ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives aux produits, et n'est en aucun cas responsable vis-à-vis de GMA CI, des investisseurs dans les produits ou d'autres tiers en ce qui concerne l'utilisation ou l'exactitude des indices ou de toute donnée qui y est incluse.

DoubleLine Capital LP est le sous-conseiller de certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d'actifs CI.

© CI Investments Inc. 2024. Tous droits réservés.

19 mars 2024 à 07:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :