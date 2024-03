Risk Strategies fait l'acquisition des opérations nord-américaines de H.W. International B.V.





Risk Strategies, l'une des principales sociétés internationales de courtage en assurance spécialisée et de gestion des risques, annonce aujourd'hui l'acquisition de Hugh Wood Inc. (U.S.) et de Hugh Wood Canada Limited, les entités opérationnelles américaine et canadienne de la holding d'assurance, H.W. International B.V (HWI B.V.). Les clauses de l'accord n'ont pas été divulguées.

Basé à New York, Hugh Wood Inc. fournit des assurances commerciales, des assurances personnelles et des solutions d'avantages sociaux à travers les États-Unis, en mettant l'accent sur l'immobilier, la marine, les activités portuaires, les métaux, les beaux-arts, les clients internationaux et une clientèle japonaise. Basé à Toronto, en Ontario, Hugh Wood Canada Limited est un courtier spécialisé axé sur les placements de lignes commerciales complexes et la protection des actifs personnels dans tout le pays.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces entités Hugh Wood au sein de la famille Risk Strategies et d'élargir nos opérations afin de répondre aux besoins de gestion des risques et d'assurance des clients au Canada », déclare John Mina, directeur général, Accession Risk Management Group, marque mère de Risk Strategies et One80 Intermediaries. « Notre objectif d'acquisition est de cibler des spécialistes ayant une approche collaborative axée sur le client et le potentiel de renforcer nos capacités et d'élargir notre portée. »

La transaction marque la fin d'un examen stratégique, puis d'un processus de vente, par HWI B.V. de ses opérations en Amérique du Nord, qui a débuté en 2021. TAG Financial Institutions Group, LLC a agi en qualité de conseiller de vente de HWI B.V.

« Le conseil d'administration de HWI B.V. a soutenu cet accord à l'unanimité », déclare David Nelson, président du conseil, H.W. International B.V. « Il s'agit une excellente opportunité pour le groupe HWI B.V. et les équipes nord-américaines, et nous considérons Risk Strategies comme un partenaire de choix. L'accord permettra au groupe HWI B.V. de continuer à prospérer et à travailler avec un partenaire d'exception en Amérique du Nord, tout en créant une relation véritablement complémentaire pour toutes les parties prenantes. Nous considérons cette transaction comme un premier pas vers une relation plus profonde avec Risk Strategies, qui n'aura que des retombées positives pour l'ensemble des sociétés du groupe HWI B.V. et leurs équipes. »

« L'avenir de nos clients et de nos employés fait partie de nos priorités absolues », déclare Simon de Burgh Codrington, vice-président du conseil, directeur général de Hugh Wood Inc/du groupe conjoint. « Nous avons trouvé dans Risk Strategies une entreprise particulièrement adaptée pour perpétuer nos traditions tout en offrant de nouvelles capacités et options à nos clients et à nos employés. Il s'agit d'un accord réalisé dans les meilleures circonstances et avec un avenir prometteur. »

Hugh Wood Inc. élargit l'expertise de la pratique maritime de Risk Strategies dans le domaine de la marine commerciale, y compris des capacités importantes dans l'élaboration de solutions d'assurance pour le transport mondial de marchandises et les risques d'inventaire, les coques de navires océaniques et fluviaux, la couverture de responsabilité pour les propriétaires de navires et les responsabilités maritimes pour les clients liés à l'industrie maritime.

Hugh Wood Inc. apporte également une expertise spécialisée à la pratique des beaux-arts de Risk Strategies dans une variété d'objets de collection, y compris les pièces de monnaie et les timbres, pour un large éventail de clients, des négociants professionnels aux collectionneurs privés. L'opération de détail au Canada ajoute une expertise spécialisée dans diverses assurances industrielles, commerciales et privées.

À l'instar de Risk Strategies, Hugh Wood Inc. et Hugh Wood Canada Limited mettent l'accent sur une expertise approfondie couplée à un service de haute qualité. Ses équipes se sont forgé une solide réputation en tant qu'experts grâce à des années de spécialisation qui assurent aux clients une compréhension approfondie des complexités, des tendances et des risques émergents. Les entités nord-américaines Hugh Wood travaillent avec des équipes dédiées de service à la clientèle qui donnent la priorité aux soins personnels, avec un accès mondial à la couverture.

Pour de plus amples renseignements à propos de Risk Strategies, veuillez visiter https://www.risk-strategies.com/.

À propos de Risk Strategies

Risk Strategies est la 9e plus grande société de courtage privée aux États-Unis offrant des conseils complets en gestion des risques, placements d'assurance et de réassurance IARD, avantages sociaux, services à la clientèle privée, services de conseil et solutions financières et patrimoniales. Avec plus de 30 pratiques de spécialisation, Risk Strategies dessert des entreprises commerciales, des organismes sans but lucratif, des entités publiques et des particuliers, et a accès à l'ensemble des principaux marchés d'assurance. Risk Strategies compte plus de 100 bureaux, notamment à Boston, New York, Chicago, Toronto, Montréal, Grand Cayman, Miami, Atlanta, Dallas, Nashville, Washington DC, Los Angeles et San Francisco. RiskStrategies.com.

À propos de HW International

H.W. International BV (HWI) est un courtier d'assurance privé mondial avec plus de 120 employés et dix bureaux dans le monde entier, et une présence multinationale avec des clients dans plus de 90 pays. L'entreprise dispose notamment de bureaux au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en France, en Espagne et au Portugal. Parmi les domaines de spécialisation du Groupe figurent la marine, l'immobilier, les beaux-arts et les objets de collection, les yachts, le cinéma et le divertissement, la responsabilité professionnelle et les lignes financières. www.hwinternational.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mars 2024 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :