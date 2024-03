Accord annonce des modifications à sa facilité bancaire





HeyFinancière Accord Corp. (« Accord » ou la « Société ») (TSX ? ACD) annonce aujourd'hui avoir apporté des modifications à sa facilité de crédit principale avec son syndicat bancaire. Comme indiqué dans son rapport du troisième trimestre, en novembre 2023, la Société a découvert d'importantes irrégularités dans la déclaration des garanties d'un emprunteur en rapport avec un prêt de 14,4 millions de dollars, ce qui a conduit la Société à enregistrer une provision spécifique pour pertes de crédit liées à ce prêt. Depuis lors, la Société exerce ses activités dans le cadre d'une série de dispenses de conventions de facilité, qui ont permis d'alléger temporairement un défaut technique causé par une réduction des emprunts autorisés à la suite du prêt. Les modifications annoncées aujourd'hui modifient certains éléments de la convention de facilité, prévoyant une résolution à plus long terme jusqu'à l'échéance de la facilité en juillet 2025.

Les modifications réinitialisent la limite totale de la facilité afin qu'elle réponde de manière mieux adaptée aux immobilisations corporelles à court terme et au niveau des emprunts à court terme de la Société. La limite de la facilité a été réduite de 375 millions de dollars à 300 millions de dollars et sera réduite à 260 millions de dollars d'ici janvier 2025. En outre, une clause de disponibilité minimale ainsi que des clauses financières et opérationnelles entraîneront un effet de levier plus conservateur dans l'ensemble, ce que nous considérons comme une approche prudente dans le contexte économique actuel.

À propos de la Financière Accord Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique d'Amérique du Nord offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes, y compris le financement sur actifs, l'affacturage, le financement des stocks, le crédit-bail d'équipement, le financement du commerce et le financement des films et des médias. En tirant parti de notre combinaison unique de solidité financière, d'expérience approfondie et de réflexion indépendante, nous créons des solutions financières à succès pour les PME afin que nos clients puissent prospérer.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « continuer », « planifier », les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou une terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations, les convictions, les attentes ou les intentions de la direction concernant la situation financière de la Société, la possibilité de recouvrer le compte faisant l'objet de l'enquête décrite ci-dessus, l'effet que ce qui précède peut avoir sur le financement disponible pour maintenir le rythme actuel de croissance du portefeuille de la Société et la durée de la suspension temporaire du dividende trimestriel annoncée en novembre 2023. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions des résultats futurs, des estimations des montants qui ne sont pas encore déterminables et des hypothèses qui, même si la direction estime qu'elles sont raisonnables, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles et à des éventualités. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris les risques associés à la possibilité de recouvrer le compte faisant l'objet de l'enquête, la capacité de la Société à rétablir les dividendes et les risques identifiés dans les rapports déposés par Accord auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Voir le formulaire d'information annuel le plus récent d'Accord ainsi que le rapport de gestion le plus récent de la direction sur les opérations et la situation financière pour une analyse détaillée des facteurs de risque peuvent impacter Accord. Ces informations prospectives représentent le meilleur jugement de la direction sur la base des informations actuellement disponibles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats futurs réels peuvent varier sensiblement. Par conséquent, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier indûment aux déclarations ou aux informations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 mars 2024 à 20:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :