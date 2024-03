Bilan de la saison 2023 - Mesures de soutien en réponse à une saison des récoltes hors-normes





QUÉBEC, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le secteur agricole a connu en 2023 une saison difficile marquée par des pluies abondantes dans le sud du Québec et une sécheresse grave dans certaines parties de l'Abitibi. Le bilan préliminaire de la saison des cultures 2023 reçu dans les derniers jours présente une estimation précise de l'état des compensations qui ont été ou seront versées à l'ensemble des producteurs du Québec par La Financière agricole du Québec (FADQ). Ainsi, pour l'année 2023, ces compensations se chiffreront à plus de 1 milliard de dollars, en comparaison d'une moyenne de 440 millions de dollars par année au cours des 10 dernières années. Ce soutien exceptionnel témoigne d'une année tout aussi exceptionnelle.

En sus de ces compensations, le Québec a présenté au gouvernement fédéral une demande pour le déclenchement d'une initiative Agri-relance afin que des sommes additionnelles puissent être versées aux producteurs horticoles et aux producteurs de foin qui ont été plus durement touchés par les excès de pluies et la sécheresse dans certains secteurs de l'Abitibi. Le Québec a récemment rappelé au gouvernement fédéral l'importance d'obtenir une réponse favorable à sa demande dans les plus brefs délais. Advenant que Québec ne puisse obtenir la participation du gouvernement fédéral, une intervention sera mise en place.

Citation :

« Le bilan de la FADQ confirme que la saison 2023 a été difficile pour plusieurs de nos producteurs. Armés de ces informations, qui font écho aux conversations que nous avons eues avec les producteurs, nous attendons avec impatience une réponse positive du gouvernement fédéral à notre demande d'Agri-relance. Dans le cas d'une absence de participation du fédéral, Québec élaborera une intervention. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Agri-relance est le cadre d'aide pour répondre aux réalités rencontrées sur le terrain, puisqu'il a pour objectif de compenser des coûts supplémentaires pour reprendre les activités de production agricole. Ce programme est partagé entre le fédéral et le provincial à 60 %-40 %.





Rappelons que le cadre Agri-relance est intervenu dans d'autres provinces, notamment pour des sécheresses.





Le 11 mai 2023, un programme de fonds d'urgence de 25 millions de dollars, avec un effet de levier de 167 millions de dollars, a été annoncé. Des paliers ont également été ajoutés à l'automne dernier afin de moduler l'aide financière selon le chiffre d'affaires des entreprises. La hauteur du fonds de roulement peut varier de 50 000 $ à 200 000 $.

