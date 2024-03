Transat annonce la nomination de Sebastian Ponce au poste de chef de la direction des revenus





MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat ») est heureuse d'annoncer la nomination de Sebastian Ponce au poste de chef de la direction des revenus. Il est désormais responsable de la stratégie du réseau aérien, de la gestion des revenus, et du développement des alliances aériennes.

Chez Transat depuis 2018, Sebastian occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président, Programme et alliances. Avec son équipe, il a assumé un rôle déterminant dans la redéfinition de la stratégie de réseau de Transat et dans la mise en place du secteur Alliances, responsable du développement et du maintien des partenariats aériens. Il a également piloté de nombreuses ententes, incluant la récente joint venture commerciale avec Porter Airlines, une première dans l'histoire de l'entreprise. Sous son leadership, Transat a annoncé deux ententes en partage de code avec des lignes aériennes au Canada et une douzaine d'ententes en interligne avec des transporteurs en Europe et Amérique du Sud.

« Sebastian s'est joint à Transat à l'issue de la transformation stratégique de l'entreprise, avec pour objectif de définir notre réseau aérien pour les années à venir. Il a su se démarquer à plusieurs égards et démontre un grand potentiel. J'ai confiance qu'il est la personne tout indiquée pour poursuivre la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance », a indiqué Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Je suis heureux d'accepter ces nouvelles fonctions et d'apporter davantage pour le développement de notre modèle d'affaires. Les opportunités sont nombreuses pour continuer à croitre notre réseau et optimiser nos revenus, et je suis très enthousiaste de participer activement aux nombreux projets qui aideront à atteindre nos objectifs », a ajouté Sebastian Ponce.

Sebastian compte plus de 15 années d'expérience dans l'industrie du transport aérien, dont 10 au sein d'Air France. Au cours de sa carrière, il a dirigé diverses équipes dans les secteurs de la gestion des revenus, des finances, en stratégie aéroportuaire, planification du réseau et développement d'alliances.

Sebastian est titulaire d'un Executive MBA de McGill et HEC Montréal et d'une maîtrise en génie industriel de l'Universidad Tecnica Federico Santa Maria, au Chili.

