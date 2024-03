Walmart Canada célèbre 30 ans de bas prix quotidiens offerts aux Canadiens





MISSISSAUGA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Il y a trente ans, les Canadiens ont eu leur premier aperçu des bas prix quotidiens de Walmart alors que le détaillant lançait 122 succursales à travers le pays. Aujourd'hui, Walmart est fière de célébrer ses 30 ans dans le tissu social du Canada : une histoire de partenariat, d'intégrité, de croissance, d'innovation et de régénération.

Au cours des 30 dernières années, Walmart Canada a été présente pour les produits dernier cri et les tendances mode, une tempête hivernale qui s'est transformée en une soirée pyjama en succursale, et les étapes de vie quotidiennes de nos clients. Et aussi au cours de moments plus difficiles comme les catastrophes naturelles, la récession et la pandémie.

Les Canadiens savent qu'ils peuvent compter sur Walmart comme destination de choix, ce qui leur permet d'économiser temps et argent chaque fois qu'ils magasinent avec nous, en tant qu'employeur de choix pour les Canadiens, en tant que destination pour des produits provenant de fournisseurs canadiens, en tant que membre de la collectivité et en tant que champion de l'environnement. Passant d'un détaillant traditionnel avec des succursales à un détaillant moderne et omnicanal au cours des 30 dernières années, Walmart Canada offre aux Canadiens choix et commodité, peu importe comment ils choisissent de magasiner.

« Je tiens à remercier les Canadiens de la confiance qu'ils nous ont accordée au cours des 30 dernières années. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre vie quotidienne et dans vos célébrations », a déclaré Gonzalo Gebara, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Alors que nous envisageons les 30 prochaines années, nous continuerons à faire ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire être là pour vous et vos familles avec les produits dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, aux bas prix quotidiens dont vous vous attendez de nous. C'est la promesse que nous faisons aux Canadiens et c'est la même que celle que nous avons faite en 1994. »

Une année de célébration

Pour ces 30 ans au Canada, Walmart lance son événement Chutes de prix du 30e anniversaire pour aider les Canadiens à célébrer aux côtés du détaillant. Avec des chutes de prix sur des articles dans tous les secteurs de l'entreprise, y compris des milliers de chutes de prix offrant des économies de 30 % ou plus, les clients se joignent à la célébration depuis le 7 mars.

Pour les clients qui souhaitent savourer cette célébration, les produits de marques Walmart offriront de délicieuses gâteries inspirées de l'anniversaire dans la boulangerie, l'épicerie et les produits surgelés qui commenceront à arriver dans les succursales à la mi-mai.

De plus, les Canadiens devraient rester à l'écoute de LinkedIn et du portail pour le 30e anniversaire sur WalmartCanada.ca pour des histoires mettant en vedette des associés et des fournisseurs qui font affaire avec la Compagnie depuis 30 ans et plus encore.

« Après 30 ans chez Walmart Canada, je ressens toujours la même passion et le même enthousiasme que j'ai ressenti en 1994. Au cours de cette période, j'ai vécu d'innombrables expériences avec nos clients qui m'ont prouvé à maintes reprises comment nous aidons les Canadiens à économiser afin qu'ils puissent vivre mieux », a déclaré Dave Wendt, gérant à la gestion centralisée de Walmart Canada. « De mon premier jour en tant que gérant de succursale à mon rôle actuel à l'exploitation, 30 ans plus tard. Ce dévouement inébranlable est ce qui fait que je me lève chaque matin. »

« Notre relation de 30 ans avec Walmart Canada a été une fonction de travail acharné, d'exécution méticuleuse et de persévérance. Nous avons toujours compris que le client était le numéro un et nous sommes fiers d'avoir reçu le prix du fournisseur de l'année de Walmart Canada pour les vêtements au cours de notre première année en 1994, 1995, puis à nouveau dans cette 30e année d'activité ensemble », a déclaré Martin Lieberman, président de Lamour Inc. « La meilleure partie d'être un fournisseur Walmart est que vous avez affaire à un partenaire honnête : quelqu'un qui tient parole, comprend le concept de faire des affaires et que grâce au partenariat et à la collaboration, tout le monde gagne. Félicitations à Walmart Canada pour ses 30 ans! »

« Il est difficile de croire que cela ne fait que trente ans que Walmart a ouvert plus de 120 succursales à travers le pays. Aujourd'hui, la plupart des Canadiens magasinent chez Walmart, et il est difficile d'imaginer notre environnement de vente au détail sans Walmart. Les succursales Walmart locales sont un élément clé des collectivités, offrant un accès fiable et abordable aux produits fabriqués ici au Canada et dans le monde entier. Et nous ne pouvons pas oublier que Walmart est également l'un des plus importants employeurs au pays, ce qui en fait un point de repère du paysage commercial du Canada. La Chambre de commerce du Canada est heureuse de se joindre à Walmart pour célébrer 30 ans d'affaires au Canada, tant avec les familles canadiennes qu'au profit de celles-ci. » - Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

Walmart Canada en chiffres

1 gigatonne : représente les émissions de CO2 que les actions déclarées par nos fournisseurs Walmart, y compris ceux qui approvisionnent Walmart Canada, devraient être en mesure de réduire, d'éviter ou de séquestrer. Objectif réalisé plus de six ans avant notre date prévue de 2030 . 21 milliards : représente la contribution économique directe, indirecte et induite estimée de Walmart Canada au PIB du Canada en 20211. 3,5 milliards : investissement majeur annoncé en 2020 pour la croissance et la transformation de l'expérience client. 1 milliard : le nombre approximatif de boîtes déplacées par Walmart Canada et nos partenaires de distribution l'an dernier. 750 millions $ : les fonds recueillis et donnés à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif canadiens partout au Canada depuis 1994. 680 millions : le nombre approximatif de sacs de plastique qui n'entrent pas en circulation chaque année, à la suite de la décision de Walmart Canada d'éliminer les sacs en plastique à usage unique en 2022. 75 millions : le nombre approximatif d'articles disponibles sur Walmart.ca, y compris Marketplace. 68 millions : le kilométrage approximatif parcouru par les camions de la flotte de Walmart Canada en 2023 alors qu'ils transportaient les produits dont les Canadiens ont besoin vers nos succursales. 12 millions et plus : les livres d'aliments et de produits sécuritaires et excédentaires donnés par les succursales et les centres de distribution de Walmart Canada à nos partenaires des banques alimentaires à l'échelle nationale en 2023. 10 millions : le nombre approximatif de pieds carrés comprenant notre réseau de distribution et de traitement à travers le Canada. 461 848 : le nombre approximatif de kilomètres de papier toilette que nous avons vendus en 30 ans2. 100 000 : le nombre moyen d'articles disponibles en magasin. 28 000 : le nombre moyen de litres de sirop d'érable, vendus dans les succursales partout au pays chaque semaine. 16 000 : le nombre d'associés en 1994. Nous avons maintenant plus de 100 000 associés d'un océan à l'autre. 3123 : notre supercentre Walmart de Barrie South , - la première nouvelle succursale de Walmart Canada qui a ouvert ses portes en 1994. 2 400 : le nombre de demandes de formation qui ont déjà été approuvées grâce à notre programme d'apprentissage Apprendre pour mieux vivre pour nos associés. 2 000 : le nombre approximatif de fournisseurs canadiens avec lesquels nous travaillons. 1 728 : les kilomètres entre le siège social de Walmart Canada à Mississauga, ON et le siège social de Walmart à Bentonville , en Arkansas . 1 252 : le nombre d'associés de plus de 30 ans que nous aurons d'ici la fin de 2024. 1 000 : l'économie approximative en dollars pour les familles canadiennes en 2019 lorsqu'une succursale Walmart s'ajoute à une grande région métropolitaine, peu importe où elles magasinent3. 403 : le nombre actuel de succursales Walmart au Canada . 400 : le nombre approximatif d'associés qui célébreront 30 ans de service en 2024! 122 : le nombre de magasins Woolco qui ont lancé notre réseau au Canada en 1994. 100+ : le nombre de langues parlées par les associés d'un océan à l'autre. 97 : le pourcentage de ménages canadiens qui peuvent accéder à l'expédition en deux jours par l'entremise de Walmart Canada. 33 : le pourcentage moyen d'économies dont les Canadiens peuvent profiter lorsqu'ils choisissent les produits de marques Walmart*, par rapport aux marques nationales à prix réguliers dans nos succursales. 9 : le nombre d'années comme l'une des 10 marques les plus influentes au Canada . 7 : le nombre moyen de sacs de croustilles au ketchup vendus dans une succursale Walmart au Canada chaque minute! 3 : le nombre d'années consécutives en tant que meilleur employeur de flotte de véhicules au Canada . 1 : Qui est le numéro un? Le client, toujours.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé plus de 750 millions de dollars pour soutenir les collectivités partout au Canada. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

1 https://www.walmartcanada.ca/about-us/economic-and-social-contributions 2 Tel qu'estimé par un important fournisseur de biens de papier 3 https://www.walmartcanada.ca/about-us/economic-and-social-contributions

