Festivals et événements hivernaux 2024 - 220 000 $ pour le Festival International du Film sur l'Art





MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 220 000 $ au 42e Festival International du Film sur l'Art (FIFA), qui a commencé le 14 mars et qui se déroule jusqu'au 24 mars prochain à Montréal.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ont confirmé ce soutien.

Chaque année, le festival se démarque par sa programmation remplie d'oeuvres en provenance de plusieurs pays. Pour le vaste public qu'il attire, c'est aussi l'occasion d'assister à différents événements spéciaux, comme des projections extérieures et des rencontres avec les artisans du cinéma. Son volet professionnel, Connexions, aura lieu du 18 au 20 mars, et réunira à l'Office national du film des diffuseurs, des producteurs, des productrices, des représentants et représentantes des festivals ainsi que des artistes de partout dans le monde pour échanger sur les enjeux qui les touchent.

Citations

« Le Festival International du Film sur l'Art est un lieu de découvertes pour le public et de rencontres pour les créateurs et les professionnels de ce secteur d'activité. Sa programmation renouvelée présente des oeuvres de grande qualité qui mettent en valeur les pratiques artistiques et les arts médiatiques. Je me réjouis du soutien apporté à cet événement qui, en plus de témoigner du dynamisme des diffuseurs et producteurs d'ici, entraîne d'importantes retombées pour l'industrie québécoise du cinéma. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Montréal est une métropole reconnue pour sa vitalité culturelle. Le FIFA met l'art à l'avant-plan et est une vitrine exceptionnelle pour les artistes de partout au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival International du Film sur l'Art 125 000 $ provenant de son programme d'aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient le volet professionnel de l'événement pour l'invitation de diffuseurs et programmateurs internationaux, avec une aide de 25 000 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales, volet 2 - Invitation.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du FIFA en lui accordant une somme de 70 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

