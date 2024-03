Festivals et événements hivernaux 2024 - Plus de 150 000 $ au Festival Art Souterrain





MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 151 000 $ au Festival Art Souterrain, qui a commencé le 16 mars et se déroule jusqu'au 7 avril prochain, à Montréal.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Art Souterrain, présent depuis 16 ans, convie le public à faire la découverte d'artistes contemporains par le biais d'un parcours intégré dans le réseau souterrain du centre-ville de Montréal. L'événement, qui se déroule cette année sous le thème de l'environnement, propose une programmation qui porte à la réflexion sur divers enjeux actuels.

Citations :

« Le Festival Art Souterrain convie le public à arpenter les souterrains de Montréal afin qu'il puisse admirer les oeuvres d'une quarantaine d'artistes d'ici et d'ailleurs posant un regard sur l'environnement. Il s'agit d'une expérience unique qui favorise la renommée de la métropole comme destination touristique de choix. Je souhaite que les festivalières et festivaliers saisissent ce moment pour vivre le centre-ville autrement et qu'ils profitent de ses activités et de sa gastronomie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Art Souterrain participe au dynamisme de la métropole avec des expositions d'oeuvres d'art accessibles à toutes et tous. Il contribue à mettre en valeur le Montréal souterrain, un parcours unique de notre métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En sortant les oeuvres des espaces qui leur sont habituellement réservés, le Festival Art Souterrain permet à l'art de prendre sa place dans l'environnement urbain et d'accroître son accessibilité. Je tiens à saluer l'équipe organisatrice qui, par sa vision, réussit à mettre en valeur le patrimoine urbain et le réseau souterrain de Montréal. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 51 000 $ au Festival Art Souterrain dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Festival Art Souterrain en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde aux organisateurs du Festival Art Souterrain, pour la période du 16 mars au 31 décembre 2024, une somme de 50 000 $ provenant d'une programmation spécifique.

