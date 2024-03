Sanimax de Rivière-des-Prairies - La qualité de vie des citoyens et la chaîne de production alimentaire au coeur d'une entente tripartite aux effets concrets





QUÉBEC, le 18 mars 2024 /CNW/ - Une entente intervenue entre la Ville de Montréal, Sanimax et le gouvernement du Québec vient permettre la poursuite des activités de l'usine d'équarrissage de Montréal tout en améliorant la cohabitation avec son environnement immédiat. Les investissements réalisés par l'entreprise auront pour effet d'améliorer grandement la qualité de vie des citoyens de Rivière-des-Prairies et contribueront à favoriser l'autonomie alimentaire du Québec.

Maillon essentiel de la chaîne agroalimentaire, l'usine de Sanimax située dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est la seule installation capable de traiter les centaines de milliers de tonnes de résidus de porcs et de poulets produits au Québec.

Dans cette entente, qui permet de régler les litiges judiciaires existants, le gouvernement du Québec propose la création d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) sur une partie du territoire de la ville de Montréal où se situe l'usine de Sanimax. La ZIS permettrait de modifier rapidement la réglementation d'urbanisme pour que l'entreprise d'équarrissage soit en mesure de réaliser les travaux qui assureront sa conformité à la réglementation environnementale. Ces travaux contribueront à une cohabitation harmonieuse de l'usine avec les citoyens des quartiers environnants dans un horizon de temps rapproché.

Cette démarche découle d'une entente entre la Ville de Montréal, Sanimax et le Procureur général du Québec, qui a été présentée à la Cour supérieure aujourd'hui afin que soit différée la date de prise d'effet de l'injonction de cette cour ordonnant à Sanimax de se conformer au 1er mai 2024 au Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Un comité formé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, la Ville de Montréal et Sanimax a favorisé les discussions et la conclusion de l'entente à la satisfaction de toutes les parties.

Cette entente tripartite, qui a été entérinée par la Cour supérieure du Québec aujourd'hui, prévoit notamment les mesures suivantes :

la construction de garages pour mettre fin à l'entreposage extérieur de matières animales, d'ici mars 2025;

l'ajout d'un système d'épuration de l'air à l'usine principale, d'ici décembre 2025;

la création d'une usine de traitement des eaux, d'ici juillet 2027;

le déplacement de l'entrée principale des camions de matière première sur la 7 e Rue;

le réaménagement du paysage donnant sur le boulevard Maurice-Duplessis.

Une assemblée publique de consultation, dont la date sera annoncée ultérieurement, sera organisée en vue de présenter le projet et de recueillir les préoccupations et les questions des citoyens.

Citations

« Je suis heureux du travail accompli par nos équipes qui permet de maintenir la solidité de la chaîne alimentaire tout en améliorant la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. C'était possible, il fallait oser des solutions innovantes. La volonté de mettre en place une ZIS, qui aura une incidence positive sur l'environnement et la qualité de l'air de Montréal, en est une preuve éclatante. Grâce au maintien des activités de l'usine, plusieurs intervenants de la chaîne d'approvisionnement et de la transformation alimentaire, comme des restaurants, des boucheries et des épiceries, pourront poursuivre leurs activités économiques. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Assurer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais dans nos quartiers est au coeur des priorités de notre administration. Aujourd'hui, avec cette entente, nous obtenons des gains majeurs pour les familles de Rivière-des-Prairies. Après dix ans de batailles juridiques, Sanimax se conformera à la réglementation environnementale de Montréal et mettra en place des mesures concrètes pour assurer la cohabitation avec la population. Cette avancée est le fruit d'une collaboration importante avec le gouvernement du Québec et témoigne de notre engagement commun envers un environnement sain pour toutes et tous. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Avec cette entente tripartite, Sanimax est assurée de pouvoir poursuivre ses activités au 1er mai. Nous sommes maintenant résolument tournés vers l'avenir, déterminés à faire fonctionner ce nouveau partenariat. La création d'une ZIS par le gouvernement du Québec permettra à notre entreprise de procéder à des investissements majeurs, en conformité avec le zonage. Ces travaux auront un impact positif, dès cet été, sur la cohabitation avec le voisinage, chose qui, sans l'intervention du gouvernement, aurait été impossible. Depuis 85 ans, Sanimax est un maillon essentiel de la chaîne agroalimentaire et un partenaire de premier plan. Grâce à cette entente, nous serons en mesure d'accompagner l'industrie dans sa croissance. »

Martial Hamel, chef de la direction de Sanimax

« Pour la population de Rivière-des-Prairies, c'est la plus grande avancée dans ce dossier depuis plus de dix ans, ce qui nous permet enfin de voir la lumière au bout du tunnel. Il y aura des améliorations concrètes pour la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dès l'été 2025. Après de longues années devant les tribunaux, ce qui a monopolisé de nombreuses ressources autant en arrondissement qu'auprès du Service de l'environnement, du Service des affaires juridiques, des élus et des cabinets politiques, cette entente est un geste majeur qui permettra de réduire les problèmes de nuisances pour la population de Rivière-des-Prairies. »

Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

« Nous saluons l'appui du gouvernement du Québec dans notre quête pour faire respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement. Cette entente témoigne du leadership de la Ville pour assurer une meilleure qualité de l'air et de l'eau pour les Montréalaises et Montréalais en travaillant en collaboration avec les partenaires gouvernementaux et en utilisant les outils à notre disposition. »

Marie-Andrée Mauger, responsable de l'environnement et de la transition écologique à la Ville de Montréal

Faits saillants

La réalisation à court terme des travaux requis en vue de continuer l'exploitation de l'usine d'équarrissage en conformité avec les normes environnementales implique la modification de certaines normes prévues par la réglementation d'urbanisme de la Ville de Montréal. Rappelons qu'en 2022, la Cour supérieure du Québec a accordé à la Ville de Montréal une demande d'injonction forçant Sanimax à respecter la norme de rejet d'azote ammoniacal dans ses eaux usées, et ce, à partir du 1 er mai 2024. De plus, des modifications au Règlement sur les rejets à l'atmosphère ont été adoptées par la Communauté métropolitaine de Montréal, y compris l'obligation d'entreposer les viandes non comestibles à l'intérieur d'un bâtiment dès le 29 mai 2024.

mai 2024. De plus, des modifications au ont été adoptées par la Communauté métropolitaine de Montréal, y compris l'obligation d'entreposer les viandes non comestibles à l'intérieur d'un bâtiment dès le 29 mai 2024. Le volume important de viandes non comestibles qui serait à éliminer en cas de fermeture de l'usine de Sanimax pourrait présenter des enjeux environnementaux et de salubrité publique.

