De nouvelles études montrent que les entrepreneures bénéficient de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada et que leur statut de propriétaires d'entreprises se maintient





TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), a publié les résultats préliminaires de son rapport annuel État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada lors d'un événement auquel participait l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, et auquel assistaient plus de 100 femmes entrepreneures et partenaires de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin de l'ensemble du Canada.

En calculant la moyenne des rapports trimestriels de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises, l'équipe de recherche du PCFE estime qu'en 2023, 18,4 % des entreprises étaient majoritairement détenues par des femmes, qu'il s'agisse petites, moyennes et grandes entreprises (les PME comptant pour 99,8 % de ces entreprises). En 2022, sur la base des moyennes calculées, l'équipe avait estimé que 18 % des entreprises appartenaient majoritairement à des femmes, alors que des recherches antérieures, en 2020, avaient révélé que seuls 16,8 % des PME l'étaient, une augmentation par rapport aux 15,6 % enregistrés en 2017.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) du Canada qui représente près de 7 milliards de dollars en investissements vise à améliorer l'accès des entreprises détenues par des femmes au financement, à des réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour démarrer, prendre de l'expansion et accéder à de nouveaux marchés. Les résultats obtenus dans le cadre d'une enquête menée auprès de 510 femmes participant au programme de la SFE montrent que plus de trois quarts des personnes interrogées (76,6 %) ont déclaré avoir intégré de nouveaux secteurs d'activité depuis leur engagement dans le programme de la SFE. Elles ont également fait part du renforcement de leur engagement dans l'innovation (65,9 %), notamment au niveau des nouveaux processus et modèles d'entreprise, des produits et services et des pratiques de développement durable. Plus de la moitié (52,2 %) des participantes au programme de la SFE ont créé de nouveaux réseaux de soutien, 43,2 % ont été conseillées par de nouvelles sources et 41,3 % ont tissé des liens avec leurs homologues du même secteur d'activité.

« Le Canada se classe régulièrement parmi les nations les plus avancées au monde dans les indices qui mesurent l'activité entrepreneuriale des femmes et les conditions qui la soutiennent. Nos recherches, ainsi que d'autres indicateurs mondiaux, montrent que la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada constitue une initiative importante et efficace qui a recours à une optique de diversité pour comprendre les obstacles systémiques et élaborer des stratégies efficaces au sein de tous les ministères, y compris l'agriculture, l'infrastructure, l'environnement et d'autres encore, afin de débloquer des possibilités de faire progresser les femmes en entrepreneuriat, en particulier celles qui ont des identités intersectionnelles », a déclaré Wendy Cukier, fondatrice et directrice académique du Diversity Institute et du PCFE.

D'autres résultats préliminaires de l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada de cette année montrent des avancées et également des obstacles persistants pour les femmes en entrepreneuriat :

Les Canadiennes étaient plus engagées dans l'ensemble des activités entrepreneuriales de premier développement par rapport à la moyenne mondiale (14,8 % contre 10,1 %).

Plus de 80 % des femmes en entrepreneuriat sont des travailleuses autonomes et les femmes représentent 37,2 % de la population des travailleuses et travailleurs autonomes.

Les femmes en entrepreneuriat accusent un retard par rapport aux hommes en entrepreneuriat sur le plan des revenus, avec 37,1 % des entrepreneures gagnant moins de 50 000 dollars par an, contre 31,7 % des entrepreneurs et 10,9 % des entrepreneures gagnant plus de 150 000 dollars , contre 14,8 % des entrepreneurs.

par an, contre 31,7 % des entrepreneurs et 10,9 % des entrepreneures gagnant plus de 150 , contre 14,8 % des entrepreneurs. Les femmes en entrepreneuriat sont plus susceptibles d'adopter des initiatives de durabilité que les hommes en entrepreneuriat. Plus d'un tiers (33 %) des entreprises majoritairement détenues par des femmes oeuvrent à la réduction des déchets.

Les entreprises autochtones sont majoritairement détenues par des femmes, à un taux supérieur à celui de l'ensemble de la population canadienne (24,7 %).

Environ 19,2 % des petites entreprises au Canada sont détenues majoritairement par des personnes racisées.

sont détenues majoritairement par des personnes racisées. 47,5 % des entreprises appartenant à des femmes ont formé leur personnel aux compétences nécessaires à leur activité, contre 41,9 % pour l'ensemble des entreprises.

Mme Cukier a également souligné que « bien que le Canada soit le chef de file dans le soutien aux entrepreneurs en quête d'équité, la politique canadienne favorise toujours les "entreprises trop grandes pour faire faillite" au détriment des "entreprises trop petites pour être prises en compte". Les politiques et les investissements se fondent souvent sur l'idée que les grandes entreprises et les sociétés de haute technologie constituent le meilleur moyen de créer des emplois bien rémunérés, de maximiser le retour sur investissement et d'augmenter les recettes fiscales de l'État. Toutefois, contrairement aux États-Unis, la majorité des Canadiennes et des Canadiens travaillent dans des PME. Il est essentiel d'investir dans la diversité des entrepreneurs et des PME en général, non seulement pour que le Canada reste compétitif, crée des emplois et fasse croître l'économie, mais également pour qu'il puisse atteindre ses objectifs en matière de développement durable ».

Le PCFE, soutenu par la SFE, produit chaque année le rapport annuel État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada, qui synthétise les nouvelles recherches sur l'entrepreneuriat féminin au Canada afin d'éclairer les politiques et les pratiques. Il aborde les obstacles, les catalyseurs et les progrès, et couvre multiples secteurs et régions.

