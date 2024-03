CCELL présente son matériel de vaporisateur innovant au salon Spannabis 2024 à Barcelone, en Espagne





SHENZHEN, Chine, le 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- CCELL®, la première marque technologique mondiale axée sur la création de produits matériels de vapotage et de technologies de vaporisation avancées, a fait ses débuts la semaine dernière à Spannabis, l'un des plus grands salons du cannabis d'Europe. et a présenté ses dernières technologies matérielles de vaporisation.

La société a volé la vedette avec son portefeuille diversifié d'appareils tout-en-un. Les options les plus variées incluent les Atom et Voca Max compatibles avec l'huile, le Rosin Bar 100% compatible avec la colophane, le Mini Tank compact et discret, et l'Eco Star écologique, qui dispose d'une batterie recyclable et d'un boîtier biodégradable, et plus encore. Ces modèles varient en termes de capacité d'huile, de compatibilité des extraits, de fonctionnalité, de matériaux de composants et de nombreux autres aspects, répondant aux caractéristiques des différentes huiles de cannabis et répondant aux besoins de plus en plus variés du marché du cannabis.

Étant l'une des principales gammes de produits de la société, les 510 batteries de CCELL ont attiré l'attention des participants au salon au sein de l'industrie du cannabis et au-delà. Cela inclut Fino, la batterie phare de la marque conçue pour offrir une expérience de vape hautement personnalisable, et M3B Plus, qui a adopté les premiers indicateurs LED à 3 barres de la série M3, visant à créer une expérience plus intuitive pour les consommateurs.

AUXO, la marque soeur de la société, a collaboré avec CCELL lors de l'événement pour présenter ses vaporisateurs premium de fleurs et de concentrés. Dans le but de renforcer les liens avec les consommateurs locaux de cannabis en Europe, AUXO a également présenté ses vaporisateurs Cenote et Calent au Choko Social Club Barcelona, l'un des clubs sociaux privés les plus distincts d'Europe, permettant à la communauté locale du cannabis d'acquérir une expérience pratique des technologies de pointe conçues au sein des vaporisateurs AUXO.

Visitez www.ccell.com pour vous tenir au courant des annonces futures de CCELL.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELL® est né au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui possède plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à ses ressources de R-D de pointe, à ses technologies brevetées, à ses solides capacités de production et à ses systèmes de contrôle de la qualité fiables, CCELL® est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de qualité supérieure.

Apprenez-en davantage sur CCELL® à www.ccell.com ainsi que sur LinkedIn , Instagram , Facebook, Twitter et YouTube.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2364420/CCELL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2265752/CCELL_Logo_Logo.jpg

18 mars 2024 à 09:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :