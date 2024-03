Ajoutez une petite douceur à votre journée : le nouveau Cinnabon(MD) en bouchées à détacher est maintenant offert au Canada toute la journée





Dégustez un CinnabonMD en bouchées à détacher au déjeuner avec un petit café pour seulement 5 $ grâce à l'offre Tout frais pour 5 $ de Wendy's Canada.

BURLINGTON, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - La nouvelle gourmandise de Wendy's®, le CinnabonMD en bouchées à détacher, est maintenant offerte toute la journée au Canada dans un restaurant Wendy's près de chez vous. Après le succès des bâtonnets de pain doré de style maison, un favori instantané de la clientèle, Wendy's continue d'innover son menu avec des choix au goût sucré que les Canadiens ne peuvent trouver que dans les restaurants Wendy's.

« Nous sommes partis de la brioche à la cannelle classique pour créer une variante unique dont chaque bouchée est un moelleux délice », explique Hayley Kianoff, directrice de l'innovation culinaire -- International chez Wendy's. « Accompagnez le nouveau Cinnabon en bouchées à détacher d'un café chaud mi-noir de Wendy's torréfié spécialement pour les Canadiens, ou commandez la boîte festive de Wendy's pour agrémenter votre journée d'une gourmandise sucrée. »

Le Cinnabon en bouchées à détacher de Wendy's est composé de chauds morceaux de pâte au beurre cuits ensemble avec de la cannelle Cinnabon® de renommée mondiale, puis recouverts de son glaçage au fromage à la crème distinctif.

« Nous sommes ravis d'ajouter les saveurs emblématiques des produits de pâtisserie Cinnabon au menu de Wendy's Canada », a déclaré Dave Mikita, président des canaux de vente à l'international et au détail de GoTo Foods LLC (anciennement Focus Brands LLC). « Cette plus récente innovation s'inscrit dans notre engagement à offrir à notre clientèle les délicieuses saveurs de la pâtisserie dont elle raffole. Les gens vont adorer cette nouvelle offre au menu de Wendy's Canada, qui leur permet d'accéder encore plus facilement aux produits de Cinnabon. »

Les nouveautés de Wendy's visent à offrir aux consommateurs des repas audacieux de la meilleure qualité, tout en créant de la valeur là où c'est important. Dès le lancement des bouchées à détacher de Wendy's, les gens à la dent sucrée pourront se faire plaisir à tout moment de la journée.

Cinnabon en bouchées à détacher et un petit café pour 5 $ : À compter du lundi 25 mars, la population canadienne pourra profiter de l'offre « Tout frais pour 5 $ » et déguster au déjeuner* le nouveau Cinnabon en bouchées à détacher avec un petit café chaud pour seulement 5 $*.

Boîte festive de Wendy's à 25 $ : Vous avez envie d'une gourmandise? Le Cinnabon en bouchées à détacher est également offert toute la journée dans une boîte festive de six pour 25 $. Un format parfait pour bonifier une réunion de collègues ou régaler toute la famille.

Chaud, délicieux et amusant à manger : le Cinnabon en bouchées à détacher est la gâterie parfaite. Commandez-le au restaurant Wendy's le plus près, en ligne ou par le biais de l'appli mobile!

Lors de vos prochaines commandes, ensoleillez encore plus vos matins en accumulant des points Wendy's Récompenses à échanger GRATUITEMENT contre vos repas préférés de Wendy's**. Inscrivez-vous aujourd'hui sur l'appli de Wendy's, disponible sur l'App Store et Google Play.

À PROPOS DE WENDY'S :???

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD, » qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du boeuf frais jamais congelé***, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'est engagée à agir comme il se doit et à avoir un impact positif dans la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants à l'échelle mondiale et visent à devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur?www.wendys.com/fr-ca/franchising.

Visitez www.wendys.com/fr-ca et www.squaredealblog.com?pour plus d'informations et suivez-nous sur X et Instagram (@wendyscanada) et sur Facebook (www.facebook.com/WendysCanada).

À PROPOS DE CINNABON®

Fondée à Seattle en 1985 et maintenant basée à Atlanta, Cinnabon est le chef de file du marché des brioches à la cannelle. L'entreprise propose des brioches à la cannelle fraîches, aromatiques et tout juste sorties du four, ainsi qu'une variété d'autres produits de pâtisserie et de boissons spécialisées. Au 31 décembre 2023, Cinnabon comptait plus de 1900 points de vente dans le monde, principalement dans des endroits très achalandés comme des centres commerciaux, des aéroports, des gares de trains, des relais routiers, des centres de divertissement et des bases militaires.

Cinnabon est également un concédant de licences multicanal, dont l'objectif est de stimuler la croissance multicanal à chaque occasion pertinente pour les consommateurs, que ce soit en déplacement, dans les épiceries, les universités, à la maison ou au bureau. Pour plus de détails et rester en contact, suivez @Cinnabon sur X et Instagram, abonnez-vous à la page Facebook (www.facebook.com/Cinnabon) ou visitez www.Cinnabon.com.

Cinnabon® est une marque déposée de Cinnabon Franchisor SPV LLC. ©2024 Cinnabon Franchisor SPV LLC

*Les déjeuners sont servis de 6 h 30 à 10 h 30, heure locale*. Les heures peuvent varier selon le restaurant.

**Dans les restaurants Wendy's participants. Le téléchargement de l'application Wendy's, ainsi que l'inscription au compte et son utilisation sont nécessaires pour accumuler des points et échanger des récompenses. Les points n'ont aucune valeur en argent. Visitez https://wendys.com/en-ca/rewards pour plus de détails.

*** Boeuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska, et au Canada.

