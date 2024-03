DOVE INTRODUIT UNE NOUVELLE COLLECTION DE NETTOYANTS ET GOMMAGES CORPORELS HAUT DE GAMME INFUSÉS DE SÉRUMS ACTIFS





Dans le cadre du lancement de sa NOUVELLE collection de sérums pour la douche, Dove présente le concours Escapade beauté, qui permettra aux gagnant?e?s de découvrir ces soins corporels haut de gamme dans le confort de certaines des plus belles salles de bain d'hôtel du Québec et de l'Ontario.

TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Pourquoi accordons-nous beaucoup plus d'importance à la peau de notre visage qu'à celle de notre corps? Souhaitant changer la donne, Dove annonce aujourd'hui le lancement de sa collection de sérums pour la douche, une gamme de nettoyants et de gommages corporels de qualité supérieure créés en collaboration avec des dermatologues et des experts de la beauté pour répondre à différentes préoccupations cutanées et procurer des soins efficaces pour tous les types de peau.

Pour célébrer ce lancement, Dove offre aux Canadiennes et aux Canadiens la chance de remporter une somptueuse escapade beauté dans quatre luxueuses salles de bain d'hôtel au design impeccable au Québec et en Ontario. Chacune de ces salles de bain fait écho à l'un des bienfaits distinctifs des nouveaux nettoyants corporels de Dove. Avec son design soigné, salué par les prix Awards for Hospitality Experience and Design (AHEAD), le Drake Hotel de Toronto, en Ontario, offre la toile de fond idéale pour découvrir le nettoyant corporel Recharge lumineuse. Le Frontenac Club de Kingston, en Ontario, offre pour sa part des salles de bain dotées de baignoires à immersion totale modernes et de douches à effet pluie relaxantes associées à des murs de brique exposée, qui sont parfaites pour faire l'essai des nettoyants corporels Regain de vitalité et Réparation de la peau sèche. Finalement, le luxe sobre des salles de bain minimalistes de l'Hôtel Humaniti de Montréal, au Québec, complémente à merveille le nettoyant corporel Ultra-sensible.

« Chez Dove, nous croyons que nous méritons tous une peau d'apparence saine et resplendissante de la tête aux pieds. Nous cherchons à donner au corps la même attention méticuleuse qui est habituellement accordée au visage », explique Divya Singh, cheffe de la catégorie des soins personnels chez Unilever Canada. « Avec cette nouvelle collection de soins pour la douche infusés de sérums actifs, Dove aspire à appliquer aux produits pour le corps les normes de qualité supérieures auparavant réservées aux soins pour le visage, et ainsi dorloter la peau du corps comme elle le mérite. »

Offerte dès maintenant partout au Canada, la collection de sérums pour la douche haut de gamme de Dove regroupe quatre nettoyants (Recharge lumineuse, Regain de vitalité, Réparation de la peau sèche et Ultra-sensible) et deux gommages (Exfoliant et Récupération de nuit) qui répondent à différentes préoccupations cutanées :

Recharge lumineuse : Ce nettoyant corporel énergise et illumine la peau grâce à un sérum éclaircissant à 3 % et à la présence de vitamine C. La formule en gel est infusée de minéraux qui exfolient en douceur pour révéler une peau lisse et resplendissante.

: Ce nettoyant corporel énergise et illumine la peau grâce à un sérum éclaircissant à 3 % et à la présence de vitamine C. La formule en gel est infusée de minéraux qui exfolient en douceur pour révéler une peau lisse et resplendissante. Regain de vitalité : Infusé d'un sérum réparateur à 4 %, de collagène et de glycérine pure, ce nettoyant corporel fait appel à la technologie active MicroMoisture pour redonner à la peau sa souplesse et sa fermeté.

: Infusé d'un sérum réparateur à 4 %, de collagène et de glycérine pure, ce nettoyant corporel fait appel à la technologie active MicroMoisture pour redonner à la peau sa souplesse et sa fermeté. Réparation de la peau sèche : Ce nettoyant corporel puissant est infusé d'un sérum hydratant à 6 %, d'acide hyaluronique et de squalane, et mise sur la technologie active MicroMoisture pour dorloter la peau sèche.

: Ce nettoyant corporel puissant est infusé d'un sérum hydratant à 6 %, d'acide hyaluronique et de squalane, et mise sur la technologie active MicroMoisture pour dorloter la peau sèche. Ultra-sensible : Créé en collaboration avec des dermatologues et des experts de la beauté, ce nettoyant corporel sans parfum est formulé à partir de seulement 10 ingrédients essentiels.

: Créé en collaboration avec des dermatologues et des experts de la beauté, ce nettoyant corporel sans parfum est formulé à partir de seulement 10 ingrédients essentiels. Exfoliant : Ce gommage corporel contient un sérum raffinant à 4 % et des acides alpha-hydroxy pour nettoyer la peau en douceur.

: Ce gommage corporel contient un sérum raffinant à 4 % et des acides alpha-hydroxy pour nettoyer la peau en douceur. Récupération de nuit : Rituel parfait avant d'aller au lit, ce gommage corporel à base de rétinol contribue à révéler une peau rafraîchie et revitalisée au réveil.

Le concours Escapade beauté de Dove a été lancé le 18 mars 2024. Pour courir la chance de remporter une expérience de soins luxueuse, les résident?e?s du Québec et de l'Ontario peuvent se rendre au https://www.unileverpromos.ca/GlowAwayWithDove/. Les gagnant?e?s seront sélectionné?e?s au hasard et annoncé?e?s le mardi 2 avril 2024.

La nouvelle collection de sérums pour la douche de Dove est en vente dès maintenant dans les épiceries, les pharmacies et les magasins à grande surface partout au Canada.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 dans le cadre du lancement de son célèbre pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au coeur de l'histoire de Dove. Ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins préférées des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis toujours à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Dove croit que la beauté s'applique à tout le monde, et qu'elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir la définition étroite de la beauté. En vertu de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise fait le serment de :

représenter les femmes avec honnêteté et respect de leur diversité, en montrant des femmes de tailles, d'origines ethniques et d'âges différents;

montrer les femmes sous leur vrai visage, sans distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées; et

aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à « Dove pour l'estime de soi », le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos d'Unilever en Amérique du Nord

Chef de file mondial des secteurs de la beauté et du bien-être, des soins personnels, de l'entretien ménager, des produits alimentaires et de la crème glacée, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de personnes dans plus de 190 pays. Comptant quelque 127?000 employés, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 60,1 milliards d'euros (données de 2022).

Fruit d'une longue tradition progressiste et responsable, Unilever aspire à devenir une référence mondiale en matière de développement durable et à prouver que son modèle d'affaires porté par une mission et axé sur l'avenir génère des résultats supérieurs.

Unilever Compass, la stratégie de développement durable de l'entreprise, vise à réaliser des performances supérieures, et à favoriser une croissance durable et responsable tout en :

améliorant la santé de la planète;

améliorant la santé, la confiance et le bien-être des personnes; et

contribuant à un monde plus juste en faveur de l'inclusion sociale.

Nos marques phares en Amérique du Nord comprennent Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour en savoir plus sur Unilever Canada et ses marques, rendez-vous au www.unilever.ca

SOURCE Dove Canada

18 mars 2024 à 08:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :