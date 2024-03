Diversité corporelle : des initiatives en lice pour le Prix ÉquiLibre 2024





MONTRÉAL, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'organisme ÉquiLibre dévoile avec enthousiasme les finalistes de la 14e édition du Prix ÉquiLibre. Dédié à la promotion d'une image corporelle positive, ÉquiLibre félicite des initiatives québécoises qui valorisent la diversité corporelle. En les mettant en lumière, l'organisme aspire à créer un effet boule de neige, incitant les individus de divers domaines à s'engager à leur tour pour la cause. L'initiative gagnante sera dévoilée le 4 avril après une période de vote en ligne de deux semaines. Les Québécois.es sont d'ailleurs invité.e.s dès maintenant à se prononcer en faveur de leur initiative favorite au votepourleprix.ca .

Des finalistes qui insufflent un vent de changement

Cinq initiatives issues des domaines de la mode, des médias et de la publicité sont en nomination cette année pour gagner le Prix ÉquiLibre 2024. « C'est vraiment important pour ÉquiLibre de faire rayonner ces initiatives inspirantes! Chacune à leur façon, elles contribuent à valoriser la diversité corporelle et à faire évoluer graduellement les normes sociales de « beauté ». Chaque initiative est un pas vers une société plus inclusive! », souligne Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre.

Sont ainsi finalistes :

Le compte Instagram @jessbrod_fit animé par Jessica Brodeur

animé par Jessica Brodeur L' exposition Gros.se réalisée par Marion Desjardins

réalisée par Marion Desjardins Le livre Grandir sans grossophobie écrit par Edith Bernier et publié aux Éditions Trécarré

écrit par Edith Bernier et publié aux Éditions Trécarré La marque de vêtements Mimi & August conçue par Camille Forcherio et João Crisostomo

conçue par Camille Forcherio et João Crisostomo La websérie Poignées d'amour produite par URBANIA et réalisée par Carmen Rachiteanu



Accéder à la fiche descriptive détaillée des initiatives.





Être exposé.e à la diversité corporelle : des bénéfices tangibles pour tout le monde

Le besoin d'être exposé.e à davantage de modèles se fait de plus en plus ressentir. Selon un sondage réalisé par la firme Léger1, 41 % des répondant.e.s ressentent de la pression pour ressembler aux standards de « beauté » de la société. La représentation positive de différents types de corps joue donc un rôle crucial dans l'évolution des normes sociales en ce qui a trait aux modèles de « beauté », au culte du corps et aux préjugés envers le poids. Tout cela contribue à une transformation de l'environnement socioculturel en faveur du développement d'une image corporelle plus positive.

« Même si on valorise davantage la diversité corporelle qu'avant, la minceur est encore surreprésentée et demeure un « idéal » à atteindre pour plusieurs personnes. Ces aspirations irréalistes amènent trop souvent les gens à adopter des comportements de contrôle du poids malsains et affectent négativement l'estime », explique Andrée-Ann Dufour Bouchard.

Il est déjà temps de soumettre les projets pour l'édition 2025 du Prix ÉquiLibre sur le site de l'organisme à equilibre.ca/prix , offrant l'occasion de présenter la candidature de toute initiative québécoise qui valorise la diversité corporelle.

À propos du Prix ÉquiLibre

Depuis 2011, ÉquiLibre félicite des initiatives québécoises qui valorisent la diversité corporelle. Chaque année, cinq initiatives finalistes sont soumises au vote des Québécois.es. Le Prix ÉquiLibre 2024 est rendu possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.

À propos d'ÉquiLibre

ÉquiLibre a comme mission de favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les individus et de créer des environnements inclusifs qui valorisent la diversité corporelle, par des actions de sensibilisation et de soutien au changement de pratiques. L'organisme propose entre autres une multitude d'outils de sensibilisation et d'intervention, des conférences, des formations continues et plus encore.

______________________

1 Léger pour le compte d'ÉquiLibre. (2023). Préoccupations envers le poids, l'alimentation et la pratique d'activité physique. Sondage réalisé du 2 au 11 octobre 2023 auprès de 1 803 Québécois.es âgé.e.s de 14 ans et plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8d496c4-dc7c-49f6-8bbd-073805b01271/fr





18 mars 2024

